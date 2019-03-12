Экспедиция в реальность

ТрВ-Наука № 3 (272) от 12 февраля 2019 года открывался материалом Бориса Штерна «Что мы потеряли на Марсе?». Планировалось собрать отклики и продолжить дискуссию. В каком-то смысле продолжением может считаться статья Павла Амнуэля «Энтузиасты, вперед!» в № 4 (273) от 26 февраля 2019 года. Теперь мы предлагаем обзор Максима Борисова на ту же тему.

Вряд ли какой-то специалист или даже группа специалистов дадут точный прогноз, когда человечество высадится на Марсе. Но свое мнение на этот счет имеет каждый, интересующийся наукой. Высказываний, пожеланий и планов столь много, что их пора коллекционировать. Это тем более актуально в связи с принципиально новым фактором: первым полетом частного пилотируемого аппарата на МКС (пока, правда, без экипажа, но миссия тем не менее прошла успешно).

Насколько реален пилотируемый полет на Марс?

Автоматические межпланетные станции совершили уже почти десяток успешных посадок на Красную планету. Обратный путь не проделывал еще ни один аппарат, однако имеется опыт возвращения лунных модулей с астронавтами. К тому же самые отчаянные прожектеры не намерены возвращать первых людей с Марса, планируя сразу после высадки основать там колонию. Реальных прототипов марсианских кораблей пока, конечно, нет, однако специалисты сходятся на том, что современный уровень развития ракетных технологий вполне позволяет осуществить подобную экспедицию (кроме химических ракетных двигателей рассматриваются также ядерные и электрические). Разумеется, придется решить еще ряд проблем и на это потребуются время и деньги, однако всё это не кажется неосуществимым (как, впрочем, и полстолетия назад).

Отдельный вопрос — это безопасность экипажа. Здесь мнения расходятся: пессимисты считают, что пребывание за пределами земной магнитосферы в течение нескольких месяцев приведет к неминуемой гибели всего экипажа или, по крайней мере, к необратимой потере здоровья (и подходящих средств защиты от космических излучений пока нет). Оптимисты уверены, что опасения преувеличены и проблемы во всяком случае решаемы (не будем здесь разбирать конкретные предложения вроде капсулы, окруженной баками с водой, или экранирования электромагнитными полями — достаточно сказать, что полеты на МКС и даже на Луну в этом смысле считаются гораздо более безопасными). Принципиально изменить ситуацию может ускоренный полет либо (опять же) полет в один конец. Попытки послать предварительно живых существ по этому маршруту уже предпринимались и, видимо, будут продолжены, внеся бóльшую ясность.

То есть технически полет, скорее всего, так или иначе осуществим. Основным препятствием на пути полета на Красную планету признается отсутствие настойчивого желания осуществить этот проект. С одной стороны, такой полет — величайшая мечта человечества, ведь даже основатели космонавтики жаждали вовсе не запусков кусков металла на орбиту, высадки на скучную Луну или создания нового оружия. Перед ними всегда маячил Марс (вспомним постоянное цандеровское «Вперед, на Марс!», мечты Королёва и первый технический проект Вернера фон Брауна аж 1948 года). Без мечты о Марсе земляне не вышли бы в космос так скоро. Однако, как это ни парадоксально, чем более осуществимым казался пилотируемый полет на Марс, тем меньше усилий затрачивалось на реализацию подобных проектов, тем меньше энтузиазма оказывалось у правительств и широких народных масс, которые, казалось, вполне удовлетворились самой возможностью подобных полетов, смелыми планами и серьезными фильмами со спецэффектами. Сейчас «в сетке» почти всех космических агентств стоит этот самый полет на Марс (отнесенный всегда на пару десятилетий вперед), но эти постоянные напоминания (а то и откровенные мелкие «распилы» под это) настолько наскучили публике, что она порой готова просто скинуться на экспедиции «частников» (которые, впрочем, ровно так же кормят «завтраками» и банкротятся, едва освоив пожертвования).

Возможно, впрочем, что во всей этой вакханалии вскоре настанет перелом, и Илон Маск действительно сделает какой-то реальный шаг в этом направлении, но лучше всё же готовиться к банкротству еще нескольких поколений масков и долгому ожиданию более реальных поводов для осуществления исторической миссии.

А нужен ли нам Марс?

