Российское государство пытает математика

1 февраля 2019 года российское математическое сообщество потрясла чудовищная новость: в Москве задержан аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, занимающийся стохастическими процессами, в связи с подозрениями в изготовлении взрывчатки. С ним вместе задержали еще нескольких человек, в том числе Даниила Галкина, позже рассказавшего о том, как из него под пытками выбили признание и заставили сотрудничать со следствием. Почти сразу же стала поступать информация о том, что Мифтахову угрожают пытками. Попав в отделение, Мифтахов попытался покончить с собой — как потом выяснилось, именно потому, что боялся пыток.
Позже факт пыток подтвердили и адвокат Азата, Светлана Сидоркина, и члены ОНК, но, несмотря на официальное подтверждение, никто так и не был привлечен к ответственности, а когда Мифтахов с разрешения судьи рассказывал о пытках, прокурор прервала его и заявила, что это не относится к делу, и сняла вопрос. Таким образом, вопиющий факт нарушения человеческих прав остался совершенно без внимания со стороны государства.
Когда 7 февраля суд был обязан избрать меру пресечения свободы для Мифтахова и предъявить данные, доказывающие необходимость ареста, Азата внезапно освободили. Однако на выходе из ИВС сразу же задержали вновь, на этот раз по делу о разбитом окне в офисе «Единой России», возбужденном еще год назад. Ранее подозреваемые Азата не узнали.
Уже 9 февраля из ниоткуда в деле появился засекреченный свидетель в маске под псевдонимом Петров, якобы узнавший в Мифтахове участника акции. Петров заявил, что опознал активиста по «выразительным бровям», но не смог указать, во что был одет Мифтахов, и не вспомнил других фигурантов дела. Кроме того, мужчина объяснил, что в течение года не заявлял о преступлении, потому что сначала у него разрядился телефон, а потом он не имел возможности это сделать. По словам свидетеля, он решил обратиться в полицию после того, как в СМИ появилась информация о задержании Мифтахова.
Исходя исключительно из этого свидетельства, 12 февраля Головинский районный суд Москвы арестовал аспиранта еще на месяц, несмотря на личные поручительства от депутата Госдумы О. Шеина, президента профсоюзного объединения КТР Б. Кравченко и профессора Сколтеха М. Финкельберга. Во время заседания Мифтахов заявил, что не участвовал в акции с разбитым окном и отрицает свою вину.
Несмотря на обстоятельства, в которых оказался Азат, он не забывает о науке: при первой же встрече с адвокатом попросил лишь ручку и бумагу, а среди списка книг, которые он первым делом попросил из СИЗО, есть «Теория случайных процессов» и «Уравнения Фоккера — Планка — Колмогорова», а также личные конспекты лекций.
Незамедлительная реакция со стороны широкой общественности на столь очевидно репрессивные действия властей в отношении только лишь подозреваемого Азата выразилась в виде открытого письма в его поддержку, которое появилось 2 февраля на сайте журнала DOXA, когда стали поступать тревожные сообщения о пытках и порезанных венах от задержанных. Среди подписавших письмо — председатель Московского математического общества академик Виктор Васильев, академик Сергей Конягин и множество других звезд отечественной и мировой математики. Также выразили солидарность именитые ученые-нематематики, например биолог Михаил Гельфанд и всемирно известный американский лингвист Ноам Хомский.
Кроме ученых поддержку выразило и огромное множество студентов и аспирантов — как математических и технических специальностей, так и любых других. Видимо, они особо остро чувствуют: на месте Азата мог оказаться любой.
Подписали письмо и не относящиеся к академической среде люди, которые тоже сочувствуют Азату и не боятся заявить об этом открыто: учителя и школьники, бизнесмены и журналисты, домработницы и солдаты-срочники.
Что их всех объединяет? Конечно же, уважение к науке. Но куда важнее — нетерпимость к насилию и желание справедливости, которой мы сможем добиться лишь сообща и благодаря непосредственному участию каждого.
Родион Деев,
Анна Дмитриева,
Василий Рогов
Граждане авторы, а сейчас-то что происходит? С 12 февраля прошло уже 2 недели, так напишите, пожалуйста, что и как сейчас происходит со всем этим делом? Были ли еще заседания/апелляции/задержания? Есть ли новые петиции?
Насколько я понимаю, ничего не происходит, он пока сидит до 7 марта.
Текущие новости можно найти на https://vk.com/igmsu
человека — это прежде всего, математик ли он или слесарь -- значения не имеет, иначе это тоже нечестно, ребята
Профессиональная солидарность — имхо, что в этом дурного или непонятного?!
Заступился профсоюз — это разумно и нормально, присоединились и не состоящие в профсоюзе — имели право! Ничего, имхо, якобы нечестного.
Л.К.
