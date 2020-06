Плагиатор пополнил ряды руководства Миннауки

Пётр Кучеренко, руководитель аппарата комитета Совета Федерации под руководством сенатора Клишаса, стал замминистра науки и высшего образования. Оказалось, что он скопировал большой сплошной кусок своей кандидатской диссертации из аналитического доклада Александра Кынева, Андрея Бузина и других известных людей. А научные статьи за замминистра, кажется, пишет робот.

Недавно были назначены заместители министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Среди новых назначенцев фигурирует профессор-конституционалист из РУДН Пётр Александрович Кучеренко. Как сообщает пресс-служба министерства, «в Мин­обрнауки России Кучеренко будет курировать вопросы кадрового обеспечения, а также вопросы организации хозяйственной деятельности».

В переводе на русский язык это означает: профессор Кучеренко будет решать вопросы о назначении ректоров университетов по всей России (в нынешних условиях даже выборы ректора, если они проводятся, — это всё равно назначение). Как эти назначения проходили раньше? Данные наших расследований [1] показывают, что значительная часть ректорских кресел передавалась людям, ничего общего не имевшим с наукой, иначе невозможно объяснить тот факт, что среди них выявлено больше сотни человек, которые и диссертацию приобрели на диссеродельных фабриках. Можно только догадываться, какими могли бы быть мотивы подобных назначений.

Министерство отмечает в пресс-релизе: «Опыт работы в Совете Федерации поспособствует активизации взаимодействия с законодательными органами власти и регионами». Опыт работы у профессора Кучеренко, в самом деле, примечательный. Он возглавлял аппарат Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которым руководит сенатор Андрей Клишас (а также аппарат предшествовавшего комитета с тем же председателем). Да-да, это тот самый комитет, через который шли все самые адские законодательные новеллы — от Крыма до обнуления. С 2012 года именно Кучеренко по должности был той рабочей лошадкой, которая должна была везти клишасовский законодательный воз. Качество работы этой законодательной фабрики, впрочем, неуклонно падало [2].

Крупное глумление над российским правом, которым ведал Кучеренко в клишасовском комитете, прекрасно сочеталось с его учебно-научной и аттестационной деятельностью в РУДН. Там Кучеренко был членом диссовета, который оправдал «пророка» Прокофьева [3], причем ценой фальсификации кворума, подделав список присутствующих на совете [4]. Масштаб скандала был таков, что начальник Кучеренко попытался дистанцироваться от репутационных потерь [5], что не помешало ректору РУДН и председателю ВАКа возобновить деятельность токсичного совета.

Поэтому никто не удивился, когда выяснилось, что кандидатская диссертация Кучеренко большими фрагментами совпадает (см. сравнение текс­тов на сайте «Диссернета» [6]) с более ранними текстами других авторов: на стр. 89–93 — с диссертацией Максима Матейковича 2003 года; на стр. 96–104, 119–124 — с диссертацией Надежды Борисовой 2006 года; а на стр. 74–87 и практически полностью в Заключении (стр. 146–149) — с докладом «Российские выборы в контексте международных избирательных стандартов» 2005 года, в коллектив авторов которого входят известные российские политологи и специалисты по избирательному делу, в частности Александр Кынев и Андрей Бузин.

Мы обратились к профессору Кучеренко по рабочему адресу электронной почты (мы точно знаем, что он его просматривает, так как именно на него приходят все оповещения из пресловутого диссертационного совета) с просьбой прокомментировать это поразительное сходство текстов. Ответом он нас не удостоил. Кынев и Бузин подтвердили, что они в самом деле были соавторами указанного аналитического доклада, подготовленного в 2005 году; Андрей Бузин также подчеркнул, что Кучеренко не был соавтором доклада, стажером и т. п., из чего следует, что Кучеренко не имел права использовать текст доклада в своей диссертации, не отделив его кавычками от остального текста. Доклад был издан вместе с материалами одноименной конференции и представляет собой библиографическую редкость, но, к счастью, доступен на сайте «Независимого института выборов» — организации, которая занималась электоральной аналитикой в те далекие времена, когда в России были выборы.

«Честно скажу, я не в обиде, пусть несут знания в массы», — не без иронии прокомментировал списанный текст Александр Кынев.

Вот профессор Кучеренко и несет. Он не только защищает диссертации, но и регулярно публикуется в научных журналах. В частности, в таких, которые опубликуют любую ерунду за деньги без должного рецензирования — их еще называют «хищными» [7]. Вот для примера якобы рецензируемый венесуэльский журнал Espacios. Профессор Кучеренко опубликовал в нем под своим именем и под названием «Strategic Development of the Textile Industry in the Context of the Use of Green Manufacturing And Logistics Technologies» [8] кусок статьи «Особенности инновационного развития промышленности в условиях требований производственно-реверсивной логистики» некоего Н. В. Лясникова, переведенный на английский так небрежно и так дословно, что имеются все основания подозревать машинный перевод с помощью translate.google.com: и впрямь, если сунуть исходную статью Лясникова в гугл-переводчик, то ряд фраз в полученном тексте дословно совпадут с текстом статьи.

Так что получается, что статью заместителя министра науки и образования написала машина. Порадуемся за успехи нашей робототехники. Тем не менее хотелось бы услышать оценку всей этой ситуации из уст министра Фалькова. Он не видит тождества текстов доклада и диссертации своего зама? Или считает, что за 13 лет что-то поменялось и списанное тогда списанным уже не является?

Андрей Заякин