Так получается, что для предсказания времени первого пилотируемого полета на Марс надо быть скорее не техническим специалистом и даже не специалистом по «космическим финансам» и планам космических агентств, а социологом. Разумеется, не исключено, что кто-то (государство, международное сообщество, энтузиаст-визионер или просто богатый филантроп) вдруг сделает человечеству внезапный подарок — и в Марс действительно «воткнут флажок». Но даже такое чудо не решит принципиально «вопрос Марса» — может повториться история лунных экспедиций 1960−1970-х, досрочно оборвавшихся вслед за потерей интереса в обществе, ставших «полузабытой легендой» на полвека, почти синонимом «споров о том, летали ли американцы на Луну». Серьезного продолжения и с Марсом, скорее всего, не последует. Жизнь марсианских колоний выглядит даже более суровой и бессмысленной, чем на Луне, а осуществление «терраформирования Красной планеты» нужно отнести по крайней мере на века вперед.

Более того, поколения энтузиастов, по существу, так и не выдали на-гора никаких разумных идей по хозяйственному использованию Марса или, скажем, Титана. Немногочисленные исследования возможных источников ресурсов и энергии не находят преимуществ Марса или Титана по сравнению с Землей. А, смеем заметить, даже в самой «завалящей» земной пустыне есть то, чего не найдется в готовом виде в ближайшем космосе, — кислород для дыхания. Ссылки на то, что космос решит проблемы перенаселенности Земли или спасет от грядущих катастроф, лишь веселят: на Земле остаются (и долго еще останутся) незаселенными обширные территории, которые можно счесть райским местом в сравнении с любым иным в Солнечной системе, где отсутствует воздух для дыхания и вода. В той же Антарктиде можно найти лишь немногочисленные исследовательские станции, в морских глубинах — отдельные экспериментальные лаборатории, горы и пустыни тоже не заселены (не говоря уж о степях, таежных просторах и джунглях, даже местах, весьма комфортных для проживания человека безо всяких технических приспособлений).

Все рассуждения о повторении эпохи Великих географических открытий и новой экспансии закончатся, если мы вспомним, что на других континентах поселенцы могли жить практически в полном отрыве от цивилизации натуральным хозяйством, используя то, что дарила им природа (равно как и в Старом Свете), тогда как за пределами Земли несчастные колонисты изначально лишены даже того, что «даром» дается землянам, — воздуха, воды, защиты от опасных излучений, привычной гравитации… Добро бы это компенсировалось хоть чем-то, что экономически (и психологически) оправдывает основание столь удаленных колоний, но чем (кроме выдуманных новых минералов или сомнительного гелия-3)? Скажем, колонисты на Земле получали новые просторы, свободу, какую-то независимость от метрополии, наконец, нетронутую природу и новые ресурсы. Марсианские колонисты обречены жить где-то в тоннелях, лишь изредка выбираясь на поверхность, бороться за всё, ждать грузов с Земли… В смысле скученности они вряд ли смогут рассчитывать на что-то большее, чем жители современных земных мегаполисов и небоскребов, стесняя друг друга почище обитателей МКС и станций в Арктике и Антарктиде (где даже сменяемые периодически вахтовым методом сотрудники порой набрасываются друг на друга).

В смысле перенаселенности подземных бункеров и враждебности внешней среды Марс даст Земле фору, даже если на ней случится серьезная катастрофа, поэтому вопрос выживаемости человечества (по крайней мере в ближайшем обозримом будущем) всё равно будет решаться не в космосе, а где-то здесь.

Разумеется, никогда нельзя исключать появление каких-то принципиально новых преимуществ жизни на других планетах (помимо научных исследований, которые могут вестись и дистанционно), но пока они не найдены. Чисто экономически оправдать основание колоний добычей даже самых дорогих и уникальных ресурсов не получается (не говоря уж о том, что и в этом случае люди, вероятно, не потребуются). Более того, переселение на крупные небесные тела вроде Луны, Титана и Марса — это, по сути, перелезание из одного гравитационного колодца в другой с гигантскими, ничем не оправданными затратами энергии. А отдаление от Солнца и ядовитая атмосфера — это еще и потеря естественного источника солнечной энергии, что при прочих равных идет в минус. На современном этапе солнечная энергетика в отдельных случаях способна обеспечить землян минимумом необходимой в быту энергией (наравне с энергией ветра и т. п. ), поэтому погружение в атмосферу удаленных от Солнца планет выглядит довольно проигрышным — если уж лишаться земных преимуществ, то логичнее обосноваться либо ближе к Солнцу в поисках энергии (допустим, в районе Венеры или даже Меркурия), либо — в поисках необходимых ресурсов (воды, металлов) — у астероидов и небольших спутников планет. Разумеется, помимо солнечного света и химического топлива ставку можно делать на ядерное и термоядерное топливо, но и в этом случае никаких принципиальных преимуществ планеты давать вроде бы не должны. А в смысле организации комфортной для землян силы тяжести (с помощью искусственной гравитации) открытый космос вроде бы тоже удобнее, так что «планетоцентричность» во всех этих смыслах оборачивается простой зашоренностью. Не исключено, что «естественным порядком» первая пилотируемая экспедиция на Марс изрядно запоздает по сравнению с человеческими поселениями в космосе (хотя, скорее всего, они всё же будут автоматизированными или почти безлюдными).

