«Есть последние, которые будут первыми…»

«Диссернет» комментирует премию Минобрнауки

Двадцать седьмого сентября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на открытии профессорского форума «Наука и технологии в XXI веке: тренды и перспективы» вручил общенациональную премию «Ректор года — 2021». Победителями стали ректоры Кубанского государственного медицинского университета, Пермского государственного института культуры, Донского государственного технического университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, Дальневосточного государственного аграрного университета и Новосибирского государственного университета [1].

Министр поощрил лучших, а «Диссернет» выявляет худших. Интересно посмотреть, соответствуют ли друг другу эти два подхода. Ниже представлены вузы из списка министра — в том порядке, в котором они находятся в антирейтинге «Диссернета».

«Диссернет», как всегда, представляет все свои данные на всеобщее обозрение: вы можете кликнуть на каждую списанную страницу каждой липовой диссертации или статьи и своими глазами увидеть, откуда что списано. Но мы приведем лишь краткий обзор.

Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону)

Совсем недавно этот вуз уже прославился: он занял первое место по показателю «цитируемость» в международном рейтинге THE (Times Higher Education), обойдя ведущие университеты не только России, но и мира. «Диссернет» это не удивило: вуз давно нам знаком своими «закупками» статей в иностранных журналах-хищниках, а уж накрутки цитирования — совершенно логичное продолжение такой политики. Но ясно, что ректор был премирован не только за эффективную политику самоцитирования: если открыть страницу университета в «Диссеропедии вузов», видно, что «заслуг» там немерено [2].

1. Сам ректор ДГТУ попал в «Диссеропедию» как научный руководитель списанной диссертации своей же сотрудницы, начальника планово-финансового управления [3].

2. Полтора десятка сотрудников ДГТУ являются авторами списанных диссертаций, и примерно такое же количество участвовало в липовых защитах в качестве научных руководителей/оппонентов. Лидер второго списка — И. В. Абакумова [4]: профессор, декан факультета ДГТУ, а по совместительству профессор еще в двух университетах и, что самое ужасное, эксперт Рособрнадзора (то есть как раз эта ученая с коллегами определяет, какой вуз поощрить, а какой рекомендовать к закрытию!). Лидер обоих списков — Г. С. Працко [5]: помимо списанной докторской диссертации, его послужной список включает девять случаев участия в липовых защитах, а еще 166 публикаций в сборниках конференций, исключенных из РИНЦ за антинаучность.

3. Сотрудники ДГТУ активно публиковали статьи с переводным плагиатом в зарубежных журналах-хищниках, что неудивительно: где закупки публикаций и накрученное самоцитирование, там, несомненно, будет и плагиат.

4. Ряд сотрудников способствовали принятию диссоветами позорных решений, оправдавших массовый плагиат в работах коллег: то есть, имея собственный список нарушений, эти профессора занимались отмазыванием чужих фальсификаций, причем делали это почему-то не в родном ДГТУ, а в диссоветах соседних вузов (ЮФУ и ЮРИУ —филиала РАНХиГС).

5. История университета также не очень хороша с точки зрения научной состоятельности: минимум 29 списанных диссертаций были утверждены диссоветами вуза как успешные.

6. Но есть и хорошие новости. Виктор Григорьевич Ильин [6], научный руководитель диссертации Сергея Цапка [7] (помните главаря кущёвской банды — кандидата социологических наук?), хотя по-прежнему представлен на сайте вуза как директор Азовского филиала, на самом деле таковым уже не является — и вообще непонятно, работает ли еще в ДГТУ или же ушел на почетную пенсию. Как говорится, спасибо и на том.

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы (Уфа)

На странице этого вуза в «Диссеропедии» [8] — те же виды «достижений» плюс одно новое: участие сотрудников в «спорных» судебных экспертизах (а как еще вы назовете экспертизу, авторы которой выполняют заказ следствия, даже не пытаясь разобраться в сути дела?). Лингвисты с кафедры общего языкознания БГПУ почему-то сочли себя специалистами в исламоведении и рассуждают на темы, в которых, согласно рецензии Е. В. Новожиловой [9], не разбираются (не понимают разницы между учением Хизб-ут-Тахрир и исламом; богобоязненность понимают как убежденность; вводят термины, отсутствующие в словарях; путаются в историческом и настоящем времени). К тому же, похоже, вполне злонамеренно вырывают из контекста фрагменты речи разных людей, подменяют данные (например, ссылаются на некие экстремистские материалы, которые в исследуемой видеозаписи не упоминаются), делают голословные выводы, не вытекающие из проведенного исследования, — а в результате такого «научного» труда людей за одни только разговоры сажают на огромные сроки.

