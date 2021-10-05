«Из мира рукокрылых возвращаться не хотелось»

Я взялся за «Летучих мышей» прежде, чем ТрВ-Наука предложила мне написать рецензию (ведь книга вошла в лонг-лист премии «Просветитель»), поэтому имел удовольствие читать неторопливо и с удовольствием, что рекомендую сделать и другим. Единственное, что меня расстроило: в процессе чтения я обнаружил, как скудны, а нередко и ошибочны были мои представления об этих милых зверьках, все-таки я сам биолог. Мне вспомнилась первая информация о рукокрылых, полученная от начитанного вожатого. «Рукокрылые ориентируются в темноте эхолокацией своих ультразвуковых сигналов. Мягкие предметы плохо отражают ультразвук. Поэтому если будешь отращивать волосы как у битлов, а не стричься ежиком, как приличный пионер, то однажды вечером тебе в голову влетит летучая мышь!» Теперь, когда шевелюра и так изрядно поредела, оказывается, не влетит. Обрадовали…

Став постарше, занимаясь в биологическом кружке, мы до дыр зачитывали немногие доступные справочники-определители типа «Млекопитающих СССР». Даже одинаковые на вид мышевидные грызуны при упорстве поддавались познанию, но рукокрылые оставались безнадежно загадочны: промелькнут в сумерках — и поди ответь, какой формы нос их обладателя. И только совсем взрослым я увидел первых рукокрылых, про которых точно знал, как они называются: Pteropus poliocephalus, сероголовые летучие лисицы (рис. 1). Наконец, когда я стал энтомологом, специализирующимся на мухах, то узнал, что летучие мыши являются эндемичной средой обитания для специализированных кровососущих мух семейств Nycteribiidae и Streblidae, которых нормальный человек за мух никогда не признает (рис. 2).

Что я получил, прочтя «Летучих мышей»? Во-первых, многие хорошие художественные книги погружают читателя в особый мир. «Сто лет одиночества» — пример не оригинальный, но всем понятный. Хорошие научные книги делают то же: хоть слои осадков на стенах карьера, хоть гипотеза Римана, хоть капля воды из пруда — и опять особый мир, который не хочется покидать. Из мира рукокрылых возвращаться тоже не хотелось. Во-вторых, я узнал много нового. Например, со слов пионервожатого я полагал, что летучие мыши ловят ночных бабочек. Оказалось, что в воздухе они ловят не только бабочек, и вообще не только насекомых, но и птиц и других летучих мышей. А еще есть виды, специализированные на рыбной ловле: стоит рыбке подплыть к поверхности воды — и она оказывается в когтях задних лап зверька. А другие ловят ползающих существ, опять же насекомых, но и лягушек тоже. А некоторые просто пьют нектар, заодно опыляя цветы (рис. 3).

Или вот размножение. Я знал, что мелкие млекопитающие, грызуны или землеройки, живут совсем недолго, успевая один-два раза родить по многу детенышей. Я думал, что к рукокрылым, которые весят как домовая мышь, это тоже относится. Ан нет, один детеныш за год и время жизни — многие годы, а то и десятилетия.

Или вот такая цитата. «Мексиканский складчатогуб (Tadarida brasiliensis) в Бракенских пещерах на юге США образует самые обширные скопления млекопитающих (включая и человека) на Земле: численность зверьков, включая детенышей, может превышать 35 млн особей. За одну ночь бракенская колония складчатогубов съедает до 80 тонн насекомых». Помнится, в публикации [1] я критиковал запреты ряда стран на отлов насекомых. Сколько наловит за сезон самый упертый энтомолог? Килограмм? Как-то несерьезно на фоне складчатогубов.

Уверен, другие читатели сделают для себя не меньше интересных открытий.

А кому вообще нужны такие книги? (Такие вопросы нередко слышат все зоологи.) Автор хорошо сказал в интервью РИА-новости в апреле 2020 года, когда летучие мыши по известной ковидной причине всем стали интересны. Журналист спросил: «Зачем нужно изучать летучих мышей, если не вирусы у них рассматривать?» Крускоп ответил: «Это фундаментальная наука. Да, она работает на некоторое будущее. Мы не знаем, когда эти знания будут восприняты и сыграют свою роль. Если мы считаем, что биоразнообразие во всех его проявлениях — это природный ресурс и ресурс конечный, то, чтобы этот ресурс у нас не закончился, нам нужно знать, как это биоразнообразие устроено…»

Позвольте мне перечислить достоинства «Летучих мышей».

1. Научно-популярные книги сейчас часто пишут журналисты или продвинутые любители. Ну, мол, а что такого? Допустим, бакалавр искусств прослушал курс лекций по климатологии итальянского профессора, посоветовался с некоторыми учеными — и чем он не климатолог? «Летучие мыши» написаны специалистом по летучим мышам. То, что Сергей Крускоп руководит отделом териологии Зоомузея МГУ, тоже довод не слишком убедительный — мало ли дураков с дипломами? Но коллеги подтверждают, что и по гамбургскому счету Крускоп — специалист. А в том, что автор отлично владеет русским языком, сами убедитесь.

2. Если вы зайдете на сайт NHBS (Natural History Bookstore), то найдете под сотню книг о рукокрылых. «Летучие мыши» — первая и пока единственная книга на русском языке на эту тему. Даже если вы хорошо владеете английским и закажете себе на NHBS книгу Bats of Britain and Europe, например, то, во-первых, это долго и дорого, а во-вторых, там будет лишь косвенно рассказано про фауну нашей страны. А «Летучих мышей» завершает часть, посвященная России: список видов, распространение, отличительные признаки, места обитания и зимовок…

3. Иллюстрации хороши. Во многом это заслуга издательства, которое не поскупилось на потрясающие снимки из Shutterstock. Много фотографий самого автора, они скорее технические. Но оказывается, автор еще и прекрасно рисует. Рисунки особенно выручают в тех случаях, когда нужных фотографий нет (рис. 4: новозеландская летучая мышь Mystacina tuberculata) или и быть не может (рис. 5: палеонтологическая реконструкция по остаткам в сланцах Месселя, эоцен).

4. Это второе издание книги. Знаю по опыту, как много недочетов первого издания удается исправить во втором.

5. Вечная дилемма таких книг — соотношение научности и популярности. Автор избрал легкое преобладание научности. Такое решение кажется мне правильным. При первом чтении какие-то подробности можно и пролистать, а потом они неожиданно понадобятся. Серьезность дает дополнительное основание, чтобы книга заняла постоянное место в вашем шкафу.

Никита Вихрев, канд. биол. наук

1. Янбулат М. Удивительный отряд, или Диптерологи в Намибии // ТрВ-Наука. № 270 от 15.01.2019.



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