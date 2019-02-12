Что мы потеряли на Марсе?

Когда-то, в далекие 1960-е, казалось, что человек на Марсе будет обязательно и скоро. Ну, где-нибудь в районе 1980 года, ну или уж точно к 1990 году, а уж то, что до двухтысячного, и говорить нечего. Возможно, так думали не все, но очень многие, включая одного провинциального юношу, твердо решившего поступать на Физтех. Вопрос, нужно ли это вообще, не то что не стоял, а казался кощунственным. Люди слетали на Луну, воткнули флаг, человечество ликовало, конкурсы на научно-технологические факультеты во всем мире выросли. Но времена потихоньку менялись, и вопрос «А зачем летали?» стал звучать всё громче. В среде исследователей космоса сформировался тезис: «Посылать человека в космос незачем, автоматы дадут больше информации за меньшие деньги». Разговоры про экспедицию на Марс не прекратились, но притихли. Зато термин «общество потребления» стал вполне популярен.
Карл Саган в своей книге «Бледно-голубое пятнышко» (в издании АНФ — «Голубая точка») довольно много пишет о смысле полета человека на Марс. Книга написана в 1994-м — в пору относительного уныния и скептицизма. И сам он, будучи романтиком, весьма скептичен по поводу непосредственной пользы экспедиции: знания о Марсе добудут и роботы, «побочные продукты» в виде новых технологий дешевле разрабатывать с прямой целью без столь длинных обходных путей, мотивация общества к образованию перекроется прямыми дополнительными вложениями в образование. А затем Саган опрокидывает всю эту аргументацию двумя фразами: «Существует ряд менее существенных доводов, многие из которых, честно признаться, я нахожу привлекательными и весомыми. Космические полеты затрагивают что-то очень глубокое — у многих из нас, если не у каждого». Дальше идет аргументация, которая в том или ином виде звучит ниже в виде комментариев разных людей и в моем послесловии. Со времен «Бледно-голубого пятнышка» интерес к космосу частично возродился, про экспедицию на Марс стали говорить более уверенно. Чтобы прощупать уровень интереса к Марсу доступными мне средствами, я запустил опрос в «Фейсбуке» со следующей формулировкой: «Вопрос к залу. Есть уйма рациональных соображений против пилотируемой экспедиции на Марс: дорого, опасно, радиация, автоматы всё сделают лучше. Есть также гораздо менее рациональные, но в некотором плане более глубокие доводы за такую экспедицию и даже за постоянную обитаемую станцию. Это, естественно, не бесплатно. Поэтому вопрос с отягощением: вы хотите дожить до „человека на Марсе“ при условии, что вам придется заплатить за это в виде дополнительных налогов 1000 долл. за несколько лет (абстрагируясь от страны проживания)?» У меня не столь большая аудитория (менее трех тысяч друзей и подписчиков), но реакция была неожиданно массовой: более 300 комментариев, 190 голосов. Голоса распределились так: за полет на Марс — 113, против — 57, высказались неопределенно — 20.
Конечно, это сильно смещенная выборка: во-первых, в ней доминирует образованный народ, во-вторых, в фейсбучных друзьях собираются единомышленники, хотя не только они, к тому же для единомыслия есть совершенно разные предметы и взгляд на марсианскую экспедицию весьма второстепенен. Что касается образованности, то здесь, похоже, нет корреляции. Я проверил расклад по ответившим научным работникам — там почти паритет: 12 за, 10 против. Думаю, соответствующий референдум имел бы шанс на победу в некоторых странах золотого миллиарда, а если снизить сумму дополнительного налога/взноса, то и за его пределами. Привожу некоторые из комментариев к своему посту в том порядке, как они поступали.
Сергей Коперник: Сформулированный вами «постулат цели» (имеется в виду «Ковчег 47 Либра». — Б. Ш.) исчерпывающим образом объясняет, зачем нужна именно пилотируемая экспедиция. Потому что пилотируемая экспедиция автоматически означает постоянную базу и начало внеземного человечества.
Возможно, конечно, что почву для этой базы должны готовить роботы, а не люди лететь на пустое место.
Александр Баулин: 1000 долл. Да. Помню, даже парусник хотели в России делать на паях в 1990-е. Наверно, паи даже собрали, но в целом сумма подъемна для меня, гешефт в виде флаговтыка на Марсе многократно вернет мне впечатлениями затраченное.
