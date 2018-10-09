Главное — репутация Академии наук

Пуб­ли­ку­ем фраг­мент дис­кус­сии о гомео­па­тии и борь­бе с лже­на­у­кой на Пре­зи­ди­у­ме РАН 4 сен­тяб­ря 2018 года с уча­сти­ем ака­де­ми­ка РАН Вла­ди­ми­ра Евге­нье­ви­ча Заха­ро­ва, чле­на Комис­сии по борь­бе с лже­на­у­кой и фаль­си­фи­ка­ци­ей науч­ных иссле­до­ва­ний. Рас­шиф­ро­ва­но по видео­за­пи­си.

В. Е. Заха­ров: Сей­час раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся про­ект зако­на о нау­ке, он будет обсуж­дать­ся на широ­ком уровне. Ака­де­мия наук нахо­дит­ся, образ­но гово­ря, «под рент­ге­ном», «на сцене». При этом на нас смот­рят люди, не толь­ко при­над­ле­жа­щие к Ака­де­мии, но и те, кто по раз­ным при­чи­нам чле­ном Ака­де­мии не стал, хотя явля­ют­ся вполне достой­ны­ми уче­ны­ми, — таких доволь­но мно­го.

И все­ми будет при­ни­мать­ся во вни­ма­ние то, о чем сего­дня гово­ри­ла заме­сти­тель мини­стра Мино­бр­на­у­ки М. А. Боров­ская, — репу­та­ция.

Како­ва репу­та­ция у Ака­де­мии наук? В бли­жай­шее вре­мя про­изой­дет собы­тие, кото­рое может силь­но повре­дить этой репу­та­ции. 17 сен­тяб­ря [2018 года] состо­ит­ся суд над четырь­мя чле­на­ми Комис­сии по борь­бе с лже­на­у­кой при Ака­де­мии наук. Истец — фир­ма «Мате­риа Меди­ка», гла­вой кото­рой явля­ет­ся член-кор­ре­спон­дент РАН Олег Ильич Эпш­тейн. Фор­маль­но иск подан не от него, а от дру­го­го лица, но все зна­ют, «кто в лав­ке хозя­ин». В гла­зах обще­ствен­но­сти это будет выгля­деть так, буд­то Ака­де­мия высту­па­ет как бы в роли инкви­зи­то­ра, судит свою соб­ствен­ную комис­сию, сво­их уче­ных, име­ю­щих чест­ное, неза­ви­си­мое мне­ние.

Напом­ню, Комис­сия по борь­бе с лже­на­у­кой суще­ству­ет дав­но, она была созда­на по пред­ло­же­нию нобе­лев­ско­го лау­ре­а­та В. Л. Гин­збур­га. Она изда­ет бюл­ле­те­ни, их изда­но 21. Ею совер­ше­но мно­го серьез­ных дел. Напри­мер, комис­сия оста­но­ви­ла афе­ру с так назы­ва­е­мы­ми «тор­си­он­ны­ми» дви­га­те­ля­ми, когда мошен­ни­ки фак­ти­че­ски вымо­га­ли день­ги у воен­но­го мини­стер­ства под созда­ние химер­ных про­ек­тов. Комис­сия оста­но­ви­ла аван­тю­ри­ста Пет­ри­ка, кото­рый соби­рал­ся, как извест­но, за трил­ли­он бюд­жет­ных руб­лей поста­вить в каж­дый дом фильтр, обло­жив всех рос­си­ян допол­ни­тель­ным нало­гом — для комис­сии это была труд­ная опе­ра­ция, но она ее с честью выпол­ни­ла. Было и мно­гое дру­гое.

Комис­сия по борь­бе с лже­на­у­кой хоро­шо извест­на. Доста­точ­но ска­зать, что на одном из общих собра­ний Ака­де­мии при­сут­ство­вал В. В. Путин, кото­рый пря­мо ска­зал, что Комис­сия по борь­бе с лже­на­у­кой — укра­ше­ние Ака­де­мии наук.

Этот дей­стви­тель­но высо­кий авто­ри­тет Комис­сии по борь­бе с лже­на­у­кой был зафик­си­ро­ван так­же сле­ду­ю­щим обсто­я­тель­ством. Когда у Ака­де­мии ото­бра­ли инсти­ту­ты, у нее оста­лась экс­перт­ная функ­ция. Соот­вет­ствен­но, 23 нояб­ря 2016 года тогдаш­нее Мини­стер­ство обра­зо­ва­ния и нау­ки обра­ти­лось в Комис­сию по борь­бе с лже­на­у­кой с прось­бой выдать экс­пер­ти­зу по отно­ше­нию к гомео­па­тии (текст это­го обра­ще­ния в откры­том досту­пе). Таким обра­зом, комис­сия заня­лась про­бле­мой гомео­па­тии не по соб­ствен­ной ини­ци­а­ти­ве, а в фор­ма­те испол­не­ния пору­че­ния мини­стер­ства, при­чем с чрез­вы­чай­ной тща­тель­но­стью, сфор­ми­ро­вав боль­шой совет экс­пер­тов, кото­рые при­мер­но после года рабо­ты выпу­сти­ли так назы­ва­е­мый мемо­ран­дум № 2, все­сто­ронне обсуж­да­ю­щий дан­ный вопрос.

