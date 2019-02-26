Энтузиасты, вперед!

22 февраля ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту израильскую автоматическую станцию «Берешит». В переводе с иврита «Берешит» (תישִׁארֵבְ) означает «В начале». Так в первоисточнике называется первая книга Ветхого Завета, «Бытие». Станция вышла на промежуточную орбиту с апогеем 60 тыс. км. Пуск прошел штатно, все системы работают нормально, и теперь «Берешит» с помощью собственных двигателей начнет с каждым оборотом вокруг Земли увеличивать высоту апогея, которая 4 апреля достигнет 400 тыс. км, и станция окажется в окрестностях Луны. «Берешит» будет захвачен лунным тяготением, станет спутником Луны и, совершив несколько оборотов вокруг нашего естественного спутника, 11 апреля мягко опустится в Море Ясности.

Стартовая масса «Берешит» — 585 кг, из которых 435 кг приходится на топливо, поскольку аппарат будет неоднократно корректировать орбиту, «поднимаясь» всё выше над Землей.

Если всё пройдет в штатном режиме (сейчас уже говорят о возникших проблемах с навигацией), то 11 апреля Израиль станет четвертой страной (после СССР, США и Китая), доставившей на Луну спускаемый аппарат.

«Берешит» — самая маленькая (и самая дешевая!) лунная станция, в высоту всего полтора метра при диаметре два метра. Главная цель миссии скорее представительская, нежели научная. Однако на борту установлен израильский прибор для исследования слабых магнитных полей в районе посадки и предоставленный Годдардовским центром NASA уголковый отражатель (ретрорефлектор) для измерения точного положения станции.

На «Берешит» находится также «капсула времени»: цифровой диск, содержащий разнообразную информацию об Израиле, от национальных символов до сведений о достижениях науки, техники и культуры.

Лунная станция была сконструирована и изготовлена израильской некоммерческой организацией SpaceIL. Любопытна история появления космического аппарата. Компанию SpaceIL создали в 2011 году инженеры Ярив Баш, Кфир Дамари и Йонатан Вайнтрауб. Начальной целью было продвижение образовательных научных проектов в Израиле — сугубо просветительская миссия. Чтобы пробудить в школьниках и студентах интерес к космосу, решено было принять участие в объявленном как раз в то время конкурсе Google Lunar X Prize. К участию в этом конкурсе допускались только частные компании. Была поставлена задача: сконструировать и доставить на Луну спускаемый аппарат-луноход, который сумел бы проехать по лунной поверхности не менее 500 м, сделать «селфи» и передать на Землю высококачественные фотографии. Победитель мог рассчитывать на приз в 30 млн долл. Заявления подали 33 организации, из которых к 2015 году остались только пять — кроме израильской, четыре компании из США, Индии и Японии. Однако ни один из конкурсантов не смог завершить проект в срок. Не удалось это и SpaceIL. Но бросать работу на полпути израильские конструкторы и инженеры не хотели и стали искать дополнительное финансирование. Изначально в проект вложил деньги израильский предприниматель и филантроп Моррис Кан, ставший впоследствии президентом SpaceIL. Но вложенных им средств не хватило для завершения проекта, и дополнительное финансирование предоставили министерство науки Израиля и государственная оборонная корпорация «Авиационная промышленность». В результате бюджет составил 95 млн долл. — сумма по меркам космической индустрии весьма скромная.

Руководители SpaceIL рассчитывали на «эффект „Аполлона“». После лунной миссии «Аполлона» десятки (возможно — сотни) тысяч молодых людей в США, вдохновленные успехом, стали профессиональными учеными, инженерами, технологами, занялись математикой, физикой, астрофизикой. Израиль часто называют «страной стартапов». Это так, и руководители SpaceIL резонно полагают, что полет «Берешит» приведет к возникновению новых перспективных стартапов, новых технологических проектов.