Oleg Hüfners: Да, я бы хотел дожить и без проблем заплачу. Потому что иначе зачем это всё.
Павел Амнуэль: Конечно, да. Разумеется, предполагая, что технические проблемы (с радиацией, например) будут решены. Вкладывали же деньги в экспедиции того же Пири на Северный полюс — хотя, казалось бы, что там делать?
Павел Тычина: Да. Человечеству нужно иметь запасную планету. Пусть на ней даже будет жить всего несколько тысяч человек. Ну и Марс нужно исследовать более тщательно.
Андрей Афанасьев: Нет, намного важнее сначала решить вопросы продолжительности и качества жизни здесь, на Земле. Пилотируемая миссия «Марс» — это просто безумно дорогое ребячество и фаллометрия.
Ирина Якутенко: Безусловно, да. Мой довод за эту экспедицию (несмотря на то что пока шансы на ее успех минимальны, у меня даже лекция есть про это) как раз относятся к (надеюсь) более глубоким. Человечеству необходима подобная большая цель. Так как космическая гонка середины прошлого века сейчас невозможна, Марс выглядит наиболее подходящим вариантом. Именно в ходе решения проблем по достижению такой цели создается (и задается) множество перспективных направлений, технологий
Александр Мазин: Да. Экспансия — единственный надежный путь выживания человечества, Марс на этом пути очевидная веха. И просто красиво.
Александр Васильевич Спивак: Даже если бесплатно — не хочу. По той же причине, по какой не люблю акробатические номера с риском для жизни. Любые деньги на непилотируемые полеты окупятся развитием науки и технологий (если не идиоты будут ставить задачи перед конструкторами). Телескопы и всевозможные роботы, летающие-плавающие-копающиеся на астероидах и на планетах, имеют смысл и должны постепенно возникать. А космический туризм (даже если туристом буду лично я) мне малоинтересен.
Если бы технологии позволяли преобразования планетных масштабов, мое мнение о пилотируемой космонавтике, может быть, изменилось бы. Но не ранее.
А пока есть огромное количество интересных проектов, которые можно сделать на Земле и которые не делают не из-за их невыполнимости, а из-за нехватки ресурсов.
Vladimir Krasnoselskikh: На сегодняшний день эта затея представляется необоснованной хотя бы по причине того, что не существует защиты от потоков энергичных частиц в силу отсутствия магнитного поля у Марса. Серьезный разговор следовало бы начать с вопроса о том, ради чего стоит ставить под угрозу жизни людей.
Pan Axxackall: 1000 баксов на пять лет — вполне. Но с условиями:
1) сначала плацдарм для экспедиции подготовит колония роботов;
2) для путешествия между планетами будет применен ионный (а может, и термоядерный) двигатель, сокращающий время путешествия до двух-трех месяцев;
3) должна быть опубликована для общественного обсуждения целевая программа освоения Марса живыми колонистами.
Андрей Айзенберг: Да, хочу. Да, согласен платить. Несмотря на очевидную нерациональность. Считаю, что без космической экспансии человечество обречено. Весьма вероятно, что оно обречено по-любому, но экспансия дает некий призрачный шанс.
Letarov Andrey: Да, конечно! В силу технологического императива полетят в любом случае рано или поздно, таким образом, если не дожить, то это значит умереть раньше. :)
И да, готов заплатить 1000 и даже 2000 долл. за несколько лет, если буду чувствовать явную политическую волю довести проект до реального полета.
С моей точки зрения, в отличие от орбитальных исследований, на настоящий момент автоматов, которые «всё сделают лучше» на планете, не существует. Особенно если в экипаже окажутся не просто космонавты, но и хорошо подготовленные ученые.
Дмитрий Кравченко: Во-первых, я готов. Во-вторых, учитывая, сколько мы платим налогов и отчислений в бюджет и сколько из них уходит на войну, я в принципе хотел бы, чтобы больше денег отправляли на освоение космоса. Я бы не сказал, что я пацифист, но наше национальное отношение к войне — это свалить подальше ото всех в неудобные для проживания места, чтобы никто к нам не приставал (см. нашу территорию). Так что освоение космоса было бы ближе к национальным традициям, чем всякие вундервафли.
