«Из мира рукокрылых возвращаться не хотелось»

05.10.2021 / № 339 / с. 12 /  Никита Вихрев /  Книжная полка /  Комментариев нет
Сергей Крускоп. Летучие мыши: происхождение, места обитания, тайны образа жизни. М.: Фитон XXI, 2021
Сергей Крускоп. Летучие мыши: происхождение, места обитания, тайны образа жизни. М.: Фитон XXI, 2021

Я взялся за «Летучих мышей» прежде, чем ТрВ-Наука предложила мне написать рецензию (ведь книга вошла в лонг-лист премии «Просветитель»), поэтому имел удовольствие читать неторопливо и с удовольствием, что рекомендую сделать и другим. Единственное, что меня расстроило: в процессе чтения я обнаружил, как скудны, а нередко и ошибочны были мои представления об этих милых зверьках, все-таки я сам биолог. Мне вспомнилась первая информация о рукокрылых, полученная от начитанного вожатого. «Рукокрылые ориентируются в темноте эхолокацией своих ультразвуковых сигналов. Мягкие предметы плохо отражают ультразвук. Поэтому если будешь отращивать волосы как у битлов, а не стричься ежиком, как приличный пионер, то однажды вечером тебе в голову влетит летучая мышь!» Теперь, когда шевелюра и так изрядно поредела, оказывается, не влетит. Обрадовали…

Рис. 1. Сероголовая летучая лисица (Pteropus poliocephalus). Фото Andrew Mercer / «Википедия»
Рис. 1. Сероголовая летучая лисица (Pteropus poliocephalus). Фото Andrew Mercer / «Википедия»

Став постарше, занимаясь в биологическом кружке, мы до дыр зачитывали немногие доступные справочники-определители типа «Млекопитающих СССР». Даже одинаковые на вид мышевидные грызуны при упорстве поддавались познанию, но рукокрылые оставались безнадежно загадочны: промелькнут в сумерках — и поди ответь, какой формы нос их обладателя. И только совсем взрослым я увидел первых рукокрылых, про которых точно знал, как они называются: Pteropus poliocephalus, сероголовые летучие лисицы (рис. 1). Наконец, когда я стал энтомологом, специализирующимся на мухах, то узнал, что летучие мыши являются эндемичной средой обитания для специализированных кровососущих мух семейств Nycteribiidae и Streblidae, которых нормальный человек за мух никогда не признает (рис. 2).

Рис. 2. Муха Penicillidia monoceros обитает исключительно на летучих мышах, как и всё семейство Nycteribiidae. Фото Е. Маковецкой
Рис. 2. Муха Penicillidia monoceros обитает исключительно на летучих мышах, как и всё семейство Nycteribiidae. Фото Е. Маковецкой

Что я получил, прочтя «Летучих мышей»? Во-первых, многие хорошие художественные книги погружают читателя в особый мир. «Сто лет одиночества» — пример не оригинальный, но всем понятный. Хорошие научные книги делают то же: хоть слои осадков на стенах карьера, хоть гипотеза Римана, хоть капля воды из пруда — и опять особый мир, который не хочется покидать. Из мира рукокрылых возвращаться тоже не хотелось. Во-вторых, я узнал много нового. Например, со слов пионервожатого я полагал, что летучие мыши ловят ночных бабочек. Оказалось, что в воздухе они ловят не только бабочек, и вообще не только насекомых, но и птиц и других летучих мышей. А еще есть виды, специализированные на рыбной ловле: стоит рыбке подплыть к поверхности воды — и она оказывается в когтях задних лап зверька. А другие ловят ползающих существ, опять же насекомых, но и лягушек тоже. А некоторые просто пьют нектар, заодно опыляя цветы (рис. 3).

Рис. 3. Землеройковидный листонос (Glossophaga soricina). Фото Gregory Basco / Deep Green Photography
Рис. 3. Землеройковидный листонос (Glossophaga soricina). Фото Gregory Basco / Deep Green Photography

Или вот размножение. Я знал, что мелкие млекопитающие, грызуны или землеройки, живут совсем недолго, успевая один-два раза родить по многу детенышей. Я думал, что к рукокрылым, которые весят как домовая мышь, это тоже относится. Ан нет, один детеныш за год и время жизни — многие годы, а то и десятилетия.

Или вот такая цитата. «Мексиканский складчатогуб (Tadarida brasiliensis) в Бракенских пещерах на юге США образует самые обширные скопления млекопитающих (включая и человека) на Земле: численность зверьков, включая детенышей, может превышать 35 млн особей. За одну ночь бракенская колония складчатогубов съедает до 80 тонн насекомых». Помнится, в публикации [1] я критиковал запреты ряда стран на отлов насекомых. Сколько наловит за сезон самый упертый энтомолог? Килограмм? Как-то несерьезно на фоне складчатогубов.