На мой взгляд, это самая существенная «отдача» от лунной экспедиции «Берешит». Для серьезной науки израильская станция не принесет существенно новых результатов. То, что на Луне будет израильский флаг, — всего лишь демонстрационный жест. 95 млн долл. — деньги для такого проекта небольшие, но всё же потратить их можно, казалось бы, с большей пользой. Однако развитие технологий зависит далеко не только от того, какие делаются изобретения, какие новые материалы создаются в ходе конструирования новой космической техники. Не менее важен косвенный эффект — энтузиазм, возникающий, когда происходят такие события, как запуск первого спутника, полет Гагарина, миссия «Аполлонов», первые спускаемые аппараты на Венере, Марсе…

Всплеск энтузиазма, привлекший в середине прошлого века в науку тысячи молодых талантов, давно иссяк. Оказалось, что освоение космического пространства — дело куда более сложное, дорогое и долгое, чем когда-то представлялось. В повести «Возвращение» А. и Б. Стругацких звездолет «Таймыр» отправился в межзвездную экспедицию в 2017 году — в год столетия Октябрьской революции. На дворе 2019 год, и люди почти сорок лет не отправлялись даже на Луну, а на околоземной орбите нет космических городов, летает единственная обитаемая станция.

Между тем человечеству для развития нужна достойная цель. Точнее, нужны прежде всего энтузиасты, редкая «порода» людей, их мало, но именно они «толкают» цивилизацию в будущее. А энтузиастам нужна достойная цель. Цель эта не всегда (даже скорее — очень редко) понятна человечеству. Человечество — система консервативная. Цивилизацию нужно подталкивать, и это — удел энтузиастов. Энтузиасты покоряли полюса, изобретали новые технические системы, открывали законы природы, строили первые ракеты. И человечество развивалось.

Космос — достойная цель. Энтузиасты это понимают. Им это так же ясно, как идущее из глубины души желание покорить Эверест или создать летательный аппарат тяжелее воздуха. Человечество не думает о Марсе. Зачем ему Марс, безжизненная планета, где и атмосферы-то почти нет? Лучше потратить деньги на лечение больных и поддержку бедных, чем «вбухивать» их в полеты на Марс. Таково «общественное мнение», таким оно было, таким и останется еще долго. Да кому он нужен, этот Марс?

Не человечеству. Пока — нет. Марс нужен энтузиастам. Точно так же, как лунная станция «Берешит» оказалась позарез нужна трем энтузиастам-инженерам, денег не имевшим, — и одному предпринимателю, у которого деньги были. В 2011 году они взялись за почти безнадежное дело — и победили.

Когда я слышу (или читаю в прессе) вопросы типа «А зачем нам этот космос (Марс, Южный полюс, Эверест и т. д. )?» — как в недавнем опросе Бориса Штерна, — то думаю, что это вопрос не по адресу. Бессмысленно задавать подобные вопросы большой человеческой выборке — ответ окажется ожидаемым, и в подавляющем большинстве случаев это будет «Не нужен нам космос, лучше раздайте деньги бедным (больным, безработным и пр.)». При подходящей (и совершенно нерепрезентативной!) выборке можно получить стопроцентное «Да, космос нам нужен!». Это будет выборка энтузиастов. Не обязательно научных работников. Или изобретателей. Или спортсменов. Энтузиасты — особая человеческая группа, мало зависящая от профессии, мировоззрений и тем более национальности или расы.

Кстати, одна из причин нынешнего падения интереса к научной фантастике, которую редко (если вообще) обсуждают: в НФ стало поразительно мало героев-энтузиастов. Не стало ученых, совершающих открытия, — и самих открытий в научной фантастике, естественно, не стало тоже. Не стало энтузиастов-изобретателей, энтузиастов-психологов… Зато множество серых личностей рвется спасать мир, переделывать прошлое, учить жизни. Описываемое в нынешней НФ будущее — это в подавляющем большинстве будущие войны, будущие катастрофы, апокалипсис и постапокалипсис. Мир без энтузиастов. Мир без новых фантастических идей, открытий, изобретений. Мир, где Галактику не изучают, а завоевывают. Может ли быть энтузиастом адмирал межзвездной боевой флотилии?

Не знаю. Мне более понятен энтузиазм создателей станции «Берешит», энтузиазм ученых, открывших гравитационные волны, энтузиазм Маска, Ландау, Джобса, Королёва, Амундсена, Циолковского. Мне понятны и близки энтузиасты Гаттерас, Немо, Паганель, Кейвор, Мвен Мас…

И если полет небольшой лунной станции «Берешит» вдохновит хотя бы нескольких энтузиастов, привлечет их в науку, позовет в космос — значит, миссия трех израильских инженеров была успешной.

Павел Амнуэль

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