Виталий Крупенин: Да. Хочется и пожить, и дожить. Но без людей типа Рогозина.
Сергей Лифанов: Скорее нет. И не из-за денег. Просто не вижу смысла. Я за Луну бы проголосовал.
Александр Гаврилов: Сумма не пугает, человек на Марсе кажется дикостью. Именно дикостью, варварством, недообразованной глупостью, карго-культом. Успехи роботизации в космонавтике только подчеркивают, насколько физическому телу человека нечего делать в космосе.
Андрей Александрович Пауков: Нет, мне деньги на лекарства нужны, к черту Марс. А вообще это как на телеге пытаться до Америки добраться. Вот до чего хотелось бы дожить, так это до открытия новых источников энергии и изобретения варп-двигателей. Тогда и можно будет задуматься и о Марсе, и о Титане, и о других мирах.
Александр Шень: Одно дело самому заплатить (тут скорее да — если быть уверенным, что это пойдет в дело, а не Рогозину), другое дело — одобрить повышение налогов для всех, в том числе и тех, кто не хочет (тут скорее нет).
Владимир Бормотов: Не вижу смысла в пилотируемых полетах: эффективность научная почти нулевая. За эти деньги сейчас можно реализовать сотни научных проектов на грани наших знаний и обеспечить прорыв во многих фундаментальных знаниях.
Дмитрий Аблов: Да. Невзирая на вполне обоснованные доводы, что это опасно и неэффективно. Просто считаю, что мечта важнее эффективности и опасности. А наши дети потихоньку разучиваются мечтать.
Александр Харченко: Есть масса бедных стран, где люди лишены многого, даже испытывают недостаток пищи. Есть масса проблем в медицине, решение которых пошло бы на благо человечеству. Сначала нужно решить все проблемы на Земле, а затем и на Марс. И какой смысл тащиться туда человеку? Кроме понтов — никакого.
Александр Громов: Да. Но при одном условии: ни копейки российской программе.
Sergej Shegurin: Нет. Послать миссию для исследования обитаемости — да. А вот именно человека или даже обитаемую станцию за 1000 долл. моих личных денег — не-а. Лучше пусть на эти деньги исследуют какую-нибудь терапию против старения. Будем жить по тысяче лет (или мало ли, вдруг крионика совсем-совсем заработает) — успеем и не только на Марсе человека увидеть. Надо грамотные распределять приоритеты.
Андрей Родин: Финансовый аргумент в этом случае работает только в том смысле, что те же самые деньги могли бы быть потрачены на другие цели. Вопрос по существу состоит в том, нужно ли считать экспансию нашей формы жизни на другие планеты нашей планетной системы важной для человечества стратегической целью. Я не знаю убедительных аргументов в пользу этой точки зрения. В любом случае нужно различать экспансию на другие земные территории, которыми люди занимаются многие тысячелетия, и межпланетарную экспансию. Некритический перенос старых стратегий в новый планетарный контекст не может быть оправдан, имхо, когда речь действительно идет об очень значительной концентрации человеческих усилий, которая только частично измеряется в рублях и долларах.
Anton Savelyev: Да, готов, при соблюдении (очевидного для меня) условия, что конечная цель высадки человека на Марсе предполагает промежуточный этап забрасывания весьма продвинутой автоматики и робототехники, необходимой для постройки начальной инфраструктуры для колонистов (те самые «муравьи»
Иными словами, аргумент «автоматы сделают лучше» я дезавуирую тем, что отсутствие такой цели, как пилотируемая экспедиция, снизит амбициозность и беспилотных миссий.
Кроме того, в истории вида наибольших результатов достигали группы, прошедшие через «бутылочное горло» миграции в некий «новый свет» — сначала ранних сапиенсов из Африки в Европу, а потом европейцев в Северную Америку.
Sergej Shegurin: Это если каждый житель золотого миллиарда заплатит 1000 долл., это же триллион долларов получается. Это бюджет Национальных институтов здравоохранения США за 30 лет или бюджет всех мировых исследований в биологии и медицине за 10 лет. Тратить это на отсылку человека на Марс — жесть просто.
Александр Марков: Да. Без космической экспансии человечество, скорее всего, стухнет и выродится здесь.