Веер возможностей

Наконец, постараюсь сформулировать свое личное отношение к «сбору средств на Марс». Разумеется, я всем сердцем желал бы успеха марсианской экспедиции, когда бы она ни случилась. И если бы от меня реально зависела ее осуществимость, на это не жалко было бы потратить жизнь… В конце концов, нам не дано предугадать, чем отзовется для цивилизации эта миссия, тут верится больше в хорошее, поэтому пусть уж «воткнут флажок», а там будь что будет. Однако мы живем в реальном мире и понимаем, что посулы и обещания даже самых прекрасных людей имеют обыкновение заканчиваться ничем, не говоря уж о вялых космических агентствах и хитрых пиарщиках из Mars One Foundation. Нас уже столько раз обманывали, что нести свою копеечку как-то не тянет, к тому же грызет расслабляющая мысль: если дело действительно стоящее, то скинутся и без меня, к тому же могут объявиться серьезные инвесторы, ну, а «финальное шоу» всё равно нам всем покажут. Другое дело, если помогать не какими-то своими несчастными грошами (которые всё равно ситуацию не переломят), а поучаствовать в интересном проекте головой и руками: тогда можно, наверное, сильно не жалеть, даже если и не дождешься финала…

…Среди обсуждающих возможность марсианской экспедиции неизбежно оказываются две крайности. Помимо безудержных энтузиастов есть те, кто считает, что людям в космосе вообще не место, поскольку эти деньги можно истратить с большей эффективностью. Кто-то предпочел бы потратить их на научные спутники, а кто-то — на помощь бедным, бездомным и голодающим в иных странах. Эта моральная коллизия на самом деле гораздо серьезнее, чем обсасывание вопроса о том, что дали те же лунные экспедиции (есть доводы, что они породили новые технологии, замечательное поколение инженеров… изменения в школьных программах… и контрдоводы: сейчас космос в целом якобы не является уже источником новаций, а, наоборот, вовсю использует технологии, уже знакомые массовому потребителю).

После 1960-х мы прошли, особо не заметив, какую-то важную точку бифуркации, когда космические технологии отошли на второй план и даже в чем-то регрессировали, тогда как компьютеры и телекоммуникации развиваются до сих пор достаточно бурно. Говорят, фантасты в полной мере не предсказали пришествие Интернета, но во всяком случае карманные коммуникаторы когда-то считались столь же фантастичными, как и космические корабли, искусственный интеллект, роботы, избавление от всех болезней и мир во всем мире.

Интересно задать вопрос, в каком же будущем каждый из нас хотел бы оказаться, взвесить, так сказать, все преимущества «направлений». Можно представить мир, где земные инженеры все свои силы направили бы на усовершенствование ракет. Вряд ли каждого из нас коснулись бы «плюшки» и достоинства «пилотируемых космических кораблей, бороздящих Солнечную систему». Всё равно нам всем не жить на Марсе и Венере (да и жить там, как уже сказано выше, — сомнительное преимущество). Даже туристические путевки в космос неизбежно остались бы привилегией немногих (сейчас и на самолетах летает абсолютное меньшинство землян). Космос не коснулся бы подавляющего большинства жителей Земли. Что касается повседневного транспорта, то в большинстве случаев разумному человеку стоило бы предпочесть велосипед… Избавиться от болезней — замечательная перспектива, но про болезни мы вспоминаем не так часто (пока сами не заболеем), а исключительное долголетие и тем более бессмертие — вообще сомнительная перспектива — как для всех сразу (что грозит перенаселенностью), так и для избранных (что цементирует существующую систему). Вообще, конфликты, болезни, кризисы — кажется, необходимый элемент развития… Об отсутствии бытовых роботов впору печалиться лодырям (небольшие ежедневные телодвижения в современных квартирах особо не напрягают), ну, а «полноценный» искусственный интеллект, кажется, представлял бы больше угрозу, чем решение каких-то наших проблем…

В общем, мы живем в том будущем, когда с космосом и прочим «предсказанным» не так чтобы радужно, но практически у каждого в руках имеется небольшая штуковина (которую можно купить и за бесценок), что обеспечивает все разумные информационные и коммуникационные потребности — начиная с любых книг, фильмов, музыки и заканчивая ответами на любой известный человечеству вопрос (даром что используется это чудо в основном для зависания в соцсетях, игрушек и просмотра смешных роликов). Возможно, именно на эту тропку мы и свернули в компенсацию отложенного на полвека «шоу с втыканием флага в Марс». Грустно это или так и должно было случиться и всё правильно?

Максим Борисов

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