Уверен, другие читатели сделают для себя не меньше интересных открытий.

А кому вообще нужны такие книги? (Такие вопросы нередко слышат все зоологи.) Автор хорошо сказал в интервью РИА-новости в апреле 2020 года, когда летучие мыши по известной ковидной причине всем стали интересны. Журналист спросил: «Зачем нужно изучать летучих мышей, если не вирусы у них рассматривать?» Крускоп ответил: «Это фундаментальная наука. Да, она работает на некоторое будущее. Мы не знаем, когда эти знания будут восприняты и сыграют свою роль. Если мы считаем, что биоразнообразие во всех его проявлениях это природный ресурс и ресурс конечный, то, чтобы этот ресурс у нас не закончился, нам нужно знать, как это биоразнообразие устроено»

Позвольте мне перечислить достоинства «Летучих мышей».

1. Научно-популярные книги сейчас часто пишут журналисты или продвинутые любители. Ну, мол, а что такого? Допустим, бакалавр искусств прослушал курс лекций по климатологии итальянского профессора, посоветовался с некоторыми учеными — и чем он не климатолог? «Летучие мыши» написаны специалистом по летучим мышам. То, что Сергей Крускоп руководит отделом териологии Зоомузея МГУ, тоже довод не слишком убедительный — мало ли дураков с дипломами? Но коллеги подтверждают, что и по гамбургскому счету Крускоп — специалист. А в том, что автор отлично владеет русским языком, сами убедитесь.

2. Если вы зайдете на сайт NHBS (Natural History Bookstore), то найдете под сотню книг о рукокрылых. «Летучие мыши» — первая и пока единственная книга на русском языке на эту тему. Даже если вы хорошо владеете английским и закажете себе на NHBS книгу Bats of Britain and Europe, например, то, во-первых, это долго и дорого, а во-вторых, там будет лишь косвенно рассказано про фауну нашей страны. А «Летучих мышей» завершает часть, посвященная России: список видов, распространение, отличительные признаки, места обитания и зимовок…

Рис. 4. Новозеландская летучая мышь (Mystacina tuberculata), поедающая дождевого червя. Мышь использует крылья, чтобы в сумерках вылететь из дупла, а под утро в него вернуться. Охотится же она, бегая по земле на доставшихся от предков видоизмененных для полета конечностях. M. tuberculata бегает довольно ловко, но далеко не так ловко, как завезенные в Новую Зеландию кошки. Какая грустная судьба!
Рис. 4. Новозеландская летучая мышь (Mystacina tuberculata), поедающая дождевого червя. Мышь использует крылья, чтобы в сумерках вылететь из дупла, а под утро в него вернуться. Охотится же она, бегая по земле на доставшихся от предков видоизмененных для полета конечностях. M. tuberculata бегает довольно ловко, но далеко не так ловко, как завезенные в Новую Зеландию кошки. Какая грустная судьба!
Рис. 5. Маленькая летучая мышь палеохироптерикс (Palaeochiropteryx tupaiodon) и панцирная щука одновременно заинтересовались упавшей на воду ночной бабочкой
Рис. 5. Маленькая летучая мышь палеохироптерикс (Palaeochiropteryx tupaiodon) и панцирная щука одновременно заинтересовались упавшей на воду ночной бабочкой

3. Иллюстрации хороши. Во многом это заслуга издательства, которое не поскупилось на потрясающие снимки из Shutterstock. Много фотографий самого автора, они скорее технические. Но оказывается, автор еще и прекрасно рисует. Рисунки особенно выручают в тех случаях, когда нужных фотографий нет (рис. 4: новозеландская летучая мышь Mystacina tuberculata) или и быть не может (рис. 5: палеонтологическая реконструкция по остаткам в сланцах Месселя, эоцен).

4. Это второе издание книги. Знаю по опыту, как много недочетов первого издания удается исправить во втором.

5. Вечная дилемма таких книг — соотношение научности и популярности. Автор избрал легкое преобладание научности. Такое решение кажется мне правильным. При первом чтении какие-то подробности можно и пролистать, а потом они неожиданно понадобятся. Серьезность дает дополнительное основание, чтобы книга заняла постоянное место в вашем шкафу.

Никита Вихрев, канд. биол. наук

1. Янбулат М. Удивительный отряд, или Диптерологи в Намибии // ТрВ-Наука. № 270 от 15.01.2019.

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