Александр Сергеев: Да. Сама по себе экспедиция на Марс не имеет большой ценности. Однако это достаточно четкая сверхзадача, решение которой обеспечит общецивилизационный рывок в организационном, политическом и технологическом плане. Именно такого порядка проекты могли бы стать смысловым центром для атеистической части человечества, которая сейчас разобщена и в этом проигрывает верующим, которые платят своему богу. А идея «сначала порядок дома наведи, а потом отпущу гулять в космос» — это что-то из эпохи домостроя.
Михаил Никитин: Да, готов. И не согласен с тем, что автоматы сделают лучше. "Кьюриосити" за годы работы сделал столько, сколько пара геологов на маршруте делает за два-три дня.
Александр Сизов: Не знаю, пригодится ли вам мое мнение, но думаю, что если мы, я имею в виду человечество, в ближайшие сотни лет не начнем делать хоть какие-то шаги к освоению других планет, начиная хотя бы с перевалочной базы на Луне, то человечество ждет серьезный кризис. Последствия и масштабы которого трудно себе представить. Поэтому любые серьезные начинания, как мне кажется, пойдут только на пользу. Если только у этих начинаний нет цели просто освоить бюджетные деньги.
Eugene Koonin: Yes, I am prepared to pay that amount, and even $ 10 000. The manned flight to Mars could be of no direct scientific value but it will be both a showcase for new technology and a stimulus for further development. (Да, я готов заплатить эту сумму и даже 10 000 долл. Пилотируемый полет может и не иметь непосредственной научной ценности, но он станет как витриной новых технологий, так и стимулом к дальнейшему развитию).
Григорий Тарасевич: Я здесь готов отыграть роль простого быдла. А именно: если вокруг будет чувствоваться, что колонизация Марса воспринимается как великий проект, то готов отдать и 1000, и 2000. Если об этом будут говорить и по центральному телевидению, и на оппозиционных каналах, и в курилках, и в поездах — я почувствую, что это важно и круто. Например, я жертвую некие суммы (поменьше, но порядок близок) в пользу одного независимого профсоюза отчасти потому, что задачи, которые он решает, на слуху в моем окружении. Грубо говоря, чтобы собрать эти деньги, в пивных должны обсуждать вопрос, из какого материала лучше делать шлюзы между модулями марсианской колонии. В этом нет ничего нереалистичного. Вот был как-то в пивной (там я крафтовый сидр покупаю), а вполне конкретные красномордые мужики с воблой обсуждают, обнаружили ли частицы темной материи или нет.
Игорь Сокальский: Я считаю, что человечество не доросло до освоения Марса. Мы до сих пор не смогли сколько-нибудь разумно устроиться здесь, на нашей Земле. Чтобы все были сыты, свободны и счастливы. Это очень неразумно — проецировать и экспортировать наше вопиющее неблагополучие с Земли вовне. Пока мы умеем только гадить и ссориться. Загадили всё тут, передрались, как последние сукины дети, и вот извольте — давайте нашу помойку и наш мордобой на Марс перенесем. Поэтому не дам 1000 долл. на это дело. Даже доллар не дам. Даже и не просите. Не дам — и всё.
Naeel Maqsudov: Даже если не доживу, то приму участие. На эти деньги сначала туда полетят роботы, обустроят там пригодное для жилья место. Там можно будет строить новое общество, ничего при этом не разрушая «до основанья, а затем…». Вы только подумайте, там будет другая этика, лишенная тормозящего науку багажа! Это изменит не только Марс, но и людей. В первую очередь людей.
Владимир Сурдин (прислано по электронной почте): О деньгах. Программа полетов на Луну в 1960-е («Аполлон») стоила 25 млрд долл. По нынешнему курсу это около 200 млрд долл. Марсианская пилотируемая программа будет на порядок дороже — около 2 трлн долл. Это по 300 долл. на каждого жителя Земли. Сомневаюсь, что во всем мире найдется более 10 млн любознательных людей, готовых платить за полет человека на Марс (оценка основана на максимальном количестве посетителей научно-популярных сайтов). Это по 200 тыс. долл. на человека. Так что предложение о краудфандинге нереально. Но очень богатые страны, в принципе, могли бы себе это позволить. Напомню: годовой валовый продукт США и Китая примерно по 18 трлн долл. А годовой бюджет NASA около 20 млрд долл.,
О результате. От нескольких экспедиций людей на Марс можно ожидать результатов идеологических и научных. Идеологический результат будет получен только в том случае, если экспедиции организует ОДНА страна. Учитывая затраты, ни одна страна на это не решится. Научный результат более высокого качества за гораздо более скромные деньги дадут десятки марсоходов и стационарных станций на поверхности Марса. При этом риск занести на Марс наши микробы будет значительно меньше, чем при пилотируемых экспедициях.
