Нелегкие данные

Пандемия COVID-19, стремительно распространившаяся по планете, изменила не только повседневную жизнь. Вирусу удалось то, чего годами не могли добиться энтузиасты, доказывавшие, что нынешняя практика публикации научных результатов, когда от подачи текста в журнал до выхода статьи могут проходить месяцы и годы, устарела и во многом тормозит развитие исследований. Лекарство и/или вакцину от коронавирусной инфекции нужно получить как можно быстрее, поэтому ученые начали выкладывать свои результаты на серверы препринтов сразу, как только они получены. А непреклонные до этого журналы не только согласились потерять право первой ночи и публиковать такие статьи, но еще и открыли к работам по коронавирусу бесплатный доступ.

Новая практика (хотя новая она только для биологов: физики и математики давным-давно поступают со своими результатами именно так) невероятно ускорила и без того стремительное накопление результатов по изучению SARS-CoV-2. С начала эпидемии в архивы препринтов было выложено более трех тысяч публикаций — учитывая, что мир официально узнал о вирусе 31 декабря 2019 года, это больше 500 статей в месяц. Очевидный побочный эффект такого ускорения — огромный процент некачественных или сомнительных работ. И хотя репозитории препринтов и журналы пытаются по возможности отсеивать сомнительные работы, из-за нехватки ресурсов и чрезвычайно сжатых сроков периодически в них появляются, мягко говоря, некорректные статьи. Особенно учитывая, что жулики, которые всегда толкутся возле науки, отлично понимают, что сейчас их шансы пролезть и получить какой-нибудь бонус особенно велики. От их неуемной активности не всегда могут уберечься даже такие гранды, как The Lancet или NEJM: в мае оба журнала — и сразу несколько исследовательских коллективов — оказались втянуты в весьма неприятную историю. Которая, к тому же, имела последствия планетарного масштаба — в буквальном смысле.

22 мая в самом авторитетном медицинском журнале The Lancet вышла статья [1], авторы которой проанализировали данные о 96 тыс. (!) пациентов, которых лечили гидроксихлорохином, и пришли к выводу, что он существенно увеличивает смертность, в том числе при совместном употреблении с макролидами (этот протокол используется, например, в России). По итогам этой публикации ВОЗ приостановила свои текущие клинические исследования гидроксихлорохина.

Казалось бы, счастливый конец и торжество науки, которая окончательно развенчала шарлатанский препарат — к гидроксихлорохину давно есть вопросы, и пока ни одно исследование с хорошей методологией не показало его эффективность на людях. Но всё оказалось сложнее.

Практически сразу после выхода статьи в The Lancet ученые и журналисты начали высказывать сомнения в достоверности использованных в ней данных. Например, сотрудники австралийского отделения британской газеты The Guardian связались с несколькими больницами и выяснили, что использованные в статье цифры по Австралии не соответствуют действительности. Журналисты отправили запрос Сапану Десаи, ведущему автору статьи — и заодно основателю компании Surgisphere, которая собирала и частично анализировала исходные данные. Десаи ответил, что да, произошла ошибка и в базу по Австралии случайно записали азиатские данные. 30 мая The Lancet выпустил по этому поводу короткое опровержение [2], но уточнил, что основной вывод статьи остается без изменений. Однако газетчики не успокоились и решили выяснить, а что это за такая компания Surgisphere.

Сосудистый хирург Десаи основал ее в 2008 году. Изначально фирма занималась изданием медицинских учебников. Журналисты разыскали на «Амазоне» отзывы на нее и установили, что хвалебные, с высокой вероятностью, были фальшивыми. И в любом случае — неясно, каким образом компания, занимающаяся издательским бизнесом, сумела получить данные из сотен больниц по всему миру и проанализировать весь этот гигантский массив. Сотрудники The Guardian обратились за разъяснениями к Десаи, который заявил, что Surgisphere начала заниматься big data сразу после основания и использует для анализа технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. При этом в компании 11 сотрудников, большая часть из которых начала работать несколько месяцев назад и не имеет научного бэкграунда. Например, научный редактор оказался писателем-фантастом, среди других работников обнаружились администратор площадок для различных мероприятий (event hostess), маркетолог и порномодель. У компании полумертвый сайт, в соцсетях она неактивна, а сам Десаи трижды обвинялся в том, что плохо выполняет свою работу врача, — впрочем, ни одно разбирательство официально не повлекло за собой административных последствий.

Но, несмотря на такой бэкграунд, Surgisphere предоставляла и анализировала данные, на которых строится статья по исследованию эффектов гидроксихлорохина в The Lancet. Правда, больницы, с которыми связывались журналисты, заявили, что понятия не имеют, что это за компания Surgisphere, и никаких сведений ей не передавали. После выхода публикаций The Guardian — их было несколько — несколько сотен ученых подписали открытое письмо с требованием провести расследование [3] этой истории. The Lancet третьего июня опубликовал expression of concern — сомнения в том, что данные в пуб­ликации достоверны [4]. Соавторы статьи уже заявили, что будут разбираться с Десаи и происхождением данных — он предоставил коллегам только обработанные сведения. Журналисты предлагали главе Surgisphere поделиться «сырыми» данными, но он отказал. Четвертого числа статью «выпилили» из журнала (на научном языке это называется retraction) [5].

Параллельно выяснилось, что на основе данных, предоставленных компанией Surgisphere, была выполнена еще одна крупная работа (8910 пациентов), опубликованная в NEJM [6]. В ней авторы изучали риски тяжелого течения COVID-19 у больных с сердечно-сосудистыми проблемами. В числе прочего в статье делался вывод, что ингибиторы ACE, которые часто прописывают «сердечникам», не увеличивают риск плохого прогноза. Предположения, что эти препараты первого выбора для людей с повышенным давлением могут усиливать коронавирусную инфекцию, появились почти с начала эпидемии — впрочем, основаны они на результатах работы с мышиными моделями, причем противоречивых. Четвертого июня NEJM написал, что статью следует считать отозванной [7].

Этот увлекательный околонаучный детектив, в котором оказались замешаны ведущие медицинские журналы и сама ВОЗ, безусловно, будет иметь негативные последствия. Множество людей и так постоянно колеблются между «официальной наукой» и шарлатанством, а тут такой прекрасный повод в очередной раз усомниться в доверии к первой. С другой стороны, эта история вселяет надежду, что в вечной битве с мракобесием у науки всё же есть шансы на победу — не в последнюю очередь за счет способности к самоочищению. Уже не первый раз исследовательское сообщество быстро замечает подозрительную ерунду — точно так же было, например, с работой о том, что в геноме коронавируса обнаружены фрагменты генома ВИЧ [8], — и добивается реакции и начала расследования (хотя конкретно тут большую роль сыграли журналисты The Guardian). Остается надеяться, что мощное сетевое комьюнити, коллективное рецензирование — а также практика выкладывать статьи в открытый доступ, без чего всё это невозможно, — сохранятся и в послекоронавирусные времена.

Ирина Якутенко, научный журналист

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи