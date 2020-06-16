«Захочу и соскочу»: комедия об академическом прекариате

Что приходит вам в голову, когда вы слышите словосочетание «фильмы об ученых»? Истории о чудовище Франкенштейна или об эксцентричных изобретателях машины времени и «уменьшителя вещей»? Биографические картины об Алане Тьюринге, Джоне Нэше или Стивене Хокинге? Sci-fi фильмы или сериалы о феноменальных специалистах своего дела, вроде доктора Хауса или Кэла Лайтмана? Или документальные съемки о дикой природе и покорителях космоса? Насколько мы можем судить по этим фильмам о современном состоянии науки и о том, как живется ученым?

Итальянская комедия «Захочу и соскочу» (2014, реж. Сидней Сибилла, оригинальное название — “Smetto quando voglio”) описывает социально-политические реалии современной академической жизни. Главный герой, тридцатисемилетний нейробиолог Пьетро Дзинни, работает в университете за 500 евро в месяц и подрабатывает репетиторством (не очень успешно). Когда очередная попытка получить продление контракта и финансирование исследований срывается, он доходит до такой степени отчаяния, что решает организовать банду, которая будет синтезировать «легальные» наркотики — новые вещества, еще не внесенные в реестр запрещенных соединений итальянским наркоконтролем.

Для этого он собирает банду из университетских приятелей с учеными степенями, которым повезло еще меньше: коллега-химик Альберто теперь работает посудомойщиком и мечтает о карьере официанта; Джорджио и Маттиа, «латинисты мирового уровня», трудятся по ночам на автозаправке под началом нелегального иммигранта из Албании; а Андреа, «который был образцом для подражания в римском университете „Сапиенца“», автор «монографий по холистическим исследованиям человеческой природы, переведенных на 50 языков», пытается устроиться в мастерскую по ремонту автомобилей, притворяясь, что у него нет никакого образования, кроме аттестата начальной школы.

Банда, собранная из различных специалистов, оказалась сбалансированным решением. Химик с нейробиологом синтезировали «товар», культурный антрополог входил в доверие к молодежи в ночных клубах, филологи продавали, специалист по макроэкономике заведовал финансами банды, а археолог, обладавший доступом к университетскому фургону, отвечал за транспортировку (роли гуманитариев почему-то оказались менее значимыми и «специализированными»). Разумеется, вскоре всё пошло не так: легкие деньги, наркотики и пьяные подростки — не самое лучшее сочетание. Фраза, вынесенная в название фильма, — это обещание главного героя своей невесте, что он не вечно будет продавать наркотики и сможет остановиться в любую минуту. Сдержать обещание оказалось сложнее, чем произнести.

Общая идея и отдельные сюжетные элементы фильма (например: интеллектуал выполняет тяжелую и плохо оплачиваемую работу под началом мигранта; у героя есть родственник, работающий в службе по борьбе с наркотиками) заимствованы из культового сериала «Breaking Bad». Там синтезированием наркотиков занимается школьный учитель химии; узнав, что у него тяжелая форма рака, он решил таким образом быстро заработать денег для своей семьи.

В фильме «Захочу и соскочу» нет такого количества крови и убийств, как в американском сериале, а комедийный элемент куда заметнее. Этим фильм напоминает другой американский ситком, повествующий о жизни молодых ученых, — «Теория большого взрыва». Однако карьерная ситуация у персонажей «Теории» совсем другая: они востребованные специалисты, сотрудники одного из лучших американских университетов; у них нет серьезных проблем с деньгами. Сюжеты серий в основном посвящены их отношениям с коллегами, мелким бытовым неурядицам и социальной жизни. Герои же итальянского фильма озабочены в первую очередь финансовыми проблемами. Хотя каждый из них признанный эксперт в своей области, работы по специальности для них нет.

Комедия оказывается острой социальной сатирой, демонстрирующей минусы итальянской академической системы: недостаток финансирования, безработицу, протекционизм и политические дрязги. Италия занимает одно из самых высоких мест в Европе по уровню безработицы, особенно среди молодежи [1], так что в последние годы велик отток молодых специалистов из страны: феномен «утечки мозгов» (fuga dei cervelli) знаком итальянцам не понаслышке [2]. Поколение «молодых ученых» в фильме не одиноко в своей борьбе за выживание (осторожно, спойлер!): главный криминальный авторитет, который держит весь рынок «легальных» наркотиков, оказывается экс-коллегой главного героя по университету и тоже человеком с ученой степенью, которому не наш­лось места внутри академической системы. Огромная дистанция и отсутствие взаимопонимания между «простыми» исследователями и административной верхушкой университета приводят к трагедиям и сломанным жизням.

Фильм был так популярен в Италии, что вскоре вышли два его продолжения: «Захочу и соскочу: мастеркласс» (“Smetto quando voglio: Masterclass”, 2017) и «Захочу и соскочу: супергерои» (“Smetto quando voglio: Ad honorem”, 2017). Кроме того, в 2017 году итальянский историк Массимо Пьерматтеи (Massimo Piermattei) выпустил книгу с таким же названием, в которой рассказал, почему в возрасте тридцати девяти лет, написав две монографии и несколько десятков научных статей, он решил «завязать с университетом» [3]. На собственном опыте он описывает, как трудно выживать, работая по временному контракту, сочетать работу в университете с семейной жизнью и участвовать в конкурсах и собеседованиях, не имея протекции. Текст Пьерматтеи, выложенный поначалу в «Фейсбуке» и на сайте academia.edu, стал предметом широкого обсуждения и попал во множество газетных публикаций и телепередач.

Евгения Литвин, старший преподаватель ИОН РАНХиГС

repubblica.it/economia/2020/04/30/news/disoccupati_e_neet_l_italia_non_e_un_paese_per_giovani-255260682/ espresso.repubblica.it/affari/2019/12/19/news/laureati-in-fuga-dall-italia-tutti-i-numeri-di-un-emergenza-nazionale-1.342138 Piermattei M. Smetto quando voglio. Guida alle raggioni per lasciare l`università italiana (e ale sfide per cambiarla). Padova: libreriauniversitaria.it edizioni, 2017.

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