В итоге: готов напрячься и собрать 1000 долл., если речь идет о подготовке марсианских роботов, но не космонавтов.
* * *
Сначала прокомментирую результат. За пилотируемую экспедицию высказалось больше, чем я ожидал. При этом чувствуется, что основной мотив — не рациональные соображения, а — душа требует. Это может быть стратегическое чутье, а может быть что-то вроде инстинкта первопроходца. Стремительное расселение наших предков по всему миру вряд ли можно объяснить простой диффузией — слишком серьезные препятствия были у них на пути в виде климатических, водных, горных и пустынных преград. Предки были очень упрямы, будто их вел некий сильный инстинкт. Вот он и ведет нас дальше, когда Земля заселена по самую тундру. Думаю, не зря.
Теперь мое мнение. Я готов много отдать за экспедицию на Марс, но полет с целью «флаговтыка», как выразился один из респондентов, скорее разочаровал бы. Еще Вернер фон Браун заявлял, что на Марс с первого же раза надо посылать не корабль, а целую эскадру с общим количеством участников под сотню и с уймой припасов и оборудования. Не думаю, что такая толпа необходима, но предварительная заброска, скажем, одной тысячи тонн оборудования и припасов (если бюджет порядка триллиона — почему бы и нет?) меняет смысл экспедиции. Продовольствие, топливо, источники энергии, вездеходы, бульдозер, стройматериалы. Тогда можно будет сразу соорудить полноценную обитаемую базу, защищенную от космических лучей слоем грунта. Такая стратегия сразу задает тему созидания, причем не тогда и там, а здесь и сейчас, — сколько сразу идей и проектов, как это сделать, сколько возможных экспериментов здесь, на Земле! И это ведь делалось, но как-то вяло, поскольку сама возможность экспедиции на Марс висела в воздухе из-за отсутствия средств и воли. По-моему, на вопрос «Что мы потеряли на Марсе?» есть простой ответ: там находится стимул к дальнейшему развитию, а то и рецепт выживания нашего рода. Или, если снизить пафос, — красивая цель, пробуждающая в людях добрые чувства первопроходцев, исследователей и созидателей, противостоящие таким недобрым чувствам, как агрессия и ксенофобия.
Борис Штерн
Хорошая статья — я ЗА
Возможно, ответ стоит искать у антропологов. Параллельные нашим предкам ветви гоминид, оказавшиеся в изоляции, эволюционировали в сторону деградации: упрощения культуры, уменьшения мозга. Так что — однозначно стоит лететь. Иначе мы окажемся в изоляции на своем «острове», как Homo floresiensis.
Да и «проблемы на Земле» не решатся сами по себе, нужно что-то менять в человечестве. Такая цель как космическая экспансия вполне способна это сделать, заодно простимулировав развитие технологий защиты, производства пищи, чистой воды. того, чего не хватает на Земле.
[…] Источник […]
Я — ЗА…
Но… без РОГОЗИНА…
А деньги… да их из РОССИИ вывезли триллионами…
На яхты, любовниц, дворцы…
И конца разграблению богатств страны не видно…
В обозримом будущем…
Вопрос интересный.
1. Принципиально я согласен с автором, что сверхзадача — это «красивая цель, пробуждающая в людях добрые чувства».
2. Готов отдать деньги, и готов отдать деньги налогоплательщиков на это, т.к. это развитие. Не стоит ограничиваться Землей и ее проблемами.
3. Тезис, что машины = люди в корне неверный. Как пишет Михаил Никитин, машина делает за несколько лет работу людей на 2−3 дня. И это не пустословие — достаточно прочитать, как целые научные институты делали луноход, способный пробурить на 2 метра лунный грунт. В итоге, конечно, сделали, но люди намного быстрее будут делать такие «обычные», рутинные задачи.
