ТрВ № 4 (273) за 2019 г.: Первый контакт «Хаябусы-2»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 273 от 26 февраля 2019 года в PDF

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Анонс номера

Академические свободы: шире, чем в обществе в целом

Колонка Дмитрия Дубровского, письмо Юрия Дмитриева и судьба Азата Мифтахова — стр. 2

Маховик публикационной инфляции

Частный взгляд на глобальную проблему Анны Кулешовой — стр. 3

Крепостное право для ученых?

Реакция Андрея Цатуряна и Юрия Ковалева на статью Георгия Георгиева — стр. 5

Гарри Поттер и права человека

Дмитрий Дубровский анализирует книги Джоан Роулинг — стр. 6

Энтузиасты, вперед!

Павлу Амнуэлю — 75 лет. Статья юбиляра и отклики Елены Клещенко, Максима Борисова и Сергея Попова — стр. 7

Эйнштейн в кино и в жизни

Разбор прогремевшего сериала Евгением Берковичем (к 140-летию великого физика) — стр. 8−9

Недостающее звено

О загадке зарождения молнии Ольга Орлова беседует с Владимиром Раковым — стр. 12−13

«Я у мозга дурачок«

Александр Поддьяков о языковых проблемах популяризации нейронаук — стр. 16

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