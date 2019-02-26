Юрия Дмитриева пригласили в Брюссель

Шел второй год пребывания Юрия Дмитриева1 за решеткой, когда в Свободном Брюссельском университете задумали провести международную конференцию об академических свободах2.

Благодаря Дмитрию Дубровскому я получил письмо для Юрия Алексеевича от организаторов.

«Глубокоуважаемый коллега!

В первую очередь я бы хотела Вам передать свои глубокие чувства уважения и слова поддержки. Мы следим за Вашей историей и очень сильно переживаем за Вас. Мы очень бы хотели Вас пригласить принять участие на нашей конференции.

Од Мерлен«

Юрий Алексеевич передал ответ.

«Уважаемая коллега Мерлен, уважаемые коллеги!

Для меня было честью получить приглашение на международную конференцию об академических свободах.

Важнейшая часть моей жизни связана с защитой свобод в современной России: свободы жизни, свободы памяти о прошлом, свободы получения информации о погибших и пострадавших от советского коммунистического террора.

Моя общественная организация носила название «Академия социально-правовой защиты».

Не случайно мое участие в деятельности Международного Мемориала.

Закономерна моя работа по поиску мест погребений жертв террора и устройству мемориалов памяти.

Как видите, столь же закономерным оказалось сопротивление моей и всей подобной деятельности.

Одним из символов исторической памяти в новой России стал мемориальный комплекс Сандармох.

Именно он теперь атакован лживой пропагандой — так же, как Катынь в Советском Союзе.

Обращаюсь к вам из тюрьмы, но с твердым убеждением: вместе мы одолеем любую ложь.

И академические свободы никогда не станут абстрактным понятием.

Юрий Дмитриев".

На днях получил отклик для Юрия Алексеевича.

«Я хотела Вас еще раз благодарить за письмо, которое Вы отправили нам. Мы его прочитали в открытии конференции (по-английски).

Люди были очень тронуты. Мы показали на экране Вашу фотографию и фотографию Илхама Тохти, уйгурского ученого. Мы посвятили конференцию и Вам, и ему.

Несколько докладчиков в своем выступлении отзывались о Вашем письме, сразу после открытия конференции. В заключение конференции мы повторили Ваши слова о том, чтобы академическая свобода никогда не была абстрактным понятием.

Думаем о Вас. Мы Вас поддерживаем.

С глубоким уважением

Од Мерлен и все соорганизаторы конференции".

Анатолий Разумов,

руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, член Петербургской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, член Правозащитного совета Петербурга

visz.nlr.ru/articles/yuriy-dmitriev-i-akademicheskie-svobody

1 См. trv-science.ru/tag/yurij-dmitriev/

2 Конференция планировалась на декабрь 2018 года, тогда же она и состоялась. Приглашения рассылали загодя.

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