Самое здесь омерзительное — пытки
гниды казематные
Респект ТрВ
В пытки не верю, т.к. нет причины ради чего пытать. Азат сам признал, что изготовил взрывное устройство, а это статья УК Его друзья об этом знали и предупреждали о возможных последствиях, но этот взрослый человек всё же занимался этой ерундой. Теперь пора отвечать.
Пытают, чтобы признался, нет? Или логика такая, что когда признаются — значит не пытали?
У умного специалиста сам признается, пытки без надобности
Как же далеки Вы от реальной жизни. Работая в правозащитных организациях приходилось принимать участие (я общественный защитник) в судебных процессах над политзаключенными (в основном над лидерами национальных движений и религиозных деятелей). Поражает количество сфальсифицированных и сфабрикованных уголовных дел. Все сшито белыми нитками с подставными свидетелями, но судьи практически штампуют обвинительные приговоры. По пыткам мы проводили круглые столы с журналистами, с семьями потерпевших, с самими потерпевшими и свидетелями. Очень редко, но доводили до суда некоторые дела по садистам силовикам. Так вот, пытки и избиения стали нормой работы наших силовиков, все это сопровождается подставами, откровенными провокациями, угрозами в адрес самих задержанных и и х близких. Вы страшно удивитесь. Но, по принципу «умный специалист», практически никто не работает (это по признанию самих бывших и даже действующих силовиков это те у которых совесть осталась, но такие… Подробнее »
>Принимая участие в некоторых уголовных делах, мы, как нормальные люди, так и не могли понять, зачем нужны были избиения, угрозы и унижения к подследственным
Есть такая басня. Скорпион увидел на берегу ручья лягушку и стал просить ее перенести его на спине на другой берег. Лягушка спросила: «А как я могу быть уверена, что ты меня не ужалишь?» Скорпион ответил: «Я не ужалю тебя, потому что в этом случае мы оба пойдем ко дну.»
Лягушка согласилась, и усадив Скорпиона себе на спину, стала переплывать ручей. На самой середине ручья Скорпион возьми, да и ужаль Лягушку. Чувствуя, как яд начинает действовать, и понимая, что они оба утонут, Лягушка из последних сил прохрипела: «Зачем ты это сделал?»
Скорпион ответил: «Потому что такова моя природа…»
Юрий Жаборовский, А где найти таких умных? Если самые резонансные преступления десятилетиями не раскрываются, а явно невинные люди сидят?
К сожалению, в полицию умные не торопятся, но для МГУ используют специалистов ФСБ. Там с этим получше.
Юрий Жаборовский Боюсь, во всех конторах страшный дефицит кадров, судя по всемирно известным похождениям грушников…
…К тому же, насколько понимаю из новостей https://zona.media/article/2019/02/12/miftahov-hronika, о «признании» на раннем этапе говорили лишь довольно безответственные СМИ типа Рен-ТВ (наверняка со слов «конторских») и фактически это дезавуировано тем, что с аспиранта попросту сняли эти обвинения, отпустили, а взамен сразу же придумали новые — что-то про разбитое окно ЕдРа.
Да и повреждения вполне зафиксировали медики. Не говоря уж о том, что огромное количество эпизодов с пытками теперь всплывают наружу, их признают и довольно мягко наказывают «увлекшихся». Поэтому легко веришь, что такое происходит повсеместно… Но в МГУ — это, конечно, новое «дно».
Это, кстати, хороший способ защиты от пыток. Везде писать и говорить, что их нет. И даже искренне не верить. Тогда у палачей, скорее всего не будет повода к вам из применять. А если вдруг все-таки повод найдётся, то все равно никто из близких не проверит, так что можно считать, что пыток и в этом случае нет.
ему больше не инкриминируют изготовление взрывного устройства. Он сидит по подозрению в том, что, якобы, был рядом с офисом «Единой России», когда туда бросили «коктейль Молотова».
Андрей Януарьевич по фамилии Вышинский тоже ни в какие-такие пытки не верил, а верил или делал вид, что верил, в «царицу доказательств».
Вот, интересная страница в сети:
https://ads.ucheba.ru/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=2257__zoneid=109__source=%28none%29__cb=32 8012a561__oadest=https%3A%2F%2Fmdp.ucheba.ru%2F%3Futm_source%3Drast
Л.К.
Пресловутая «честь мундира» иной раз далеко заводит. Но не в сторону правды и справедливости.
К.
Скопировалась не та ссылка. Теперь исправляю:
https://www.ucheba.ru/person/364 936
Л.К.
Тогда понятно.
Судя по тексту известного физика — теоретика и правозащитника Л.А. Пономарева, — и не только!:
https://echo.msk.ru/blog/lev_ponomarev/2 378 667-echo/
Л.К.