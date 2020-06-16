ТрВ № 12 (306) за 2020 г.: Разливы нефти, о которых мы не знаем

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 306 от 16 июня 2020 года в PDF

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Анонс номера

Багровые реки

Василий Яблоков, руководитель климатического проекта «Гринпис в России», комментирует катастрофу в Норильске — стр. 2

Премия по гамбургскому счету

Высокую награду ФРГ получил физик-теоретик Валерий Рубаков — стр. 3

Торжество робототехники

Руководство Министерства науки и высшего образования РФ пополнил плагиатор — стр. 3

COVID-19 и гиперкоагуляция

Изучение свертываемости крови при коронавирусе: Мария Молина беседует с Асей Казанцевой — стр. 4

Пандемические подтасовки

Ирина Якутенко повествует, как сосудистый хирург, писатель-фантаст, маркетолог и порномодель фальсифицировали данные, опубликованные в журнале The Lancet, — стр. 4

Дистанции огромного размера

Онлайн-образование (лингвистика, физика, химия): pro et contra — стр. 5–7

Цифровая жизнь Ахурамазды

Империя Ахеменидов возродилась в Интернете — стр. 8

Удочерение курочки

Колонка Сергея Лёзова об особенностях лексики редкого языка туройо — стр. 9

Жаба-инквизитор

Воспоминания Джона Моффата о визите Вольфганга Паули в Тринити-колледж в 1955 году — стр. 10–11

Могут ли гены мурлыкать?

Уму непостижимая эволюция усатых-полосатых — стр. 12–13

Академическая наркомафия в Италии

Евгения Литвин анализирует кинокомедию об утечке мозгов — стр. 15

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