4. Не уверен, что нужно поселение на 1000 человек. Научная база на 100−150 — это, однозначно, да.
«Потому что иначе зачем это всё.» — все это ничто иное, как поиск смысла жизни. Квазирелигия. Обреченная, потому-что исключен Тот, Кто зовет.
Изумительно высокое качество ТрВН-работы Бориса Штерна — астрофизический инвариант, если не константа. :) Принцип максимальной геохимической деятельности позволяет предсказать: освоение Луны, Марса и далее — неотвратимый путь социального человека во всех мыслимых и пока немыслимых форматах — биочеловека, киборга, робота, формобионта 4D-принтинга… — его системная, коммуникационная космологическая функция. Никуда не деться. :) К слову, уже только захватывающая перспектива использовать базу-треугольник «Земля Луна-Марс» для экспериментальной астрофизики, оправдывает любые затраты и обещает немыслимое сейчас продвижение за границы видимой Вселенной во всех смыслах, хотя и слегка пугает и ошарашивает. Полагаю, заметке суждена долгая жизнь и широчайший резонансный отклик научных работников, разведчиков и пионеров по призванию геосоциума. :) Хорошо бы на фото барханов Марса показать масштаб для любителей всяческих оценок — силы ветра, эрозионных изменения… Подробнее »
Надеюсь, Илон Маск (слава богу, что мы живем в его эпоху!) успеет дать практический ответ на этот теоретический вопрос. На государства надежды пока нет, а вот частная инициатива вполне способна реализовать этот смелый замысел. В этой связи должен заметить, что результаты опроса сильно разочаровали. Надо было проводить его в Америке.
На каждый доллар, потраченный на программу «Аполлон», экономика США получила выигрыш в 4 доллара, уже через несколько лет: в гражданский сектор были переданы технические и технологические инновации. Из самых известных — ТТЛ цифровые микросхемы аналоговые микросхемы, ставшие массовым изделием, застёжки «Велькро» («репейник», «липучки», разработаны для крепления внутренней зашивки «Аполлона» и лунного модуля), металлизированная лавсановая плёнка (разработана для теплоизоляции баков с жидким кислородом, для теплоизоляции лунного модуля, в наше время применяется всюду как упаковочный материал для мороженого, конфет, цветов) ю), Программа экспедиции на Марс выдвинет радикально новые технические проблемы. Некоторые из них можно решить только через использование изобретений. Возникнет запрос на инновации (на новые изобретения, и на те, которые пока не использованы из-за высокой стоимости разработок. Но позднее эти же… Подробнее »
Не будет экспедиции на Марс. Роботы, автоматы — да. Но не люди. Пилотируемая экспедиция на Марс нерациональна ни в каком смысле — ни в плане экономической отдачи, ни в плане Познания, ни тем более в плане «спасения Человечества». Но дело даже не в этом. Людей уже сейчас не сильно вдохновляют проекты общечеловеческого значения. А к моменту появления возможности отправить людей на Марс энтузиазм проявит лишь незначительная их часть. Человечество погружается в гедонистические смыслы. Полёт на Марс в этом плане вызовет лишь недоумение: «Что этот полёт дает мне лично?». Полвека назад люди ликовали, узнав, что Человек побывал в Космосе. Бросали всё и бежали, чтобы лично увидеть Первого космонавта. Сегодня космонавт это уже рутина. Достижения космических автоматов впечатляют куда больше — спутниковая навигация, спутниковое телевидение, интернет. Внимание обывателя к той же пилотируемой МКС… Подробнее »
Я тоже за, но без Рогозина. Претензий к нему у меня нет. Но у руководства отрасли должен стоять технически грамотный, преданный своему делу на всю жизнь человек и соответствующая ему команда, а не «журналомер-болтун» и «менагеры-оптимизаторы». Только вот у человечества слишком много проблем на Земле и я боюсь, что именно они не позволят нам колонизировать не только Марс, но и Луну в ближайшем будущем 15−20лет.
