Персидская империя в цифровом формате

Персидская империя, одна из крупнейших за всю историю человечества, созданная Киром Великим за несколько лет и исчезнувшая в результате кампании Александра Македонского, оставила после себя множество загадок. Древним персам мы обязаны очень многим. (Оставим в стороне персики и персонажа компьютерной игры Prince of Persia.) Одним из важных нововведений древних персов можно считать систему административного деления империи на сатрапии. А царские надписи персидской династии Ахеменидов, написанные клинописным алфавитом, стали первым шагом в дешифровке вавилонской и эламской клинописи. Хотя о Бехистунской наскальной надписи царя Дария рассказывают в школе, древнеперсидских текстов вообще-то сохранилось не так уж много, и историю империи приходится собирать по крупицам, выуживая их из самых удаленных от метрополии раскопок. Изучение такой многонациональной державы, как Ахеменидская империя, — большая междисциплинарная задача. Сайт achemenet.com — попытка эту задачу облегчить.

Интернет-сайт achemenet.com был создан в 2000 году французским специалистом по истории Персидской империи Пьером Брианом с целью собрать на одной платформе всю доступную информацию о державе Ахеменидов, территория которой с середины VI по середину IV века до н. э. охватывала практически весь Ближний Восток. С января 2017 года сайтом занимается лаборатория ArScAn (Archéologie et Sciences de l’Antiquité) французского Национального центра научных исследований (CNRS) под руководством Пьера Бриана и египтолога Дамьяна Агюта. Вавилонской частью проекта руководит Франсис Жоаннес, Сорбонна. В этом году проект празднует свое двадцатилетие.

Персидская экспансия на Ближний Восток началась в царствование Кира II Великого (559–530 годы до н. э.). Результатом стало создание межконтинентальной империи Ахеменидов, власть которой продлилась около двух веков (550–330 годы до н. э.). Границы самой крупной империи Древнего мира простирались от Инда до Геллеспонта (совр. пролив Дарданеллы) и от степей Центральной Азии до Египта. Завоеватели разделили территорию на провинции-сатрапии, которыми управляли местные ставленники персидского царя, сохраняя культурное и лингвистическое разнообразие империи. Сам же царь со своим двором оставался в центре империи и жил поочередно в одной из своих четырех резиденций — Вавилоне, Сузах, Пасаргадах и Персеполе.

Тексты на собственно древнеперсидском языке до нас дошли в очень ограниченном количестве, а вот местные архивы на территориях многочисленных сатрапий сохранились. Речь идет о клинописных текстах из Вавилонии, об иероглифических и демотических текстах из Египта, о текстах на арамейском языке, об эламских глиняных табличках из Персеполя, а также о греческих, ликийских, лидийских, карийских и фригийских надписях с территории Малой Азии. Всё это многообразие теперь доступно в цифровом формате на портале ­achemenet.сom, буквально открывающем окно в прошлое, в мир персидской цивилизации.

Изразцовые панели Дворца Дария в Сузах (VI век до н.э.)

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Для удобства пользователей сайт разделен на пять рубрик: текстовые источники, музейные экспонаты, археология, иконография и публикации. В разделе «Источники» на данный момент собрано около пяти тысяч документов, в частности клинописные вавилонские, египетские демотические и арамейские тексты с территории Анатолии (всего представлено семь различных письменностей). Тексты даются в транслитерации и сопровождаются либо переводом, либо кратким содержанием и исчерпывающей библиографией.

В разделе «Музеи» выложено более 20 тыс. экспонатов из 13 музеев мира. Помимо экспонатов из европейских и американских музеев, таких как Лувр или музеи Йельского и Пенсильванского университетов, на сайте можно найти предметы ахеменидского периода из музеев Турции и Египта. Например, можно увидеть парные украшения из золота — шесть бюстов Ахурамазды с перегородчатой отделкой драгоценными камнями с инкрустацией. Ахурамазда — единый бог, провозглашенный пророком Зороастром, основателем зороастризма. Согласно «Авесте», это безначальный творец, пребывающий в бесконечном свете, создатель всех вещей и податель всего благого, всеведущий устроитель и властитель мира.

В разделе «Археология» с большим количеством технической информации и фотографий описываются раскопки персидских городов. На данный момент на сайте хорошо представлены египетский Айн-Манавир, Берель в Казахстане, иранские Пасаргады и Сузы. Айн-Манавир известен своими подземными каналами, которые помогают доставлять воду на орошаемые территории в этом засушливом климате. В такие каналы вода могла поступать из артезианского колодца, говорится на сайте, либо конструкция служила для сбора воды, просачивающейся сквозь стенки тоннеля в почве, — потом она стекала по наклонной поверхности и могла выходить в открытый ирригационный канал.

Также на сайте, в разделе «Иконография», можно найти редкие старые фото Персии, рисунки и заметки путешественников XIX и XX веков. Так, невероятно красивые зарисовки сделал в XIX веке сэр Роберт Кер Портер. Его зарисовки барельефов в Персеполе впечатляют точностью и аккуратностью и как будто переносят нас в атмосферу эпохи активного исследования древностей Востока.

Для тех, кто хотел бы побольше узнать об Ахеменидах, существует раздел «Публикации», в котором авторы сайта собрали не защищенные авторским правом работы по персидскому периоду. Таким образом, общедоступный онлайн-проект дает вторую жизнь империи, казалось бы безвозвратно разрушенной Александром Македонским задолго до нашего времени.

Ольга Попова, ассириолог, канд. филол. наук, PhD,

науч. сотр. Института языкознания РАН

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