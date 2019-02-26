ТрВ № 4 (273) за 2019 г.: Первый контакт «Хаябусы-2»

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 273 от 26 февраля 2019 года в PDF
Анонс номера
Академические свободы: шире, чем в обществе в целом
Колонка Дмитрия Дубровского, письмо Юрия Дмитриева и судьба Азата Мифтахова — стр. 2
Маховик публикационной инфляции
Частный взгляд на глобальную проблему Анны Кулешовой — стр. 3
Крепостное право для ученых?
Реакция Андрея Цатуряна и Юрия Ковалева на статью Георгия Георгиева — стр. 5
Гарри Поттер и права человека
Дмитрий Дубровский анализирует книги Джоан Роулинг — стр. 6
Энтузиасты, вперед!
Павлу Амнуэлю — 75 лет. Статья юбиляра и отклики Елены Клещенко, Максима Борисова и Сергея Попова — стр. 7
Эйнштейн в кино и в жизни
Разбор прогремевшего сериала Евгением Берковичем (к 140-летию великого физика) — стр. 8−9
Недостающее звено
О загадке зарождения молнии Ольга Орлова беседует с Владимиром Раковым — стр. 12−13
«Я у мозга дурачок«
Александр Поддьяков о языковых проблемах популяризации нейронаук — стр. 16