Напрашивается аналогия с открытием Нового Света. Никто и предположить не мог какие выгоды получит страна решившаяся на эту дорогостоящую, опасную и бессмысленную по мнению большинства затею. До самого открытия никто даже толком представить себе не мог какие изменения в технологиях, в развитии цивилизации повлечет за собой это открытие. Необходимость плаваний через океан привела к развитию такого класса кораблей как галлеон, судно океанского плавания со всеми последующими результатами. И это только одно из последствий. Смешно обсуждать перспективы обитаемых полетов на планеты солнечной системы. Если бы так рассуждали в средневековой Испании, а многие тогда там так и рассуждали, Новый Свет никогда не был бы открыт. К чему приведет освоение Человеком планет солнечной системы мы узнаем только когда оно состоится. И тогда увидим к какому прорыву в разработке технологий в развитии… Подробнее »
Отлично аргументированно, спасибо)
Аналогия с открытием Нового Света некорректна — тогда не было «беспилотников». И не стоит отождествлять отсутствие людей в космическом пространстве с отказом от освоения Солнечной системы. Сегодня, а тем более, завтра космические автоматы сделают это лучше, проще и дешевле. «Люди на Марсе» это такая «инерция мышления» — линейная экстраполяция старых аналогий в область прогнозов, где они не работают. Такое часто бывало, особенно в истории техники. Тот же «Шаттл» предполагалось использовать для возврата дорогостоящих спутников на землю для ремонта и повторного вывода спутника на орбиту. И тогда это казалось оправданным — многократное использование старых КА вместо изготовления новых гораздо выгоднее. Но космическая техника совершенствовалась стремительно, её сроки жизни увеличивались, энергопотребление падало, а надёжность и долговечность стала превышать срок морального износа. В итоге идея давать вторую жизнь космическому старью… Подробнее »
Ни один автомат не может сделать то, что может человек. Предположим что у испанцев времен Колумба были бы беспилотники. Ну и что? Они узнали бы кое-что о Новом Свете. Даже получили бы картинки. Взяли допустим, пробы почвы. На фото испанцы увидели бы (или не увидели) местных туземцев. И что дальше? Вот об этом-то я и говорю. Можно в течение сотен лет собирать информацию о других мирах, но пока на них не ступит нога человека никакого прорыва в развитии цивилизации не будет. А согласно Второму закону на Земле как замкнутой в первом приближении (энергию солнца мы все-таки получаем) системе энтропия будет возрастать — эпидемии, войны, терроризм. Наука не предсказывает каким путем произойдет гибель цивилизации, она только устанавливает исходную и конечную точки. Наша цивилизация уникальна. В доступном нашим радиотелескопам пространстве мы одни и никаких пришельцев… Подробнее »
Интерстеллар — весьма далек от науки, скорее фантастический.
https://www.mirf.ru/kino/interstellar-nauchny-film
«Ни один автомат не может сделать то, что может человек.» Существующие тенденции опровергают данное утверждение. Ситуация уже давно обратная — есть много чего, что могут делать только автоматы. И эта тенденция растёт год от года. Сегодня даже принятие решения отбирается у человека и отдается автоматам (в том числе ИИ). Одним из последствий этого становится пропажа у человека навыков управления сложными системами. Есть множество случаев, например, авиакатастроф, где причиной был «человеческий фактор», развившийся из-за отсутствия достаточного опыта и навыка ручного управления. На определенном этапе «развития» от пилотов в авиации придётся отказываться «в принудительном порядке». Такая же участь ожидает и автомобили — ручное управление транспортными средствами рано или поздно будет запрещено, и такая вещь как «водительское удостоверение» канет в лету. И не приводите «Второй… Подробнее »
«Если бы так рассуждали в средневековой Испании, а многие тогда там так и рассуждали, Новый Свет никогда не был бы открыт.»
Представляете, сколько проблем нам сейчас удалось бы избежать! ;)
Вы, наверное, читали про налеты саранчи, массовые потопления леммнгов, про выбрасывание китов на сушу, про появление эпидемий новых ранее неслыханных болезней, Великую колонизацию в древней Греции, про крестовые походы, про колонизацию Нового Света — это все явления одного порядка. Природа пытается ростом энтропии скомпенсировать уменьшение энтропии вызванное развитием цивилизации. В крестовых походах из Европы выбрасывалась на восток масса люмпенов, которые там гибли и в результате обеспечивалась стабильность в Европе. Во врем колонизации из городов Древней ли Греции или средневековой Европы в колонии выводились нищие, люмпены которым не было места в метрополиях. На новых землях они или гибли или становились активными людьми спспобными к выживанию (малая часть). так что если бы Новый Свет не был открыт то беспорядки, войны, эпидемии чумы… Подробнее »
Ну то есть фактически Космос нам нужен в качестве такого большого мусорного полигона, куда можно сбрасывать излишки нашей растущей энтропии. Ну я согласен. Вполне себе разумная теория.