Клю­че­вой вопрос: содер­жит­ся ли в этом мемо­ран­ду­ме № 2 тре­бо­ва­ние отме­нить гомео­па­тию? Нет, таких неле­пых тре­бо­ва­ний никто не выдви­гал. Тре­бо­ва­лась про­стая вещь: что­бы лекар­ства, кото­рые исполь­зу­ют­ся гомео­па­та­ми, носи­ли отдель­ную мар­ки­ров­ку — так при­ня­то во всем мире. Есть рас­про­стра­нен­ная в мире прак­ти­ка, что­бы лекар­ства, кото­рые исполь­зу­ют­ся гомео­па­та­ми, про­да­ва­лись в гомео­па­ти­че­ских апте­ках, и что­бы чело­век, поку­па­ю­щий гомео­па­ти­че­ское лекар­ство, точ­но знал, что он поку­па­ет имен­но гомео­па­ти­че­ское лекар­ство, а не какое-то дру­гое. Разу­ме­ет­ся, запре­тить ему эту покуп­ку никто не может.

Этот мемо­ран­дум был под­пи­сан 34 экс­пер­та­ми, из них два чле­на Ака­де­мии, шесть докто­ров наук, осталь­ные — кан­ди­да­ты наук или извест­ные прак­ти­ку­ю­щие вра­чи. Убеж­ден, что этот спи­сок мог быть рез­ко уве­ли­чен. Я вер­нул­ся из Ново­си­бир­ска — там я член адми­ни­стра­тив­но­го сове­та уни­вер­си­те­та, у меня там лабо­ра­то­рия. Я раз­го­ва­ри­вал с несколь­ки­ми спе­ци­а­ли­ста­ми: они уве­ри­ли меня, что с удо­воль­стви­ем под­пи­са­ли бы этот мемо­ран­дум. Могу назвать при­мер: экс­перт по груп­пе смеж­ных вопро­сов, извест­ный уче­ный, член-кор­ре­спон­дент РАН Сер­гей Вик­то­ро­вич Нете­сов, руко­во­ди­тель стра­те­ги­че­ски важ­но­го объ­ек­та «Век­тор», — он очень горя­чо отно­сит­ся к дан­но­му вопро­су.

Вы може­те сме­ять­ся, это может пока­зать­ся анек­до­том, но, ока­зы­ва­ет­ся, есть гомео­па­ты-вете­ри­на­ры, кото­рые лечат коров гомео­па­ти­че­ски­ми сред­ства­ми. И эти гомео­па­ты-вете­ри­на­ры пода­ли иск на Ака­де­мию наук на 50 млн руб. — потре­бо­ва­ли, что­бы им ком­пен­си­ро­ва­ли ущерб, кото­рый был нане­сен их дело­вой репу­та­ции.

Ака­де­мия наук, на мой взгляд, пове­ла себя абсо­лют­но, я бы ска­зал, постыд­ным обра­зом: выда­ла доку­мент, что она яко­бы не име­ет ника­ко­го отно­ше­ния к людям, под­пи­сав­шим мемо­ран­дум, т. е. попро­сту сда­ла, пре­да­ла свою соб­ствен­ную комис­сию.

Иск был направ­лен на пред­се­да­те­ля комис­сии ака­де­ми­ка Е. Б. Алек­сан­дро­ва, и он пла­тил адво­ка­там из соб­ствен­ных средств. К сча­стью, были наня­ты хоро­шие адво­ка­ты и два суда про­тив Алек­сан­дро­ва были про­иг­ра­ны. Пре­зи­дент Ака­де­мии наук Алек­сандр Михай­ло­вич Сер­ге­ев поздрав­лял Алек­сан­дро­ва, дал обе­ща­ние, что рас­хо­ды на опла­ту адво­ка­тов будут ком­пен­си­ро­ва­ны.

Вете­ри­на­ры-гомео­па­ты не явля­ют­ся чле­на­ми Ака­де­мии, поэто­му к Ака­де­мии это име­ло кос­вен­ное отно­ше­ние — и всё рав­но в прес­се собы­тие вызва­ло боль­шой отклик.

Про­ил­лю­стри­рую: вот три упа­ков­ки лекарств, кото­рые я купил сего­дня, сто­и­мость боль­ше тыся­чи руб­лей. Из чего состо­ят эти лекар­ства? Это хими­че­ски чистая лак­то­за, т. е. молоч­ный сахар. Когда-то при изго­тов­ле­нии этих лекарств был исполь­зо­ван гам­ма-гло­бу­лин, но он был под­верг­нут тако­му раз­ве­де­нию, что в дан­ный момент одна моле­ку­ла гам­ма-гло­бу­ли­на нахо­дит­ся в одной из ста мил­ли­о­нов таб­ле­ток. Поэто­му всё, что выпу­ще­но этой фир­мой, ни одной моле­ку­лы гам­ма-гло­бу­ли­на не содер­жит. Всё это подроб­но изло­же­но в бюл­ле­те­нях «В защи­ту нау­ки» №№ 19, 20 и 21 со все­ми дета­ля­ми, вплоть до опи­са­ния того, как дела­лись эти лекар­ства и т. п.

