ТрВ № 12 (306) за 2020 г.: Разливы нефти, о которых мы не знаем

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 306 от 16 июня 2020 года в PDF
Анонс номера
Багровые реки
Василий Яблоков, руководитель климатического проекта «Гринпис в России», комментирует катастрофу в Норильске — стр. 2
Премия по гамбургскому счету
Высокую награду ФРГ получил физик-теоретик Валерий Рубаков — стр. 3
Торжество робототехники
Руководство Министерства науки и высшего образования РФ пополнил плагиатор — стр. 3
COVID-19 и гиперкоагуляция
Изучение свертываемости крови при коронавирусе: Мария Молина беседует с Асей Казанцевой — стр. 4
Пандемические подтасовки
Ирина Якутенко повествует, как сосудистый хирург, писатель-фантаст, маркетолог и порномодель фальсифицировали данные, опубликованные в журнале The Lancet, — стр. 4
Дистанции огромного размера
Онлайн-образование (лингвистика, физика, химия): pro et contra — стр. 5–7
Цифровая жизнь Ахурамазды
Империя Ахеменидов возродилась в Интернете — стр. 8
Удочерение курочки
Колонка Сергея Лёзова об особенностях лексики редкого языка туройо — стр. 9
Жаба-инквизитор
Воспоминания Джона Моффата о визите Вольфганга Паули в Тринити-колледж в 1955 году — стр. 10–11
Могут ли гены мурлыкать?
Уму непостижимая эволюция усатых-полосатых — стр. 12–13
Академическая наркомафия в Италии
Евгения Литвин анализирует кинокомедию об утечке мозгов — стр. 15