Павел Амнуэль: «Цивилизацию нужно подталкивать…»

См. также:

Елена Клещенко («Химия и жизнь», PCR. news):

У меня в доме откуда-то взялись пять пар маникюрных ножниц. Все одинаковые, маленькие, с тонкими изогнутыми кончиками. В квартире живут три человека, все отрицают причастность: такие ножницы были одни, максимум две пары, откуда взялись остальные — непонятно. После историй Павла Амнуэля о многомирии начинаю нервничать от таких фактов.

Нехитро придумать сюжет о соприкасающихся мирах, сходных, но не во всем, проникающих друг в друга. Фокус в другом: заставить читателя поверить (возможно, именно здесь коренное отличие НФ от всех других фантастических поджанров), что это может быть правдой. Что это не «фантастическое допущение», а допустимая с точки зрения физики картина мира. Что, может быть, и у меня на самом деле есть другая я, которая принимала другие решения и жила другую жизнь в другом мире.

Когда я сказала об этом автору, он не понял, почему я считаю идею многомирия пугающей. Красота ее в том, что среди множества миров есть и такой, где люди приняли не худшие, а лучшие решения, не запороли свои задачи, сделали то, чего не смогли мы. Есть и такой мир — насколько я поняла теорию, это неизбежно! — где российская научная фантастика не переживала спада. И такой, где пережила и дождалась нового расцвета. Это возможно, и значит, это правда. Павел Рафаэлович, с днем рождения!

Максим Борисов (ТрВ-Наука):

Рассказы Павла Амнуэля пришли из детства, я читал их так давно (не пропуская ни одного), что бессмысленно вспоминать, какой же был первым. Но ощущение счастья, связанного с одним из таких рассказов (или даже небольшой повестью), прекрасно помню. Перечитал — и ощутил этот же чудный «оранжевый цвет тумана» вновь… «Выше туч, выше гор, выше неба…», «Уральский следопыт» № 10 за 1982 год, с завораживающими рисунками Евгении Стерлиговой из Берёзовской детской библиотеки, что под Кунгуром… Ночь, лампа, сеновал, запах трав. Паренек в ослепшем мире, которому хочется чего-то большего, чем всю жизнь обрабатывать делянку, ходить по веревочке и слушать старейшин. Даже бродить от селения к селению с риском потеряться навсегда ему недостаточно, хотя он жадно внимает рассказам путешественников. Бежать и оторваться от земли помогает упрямая мысль (в названии рассказа, конечно, содержится спойлер).

«Как же идти, если не знаешь куда, если не видишь пути, если всё время возвращаешься назад, плутая в тумане, если холод забирается под сердце, потому что, чем дальше ты уходишь, тем ужаснее становится сознание, что нет никакой надежды куда-то прийти. Но уйти опять, уже достигнув цели, это… Нужно быть безумцем…»

Чудно́, что в совсем иной реальности я пишу письма Павлу Рафаэловичу, он запросто откликается, помогает с очередной газетой и присылает нам свои великолепные эссе о науке, фантастике, жизни ученых и фантастов… И 20 февраля ему исполнилось 75 лет.

Сергей Попов, вед. науч. сотр. ГАИШ МГУ, профессор РАН :

Поздравляя юбиляра, после пожеланий здоровья и новых книг и статей хочется поблагодарить его за уже написанные. В моей жизни очень большую роль сыграла книга «Небо в рентгеновских лучах», вышедшая в 1984 году, как раз когда я только начал увлекаться астрономией и читал об этом всё, что попадает в руки. Она во многом определила мой интерес к нейтронным звездам, двойным системам с аккрецией и рентгеновской астрономии. Эта книга — отличный пример того, как опыт ученого сочетается с талантом писателя, а доступность изложения — с научной точностью и достоверностью. Успев получить несколько очень важных результатов на заре рентгеновской астрономии и изучения аккрецирующих компактных объектов, Павел Рафаэлович сумел затем рассказать об этой захватывающей области астрофизики, об основных достижениях ее золотого периода. Однако предметом рассказа были не только успехи и открытия, но и вопросы и загадки. Становилось ясно, что этим интересно заниматься и дальше, что новые открытия не за горами. Спасибо вам! С днем рождения!

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