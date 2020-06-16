Физик по гамбургскому счету

Гамбургская премия по теоретической физике за 2020 год присуждена Валерию Рубакову, академику РАН, глав. науч. сотр. Института ядерных исследований РАН, профессору МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом стало известно 15 июня [1].

Церемония вручения премии состоится в ноябре 2020 года в Гамбурге. Ее организуют Фонд Йоахима Герца в партнерстве с Центром имени Вольфганга Паули Гамбургского университета и исследовательским центром Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) и двумя физическими научными кластерами Гамбургского университета: CUI: Advanced Imaging of Matter и Quantum Universe.

Глава Фонда Йоахима Герца Хеннеке Лютгерат (Henneke Lütgerath) отметил: «Работы Рубакова помогают нам продвинуться в раскрытии загадок происхождения материи и исчезновения антиматерии и ответить на вопрос, как существование планет и зарождение жизни на Земле вообще стало возможным».

Осенью 2020 года Валерий Рубаков совершит несколько научных визитов в Гамбург. Как и лауреаты Гамбургской премии предыдущих лет, он присоединится к коллаборации исследователей, представляющих лучшие научные институты Гамбурга.

«Для нас большая честь, что академик Рубаков, отмеченный такой высокой наградой, один из крупнейших мировых специалистов по теоретической физике, будет работать с нами. Его визионерский подход близок исследованиям в области элементарных частиц в Гамбурге. Идеи Валерия Рубакова распространяются также и на соседние дисциплины и оказывают влияние на математику и экспериментальную физику», — отмечает профессор Фолькер Шомерус (Volker Schomerus), председатель жюри, глав. науч. сотр. исследовательского центра DESY и председатель Центра имени Вольфганга Паули.

Наталия Демина

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