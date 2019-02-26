Крепостное право для ученых?

Андрей Цатурян, вед. науч. сотр. НИИ механики МГУ:
Знаменитый советский и российский биолог академик Георгий Георгиев в недавней статье «Остановить отток. Как удержать талантливую молодежь в науке»1 высказал немало разумных предложений. Однако общественный резонанс вызвало лишь одно: ограничить право на отъезд из РФ молодых специалистов востребованных профессий, получивших бесплатное образование. Фактически академик Георгиев предлагает отменить указ Александра II об упразднении крепостного права для своих молодых коллег. Причем возродить крепостное право предлагается в «жесткой» форме барщины: «После окончания вуза молодой ученый должен проработать в российской науке 15 лет, после чего кредит автоматически гасится«1. «Легкая» форма оброка,
Некоторые удивляются, что разумных предложений Георгиева никто не заметил, а всё бурное (и порой совершенно хамское по отношению к выдающемуся ученому) обсуждение сосредоточилось на «праве на отъезд». Дело, видимо, в том, что мало кто верит, что отношение к науке и ученым в России быстро изменится, будут расчищены бюрократические «авгиевы конюшни» и страна в ближайшее время станет привлекательной для своих и зарубежных ученых. Зато в отношении запретительных полицейских мер у нас имеется богатый опыт, необходимая инфраструктура и подготовленные кадры. Поэтому введение запрета на выезд за границу для молодых ученых представляется многим кошмарной, но реальной перспективой. Боюсь, что и автор статьи не очень верит в реализацию своих предложений по созданию более комфортных условий для молодых ученых и поэтому предлагает подкрепить гипотетические «пряники» более реальным «кнутом».
Не стану продолжать обсуждение моральных и социальных аспектов этого предложения. «Невыездные» ученые моего поколения никогда не забудут унизительное чувство проживания в запертой клетке, а молодежь, надеюсь, и дальше будет узнавать об этом только из рассказов старших. Посмотрим на прагматическую сторону предложения академика Георгиева об ограничении эмиграции ученых. Поможет ли такое ограничение обеспечить «присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития» и «привлекательность работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей«2? Мировая наука едина и глобальна. Российская наука представляет в ней лишь небольшую и, увы, далеко не самую «продвинутую» часть, несмотря на наличие славных традиций и выдающихся ученых. Возможность познакомиться с лучшими мировыми специалистами и лабораториями — очень важная часть научной карьеры в современном мире. Причем для того, чтобы интегрироваться в мировое научное сообщество, недостаточно поездок на конференции или кратковременных стажировок, нужен более продолжительный опыт работы. Без такого опыта многие ученые «провинциализируются» и продолжают десятилетиями заниматься мало кому интересными исследованиями на обочине мировой науки. Среди ученых моего поколения, работающих сейчас в России, коллеги, получившие опыт работы за рубежом, как правило, заметно выделяются среди остальных. На мой взгляд, следует, наоборот, помогать нашим лучшим молодым ученым получить бесценный опыт работы в лучших лабораториях мира и создать достойные условия для их возвращения домой, как это сделано, например, в Китае. Знаю по себе, что жить в стране другой культуры и другого языка нелегко. Привязанность к родной стране действительно существует, хотя многие записные «патриоты» в это не верят. Если условия жизни и работы в России хоть немного приблизятся к американским и европейским, многие вернутся. Пока же большинству наших талантливых ученых, работающих за границей, возвращаться, в общем-то, некуда. Чтобы изменить эту ситуацию, нужно срочно реализовать разумные предложения Г. П. Георгиева и ряда других коллег. Я бы добавил к ним демонтаж полуфеодальной сословной системы организации науки, при котором немногие «влиятельные» ученые с академическими званиями контролируют основные финансовые потоки, социальные лифты и доступ к другим важным ресурсам, подменяя собой принятый в мировой науке «суд равных» (peer review). В такой системе неизбежно возникают семейственность, клановость и использование «административного ресурса», чуждые природе науки и тормозящие ее развитие. Это не последняя причина, из-за которой многие работающие за границей российские ученые не хотят возвращаться.
