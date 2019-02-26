Российское государство пытает математика

1 февраля 2019 года российское математическое сообщество потрясла чудовищная новость: в Москве задержан аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, занимающийся стохастическими процессами, в связи с подозрениями в изготовлении взрывчатки. С ним вместе задержали еще нескольких человек, в том числе Даниила Галкина, позже рассказавшего о том, как из него под пытками выбили признание и заставили сотрудничать со следствием. Почти сразу же стала поступать информация о том, что Мифтахову угрожают пытками. Попав в отделение, Мифтахов попытался покончить с собой — как потом выяснилось, именно потому, что боялся пыток.

Позже факт пыток подтвердили и адвокат Азата, Светлана Сидоркина, и члены ОНК, но, несмотря на официальное подтверждение, никто так и не был привлечен к ответственности, а когда Мифтахов с разрешения судьи рассказывал о пытках, прокурор прервала его и заявила, что это не относится к делу, и сняла вопрос. Таким образом, вопиющий факт нарушения человеческих прав остался совершенно без внимания со стороны государства.

Когда 7 февраля суд был обязан избрать меру пресечения свободы для Мифтахова и предъявить данные, доказывающие необходимость ареста, Азата внезапно освободили. Однако на выходе из ИВС сразу же задержали вновь, на этот раз по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», возбужденном еще год назад. Ранее подозреваемые Азата не узнали.

Уже 9 февраля из ниоткуда в деле появился засекреченный свидетель в маске под псевдонимом Петров, якобы узнавший в Мифтахове участника акции. Петров заявил, что опознал активиста по «выразительным бровям», но не смог указать, во что был одет Мифтахов, и не вспомнил других фигурантов дела. Кроме того, мужчина объяснил, что в течение года не заявлял о преступлении, потому что сначала у него разрядился телефон, а потом он не имел возможности это сделать. По словам свидетеля, он решил обратиться в полицию после того, как в СМИ появилась информация о задержании Мифтахова.

Исходя исключительно из этого свидетельства, 12 февраля Головинский районный суд Москвы арестовал аспиранта еще на месяц, несмотря на личные поручительства от депутата Госдумы О. Шеина, президента профсоюзного объединения КТР Б. Кравченко и профессора Сколтеха М. Финкельберга. Во время заседания Мифтахов заявил, что не участвовал в акции с разбитым окном и отрицает свою вину.

Несмотря на обстоятельства, в которых оказался Азат, он не забывает о науке: при первой же встрече с адвокатом попросил лишь ручку и бумагу, а среди списка книг, которые он первым делом попросил из СИЗО, есть «Теория случайных процессов» и «Уравнения Фоккера — Планка — Колмогорова», а также личные конспекты лекций.

Незамедлительная реакция со стороны широкой общественности на столь очевидно репрессивные действия властей в отношении только лишь подозреваемого Азата выразилась в виде открытого письма в его поддержку, которое появилось 2 февраля на сайте журнала DOXA, когда стали поступать тревожные сообщения о пытках и порезанных венах от задержанных. Среди подписавших письмо — председатель Московского математического общества академик Виктор Васильев, академик Сергей Конягин и множество других звезд отечественной и мировой математики. Также выразили солидарность именитые ученые-нематематики, например биолог Михаил Гельфанд и всемирно известный американский лингвист Ноам Хомский.

Кроме ученых поддержку выразило и огромное множество студентов и аспирантов — как математических и технических специальностей, так и любых других. Видимо, они особо остро чувствуют: на месте Азата мог оказаться любой.

Подписали письмо и не относящиеся к академической среде люди, которые тоже сочувствуют Азату и не боятся заявить об этом открыто: учителя и школьники, бизнесмены и журналисты, дом­работницы и солдаты-срочники.

Что их всех объединяет? Конечно же, уважение к науке. Но куда важнее — нетерпимость к насилию и желание справедливости, которой мы сможем добиться лишь сообща и благодаря непосредственному участию каждого.

Родион Деев,

Анна Дмитриева,

Василий Рогов

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