Кубанский государственный медицинский университет (Краснодар)

С медициной вообще беда: когда мне в очередной раз кто-то говорит, что списанные диссертации не влияют на нашу жизнь («это же всё экономика…» — как будто экономика отдельно, а мы отдельно!), я всегда спрашиваю: вы хотите лечиться у врача, списавшего диссертацию? Например, у врача, заменившего кровь на лимфу, но оставившего неизменными результаты исследования? (Это реальный пример: [10].) Обычно такой вопрос снимает весь скепсис.

Страница КубГМУ в «Диссеропедии» [11] интересна тем, что все выявленные «Диссернетом» липовые диссертации представляют собой карбункул — так в «Диссернете» называют текст, цельноукраденный у одного автора. Вот пример: завотделением М. Т. Дидигов [12] списал диссертацию (за вычетом нескольких незначительных страниц) с диссертации своего же завкафедрой Г. К. Карипиди. Видимо, господин Карипиди на время защиты подчиненного оглох и ослеп и не понял, что его диссертацию спустя восемь лет защитили второй раз.

Другой пример: диссертация доцента КубГМУ Ф. У. Хубиевой (2006), как и диссертация А. И. Шадиева (2007), списана — не полностью, но на две трети — с диссертации С. А. Перегуды. Сергей Алексеевич защитил диссертацию в КубГМУ в 2004 году, а в 2009-м повышал там квалификацию [13]. Удачно получилось: как раз в промежутке между этими датами его диссертацию дважды переиспользовали! Вообще, по нашему опыту, обокраденные очень редко недовольны тем, что у них списали; иногда при попытке лишить степени выгодоприобретателя они даже пишут заявление в ВАК о том, что не имеют никаких претензий к обокравшему.

Новосибирский государственный и Дальневосточный аграрный университеты

По меркам «Диссеропедии» это далеко не самые ужасные вузы: [14], [15]. Осложняют ситуацию издаваемые ими научные журналы, входящие в «Диссеропедию» в категории «журналы со значительными нарушениями»: при НГУ два таких журнала, при ДальГАУ — один.

Пермский государственный институт культуры

Напоследок хорошая новость: этот вуз не входит в «Диссеропедию»! Что ж, мы не знаем других показателей этого института, но возможно, что его ректора наградили заслуженно.

Вывод, к сожалению, все-таки грустный. Когда поощряется неэтичное поведение, настоящие ученые оказываются в проигрышной позиции, а наука заменяется имитацией; ДГТУ — всего лишь пример, хотя и яркий.

Решение любой проблемы начинается с ее осознания: научное сообщество сегодня понимает наличие проблемы, но пока только подступает к осознанию ее масштаба, а «Диссернет» высвечивает детали псевдонаучного ландшафта, помогая в нем ориентироваться — если не министерству, то хотя бы самим ученым.

Лариса Мелихова

1. minobrnauki.gov.ru/press-center/news/? ELEMENT_ID=40472

2. rosvuz.dissernet.org/vuz/118996

3. rosvuz.dissernet.org/person/144958

4. rosvuz.dissernet.org/person/55522

5. rosvuz.dissernet.org/person/55529

6. rosvuz.dissernet.org/person/108482

7. trv-science.ru/2010/12/ostepenennyj-bandit/

8. rosvuz.dissernet.org/vuz/85941

9. rosvuz.dissernet.org/expertise/143947

10. rosvuz.dissernet.org/person/55071

11. rosvuz.dissernet.org/vuz/143288

12. rosvuz.dissernet.org/person/147199

13. krasnodar.zoon.ru/p-doctor/sergej_alekseevich_pereguda/

14. rosvuz.dissernet.org/vuz/115490

15. rosvuz.dissernet.org/vuz/134101

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