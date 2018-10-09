ТрВ №20 (264) за 2018 г.: Нобелевские премии — 2018

Весь номер газе­ты «Тро­иц­кий вари­ант — Нау­ка» № 264 от 9 октяб­ря 2018 года в PDF

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Анонс номера

Побе­дит ли чело­ве­че­ство рак?

О Нобе­лев­ке за имму­но­те­ра­пию рака рас­ска­зы­ва­ют Дмит­рий Чуда­ков и Рав­шан Ата­ул­ла­ха­нов — стр. 2

«Ака­де­ми­че­ский пла­ги­ат — это не кра­жа, а под­лог»

Вик­тор Васи­льев, Иван Курил­ла, Иван Бабиц­кий, Сер­гей Зен­кин, Нина Бра­гин­ская на кон­фе­рен­ции Дис­сер­не­та в РГГУ — стр. 3–5

Поче­му не надо зани­мать­ся соци­аль­ны­ми нау­ка­ми

Тра­ди­ци­он­ная ввод­ная лек­ция Вла­ди­ми­ра Гель­ма­на в ЕУСПб — стр. 6

Глав­ное — репу­та­ция Ака­де­мии наук

Диа­лог ака­де­ми­ков Вла­ди­ми­ра Заха­ро­ва и Алек­сандра Сер­ге­е­ва о гомео­па­тии и Комис­сии РАН по борь­бе с лже­на­у­кой — стр. 7

До горя­че­го Боль­шо­го взры­ва

Вале­рий Руба­ков о кос­мо­ло­ги­че­ских гипо­те­зах эво­лю­ции Все­лен­ной — стр. 8–9

Духи элек­три­че­ства

Объ­яв­лен шорт-лист пре­мии «Про­све­ти­тель» — стр. 9

Чистое сча­стье пере­во­да

Интер­вью с Ната­льей Мавле­вич о поис­ке клю­чей к кни­гам и о жиз­ни — стр. 12–13

ВРАЛ — 2018

Гомео­пат Олег Эпш­тейн стал почет­ным ака­де­ми­ком вру­ни­че­ских наук — стр. 16

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