Давайте оставим слово «эмиграция» в XX веке
Юрий Ковалев (ФИАН, МФТИ):
К сожалению, многие полезные идеи статьи академика Г. П. Георгиева затмило очевидно неприемлемое предложение запрета или ограничения выезда молодых ученых за границу. На эту тему высказались уже члены Клуба «1 июля»3 и министр науки и высшего образования4. Позвольте воспользоваться моментом для того, чтобы озвучить мысли, встречающие отторжение у значительного числа коллег.
Большинство ученых и чиновников, вплоть до российского президента, признают, что нынешний уровень науки у нас недостаточно высок, нам надо догонять западные страны. Стоит лишь взглянуть на соответствующие указы президента и практически любую статистику. Из этого следует, что большинство сильных научных групп находятся за пределами нашего государства. Таким образом, если поставить перед собой задачу вырастить из молодого ученого специалиста мирового уровня, то такому ученому просто необходимо значительное время провести в сильных мировых научных центрах. На самом же деле рекомендация по смене научной группы раз в несколько лет (при этом нередко сопровождающаяся сменой страны проживания) считается нормой как раз для тех стран, на которые мы пытаемся равняться. В большей степени это справедливо для Европы, Индии, Китая, Австралии, в меньшей — для США.
В России к отъезду молодых ученых за рубеж относятся зачастую весьма негативно:
1) «мы в тебя столько сил вложили, а ты нас предал»;
2) «государство деньги на обучение потратило, а хороший специалист достался Западу»;
3) «он/она никогда не вернется».
Каковы могут быть реальные причины плохого отношения к отъезду молодых ученых в аспирантуру или на постдок?
1) В XX веке было несколько волн научной эмиграции из нашей страны. В результате осознанная и профессионально обоснованная перемена места работы автоматически ассоциируется в голове у многих коллег с «расставанием навсегда».
2) Нам действительно непросто конкурировать на мировом уровне, соответственно, не рассчитываем мы и на возврат хорошего специалиста.
Каков же выход? Многие считают, что надо без явных запретов, но все-таки всеми силами удерживать молодежь в стране. Позвольте не согласиться. Про «эмиграцию» — давайте уже оставим эту проблему в XX веке! Кому в стране некомфортно — уедут, — и хорошо, что у них есть такая возможность. Однако формирование ученого мирового уровня всё же требует в начале карьеры перемены научной группы раз в несколько лет. Молодежь необходимо поощрять к этому и одновременно прикладывать основные усилия к тому, чтобы условия научной работы в России были интересны, конкурентны. Молодые ученые будут массово возвращаться в Россию при условии соблюдения нескольких ключевых требований: достойная заработная плата, уверенность в завтрашнем дне (а не жизнь от одного гранта до другого) и перспективы проведения научных исследований на мировом уровне. Считаю, что именно к этому должны прилагаться наши усилия. Давайте прекратим считать и уменьшать процент уехавших, а будем считать и увеличивать процент вернувшихся!
В КНР это поняли достаточно давно и действуют именно по такой схеме. Возвращающимся молодым, но уже сформировавшимся специалистам дают очень хорошую стартовую поддержку и обеспечивают хорошие условия долгосрочных контрактов.
Следует заметить, однако, что «автоматического» предпочтения возвращающейся молодежи отдавать всё же не стоит. Специалисты, по тем или иным причинам продолжающие свою карьеру только в России, не должны оказаться из-за этого «вторым сортом». Оценивать необходимо по результатам, а не по географии передвижений.
1 poisknews.ru/theme/publications/41 527/
2 Указ президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Да откройте глаза, наконец. Это было ясно еще в 2014 году. Железный занавес, крепостное право, ГУЛАГ. Это- будущее россии
Слово «эмиграция» можно оставить хоть в XIX веке. Только это не избавит нас от самого этого явления. Если доводить логику авторов до конца, то может быть вообще не нужно развивать науку в России? Наука ведь интернациональна, так почему бы не ограничиться ее развитием только в избранных странах?
