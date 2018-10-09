ТрВ №20 (264) за 2018 г.: Нобелевские премии — 2018
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 264 от 9 октября 2018 года в PDF
Анонс номера
Победит ли человечество рак?
О Нобелевке за иммунотерапию рака рассказывают Дмитрий Чудаков и Равшан Атауллаханов — стр. 2
«Академический плагиат — это не кража, а подлог»
Виктор Васильев, Иван Курилла, Иван Бабицкий, Сергей Зенкин, Нина Брагинская на конференции Диссернета в РГГУ — стр. 3–5
Почему не надо заниматься социальными науками
Традиционная вводная лекция Владимира Гельмана в ЕУСПб — стр. 6
Главное — репутация Академии наук
Диалог академиков Владимира Захарова и Александра Сергеева о гомеопатии и Комиссии РАН по борьбе с лженаукой — стр. 7
До горячего Большого взрыва
Валерий Рубаков о космологических гипотезах эволюции Вселенной — стр. 8–9
Духи электричества
Объявлен шорт-лист премии «Просветитель» — стр. 9
Чистое счастье перевода
Интервью с Натальей Мавлевич о поиске ключей к книгам и о жизни — стр. 12–13
ВРАЛ — 2018
Гомеопат Олег Эпштейн стал почетным академиком врунических наук — стр. 16
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Метки: #264, trv, Алексей Огнёв, Архив, газета, Наталия Демина
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