Совершенно верно. Развитие цивилизации на одной планете напоминает чаепитие у Мартовского Зайца в «Алисе» Льюиса Кэрола. Они пересаживаются на новые места вокруг стола, оставляя на старых грязную посуду. Пока на земле были белые пятна, неисследованные области куда можно было выводить мусор, все было ничего. Но потом праздник заканчивается. Вы оказываетесь на месте где уже стоит грязная посуда. Кстати во многих фильмиках и книжках это передано правильно. Мультик Wall. e очень точно воспроизводит картину загаженной планеты. Которую приходится покидать хочешь-не хочешь. Только вопрос как в фильме «Интерстеллар» — а сохранятся ли к тому времени когда планету нужно покидать чтоб выжить технологии освоения космического пространства. Не автоматами — а Человеком!
Один из пользователей Twitter 10 февраля задал Маску вопрос, какова будет примерная стоимость билета на ракету на Луну или Марс, учитывая принцип многоразового применения ступеней носителя SpaceX. «Это будет в большой степени зависеть от объема [груза]. Однако я убежден, что когда-нибудь переезд на Марс (обратный билет бесплатный) будет стоить меньше $ 500 тыс. или даже менее $ 100 тыс. Это достаточно низкая цена для большинства людей в экономически развитых странах, которые могут продать свой дом на Земле и переехать на Марс, если хотят», — ответил глава компании. На ежегодной ярмарке технологий SXSW, проходившей в марте 2018 года в Остине (Техас), Маск заявил о начале программы колонизации Марса в 2022 году и планах по запуску туда двух кораблей с астронавтами в 2024 году. Не так давно… Подробнее »
Мне кажется, самый главный научный вопрос — была ли на Марсе когда-то жизнь. А первая же пилотируемая экспедиция загадит Марс земным биологическим материалом. Поэтому сначала лет сто-двести поисков там следов возможной былой жизни автоматами, и только если они никаких следов не найдут, то пилотируемые экспедиции. Хотелось бы получить комментарии специалистов-биологов, может я их пропустил.
Да, а если была, то почему исчезла. Ведь жизнь удивительно живуча — на Земле она при самых разных условиях. А если на Марсе были потоки воды … то это как бы указание, что не только жизнь на первичном уровне, а как бы развитая экосистема (есть аргументы, что точный тепловой баланс обеспечивающий существование жидкой воды обеспечивает именно биота).
Человек всегда будет стремиться к неизведанному, такова его природа.
Но рациональнее — привести свою планету в порядок (чтобы было чисто-сыто-и никто не голодал), а потом уже удовлетворять научный интерес, тщеславие и прочие инстинкты, навещая соседей по галактике. А то получается, что свой дом замусорили — надо наведаться к соседу.
Мария: Похоже, Вы не знакомы с научными концепциями профессора Амвросия Амбруазовича Выбегалло — иначе сослались бы на него. Ваш коммент — почти дословное цитирование оных. :)
Второй закон термодинамики говорит о том, что в закрытых обществах энтропия возрастает. Гибель множества цивилизаций начиналась с ксенофобии и постройки стен, отгораживающих от окружающего- Великая китайская стена, римский лимес. Древнеегипетская цивилизация погибла освоив все доступное пространство между морем и пустынями. Обманчивая иллюзия что сознательно отказавшись от выхода в Космос удастся навести порядок на своей планете. А замена полетов космонавтов и колонизации планет исследованиями с помощью автоматов и есть такой отказ. Исследования с помощью автоматов должны не заменять, а дополнять полеты кораблей с людьми на борту. Тезис о наведении порядка на своей планете, «а уж потом.» порочен. Количество проблем будет только нарастать и они никогда не кончатся, что мы сейчас собственно и наблюдаем- терроризм, войны, кризисы идут одни за другими нескончаемой чередой. Кстати фильм «Интерстеллар» в первой своей части… Подробнее »