т. е. без сохранения ученых внутри страны. С другой стороны, «слава мобильности» и «долой слово эмиграция». Конечно, можно спорить о способах удержания ученых в стране, но нужно всё-таки осознать, что сохранение ученых именно на этой территории принципиально необходимо для сохранения каких-то шансов на будущее развитие.
Здесь есть и более глубокое противоречие, на которое как-то стараются не обращать внимание. С одной стороны, рассуждающие признают, что экономическое и общественное развитие страны невозможно без науки,
Мне только одно не ясно, а почему на 15 лет удерживать только тех выпускников кто решил остаться в науке (уже подвиг если говорить о зарплатах и перспективах в этом секторе), почему все остальные выпускники которых точно так же за деньги честных налогоплательщиков содержало государство обойдены стороной? Как-то неравноценно получается. И как быть с рабочими местами и обеспечением жилья для тех кого на 15 лет оставлять собираемся? И как быть с теми кто к научной работе неспособен, а при этом и уйти боязно, ибо кредит висит мечем над головой? 15 лет это конечно класс, даже в советское время обязательная отработка на производстве 3 года была. Понять конечно Георгиева отчасти можно, как ни крути государству образование одного выпускника в МГУ в 5000 $ год обходится, но ограничение… Подробнее »
Противоречие между доминирующим в России бесплатным образованием и эмиграцией здесь уже не раз обсуждалось. По-видимому, наиболее справедливой была бы система, при которой начиная с какого-то года поступающие в государственные вузы подписывали бы договор, согласно которому будут должны государству столько-то денег за каждый год обучения, и в дальнейшем, при работе в России этот долг списывается по столько-то за год, в противном случае остается и должен быть выплачен. При этом он НЕ должен препятствовать выезду, люди могут свободно уехать за границу, зарабатывать там и переводить деньги сюда, на бюджетный счет.
Абсолютно согласен с утверждением Алексея Лебедева.
«Т. е. ограничить право на отъезд — это было одно из разумных предложений?» — нет, конечно же в такой форме неразумное. Но тем не менее терять выпускников чье образование стоит 30 000 $ за 6 лет обучения так же неразумно. Другое дело что если с выпускников начать требовать деньги за это образование то логично такие же усилия приложить и к их трудоустройству. А вот про это ни слова. Если наша страна сможет устроить у нас в стране хотя бы на 50% по специальности всех тех биологов, химиков и физиков что каждый год выпускаются, да еще и зарплату им сделать конкурентноспособную, то это будет колоссальный прогресс, который перекрывает издержки. Но этого нет и не предвидится. Всем критикам я напоминаю что на западе (кроме разве что Германии и некоторых скандинавских стран) высшее образование очень даже платное, и на выпускнике там… Подробнее »
Всё уже было реализовано в виде программ мегагрантов — фактически, всё закончилось пшиком.
Высшее образование действительно следует сделать платным, хватит коммунизм разводить в стране с капиталистическим укладом.
Конечно идиотское предложение. Это уменьшит число желающих заниматься наукой. Кроме того, кто захочет уехать, все равно уедет, даже нелегально. Приобретя в глазах запада статус беженца, пострадавшего от тоталитарного режима. Это ещё ухудшит репутацию государства. Ну и самое интересное — личный пример — я за границу не уехал, но в системе образования и науки не работаю. Потому что не платят.
Те же грабли.
«В 1972 году из-за увеличения эмиграции в Израиль в СССР был издан указ, согласно которому эмигранты, имевшие высшее образование, были обязаны оплатить затраты государства на их обучение в вузах. Размер компенсации для выпускника МГУ составлял 12 200 рублей (при средней месячной зарплате по стране 130—150 рублей)»
Двадцать один лауреат Нобелевской премии выступил с публичным заявлением, обвинив советское руководство в «массовых нарушениях прав человека», а в США приняли Поправку Джексона — Вэника, фактически запрещающую торговлю с СССР.