Но поче­му на эти­кет­ках упа­ко­вок нет ука­за­ния, что в пред­ла­га­е­мых лекар­ствах ниче­го, кро­ме хими­че­ски чистой лак­то­зы, нет? Четырь­мя неза­ви­си­мы­ми лабо­ра­то­ри­я­ми были про­ве­де­ны ана­ли­зы с точ­но­стью долей нано­грам­ма — ниче­го нет! Эпш­тейн гово­рит, что там все-таки при­сут­ству­ет не́что — некая тон­кая мате­рия, кото­рая не обна­ру­жи­ва­ет­ся ника­ки­ми хими­че­ски­ми и физи­че­ски­ми спо­со­ба­ми. Как вы, чле­ны Ака­де­мии наук, отне­се­тесь к это­му выска­зы­ва­нию? Как это соот­но­сит­ся со всем, что созда­ла миро­вая нау­ка за сто­ле­тия сво­е­го раз­ви­тия? Лич­но я счи­таю, что Эпш­тейн — про­сто мошен­ник! Упо­мя­ну­тый мной член-кор­ре­спон­дент Нете­сов вполне раз­де­ля­ет мое мне­ние.

Гомео­па­ты берут веще­ство (допу­стим, реаль­но био­ло­ги­че­ски актив­ное), раз­во­дят его трид­цать раз по сто раз — это уже одна моле­ку­ла на весь Миро­вой оке­ан — и гово­рят: в воде оста­ет­ся струк­ту­ра. Вода име­ет память, и в ней оста­ют­ся какие-то круп­но­мас­штаб­ные струк­ту­ры. Теперь посмот­ри­те на таб­лет­ку: где здесь вода? Таб­лет­ка ведь твер­дая! Как дела­ют эти таб­лет­ки, в мемо­ран­ду­мах опи­са­но: берут смесь лак­то­зы в виде порош­ка, поме­ща­ют в семи­де­ся­ти­про­цент­ный рас­твор спир­та, а потом добав­ля­ют немно­го гомео­па­ти­че­ской воды, в кото­рой яко­бы есть струк­ту­ра, и затем сушат. Изви­ни­те, гово­рю как физик: если бы те «струк­ту­ры» были, то при суш­ке они бы исчез­ли, т. е. это вооб­ще нон­сенс, о кото­ром нель­зя серьез­но гово­рить.

Пси­хо­ло­ги­че­ски, конеч­но, про­ис­хо­дя­щее понят­но: всё это при­ду­мал два века назад, т. е. в 1820-е годы, Хри­сти­ан Фри­дрих Саму­эль Гане­ман, осно­ва­тель гомео­па­тии, как попу­ляр­ное направ­ле­ние аль­тер­на­тив­ной меди­ци­ны. Но ведь люди тогда еще не зна­ли, что мир состо­ит из ато­мов и моле­кул, люди дума­ли, что веще­ство бес­ко­неч­но дели­мо и что, соот­вет­ствен­но, его мож­но сколь угод­но делить на дозы (т. е. на дозы, гораз­до мень­шие ато­ма, как мы бы сей­час ска­за­ли).

Вопрос не в запре­те гомео­па­тии, а в том, что­бы на этих лекар­ствах, кото­рые наив­ные мамы поку­па­ют, что­бы лечить от грип­па детей, было чет­ко напи­са­но: они поку­па­ют гомео­па­ти­че­ское лекар­ство, кото­рое не про­шло сер­ти­фи­ка­ции. Вопрос на самом деле в сер­ти­фи­ка­ции, т. е. это вопрос к Счет­ной пала­те, кон­крет­но к г-ну Куд­ри­ну, и этот вопрос дол­жен быть ему задан, пото­му что это явное нару­ше­ние зако­нов: сер­ти­фи­ци­ро­вать как лекар­ство то, что лекар­ством не явля­ет­ся.

Поче­му нель­зя тре­бо­вать запре­ще­ния гомео­патии? Пото­му что гомео­пат — это врач, он не толь­ко эти­ми лекар­ства­ми лечит, им при­ме­ня­ет­ся и фито­те­ра­пия и пси­хо­те­ра­пия — мало ли чего! Если бы во вре­ме­на Гип­по­кра­та чело­век при­шел к вра­чу, тот врач тоже ока­зал бы помощь: вот чудо­дей­ствен­ная таб­лет­ка — рас­тер­тый рог носо­ро­га (сего­дня гам­ма-гло­бу­лин, раз­ве­ден­ный в 10 в сотой сте­пе­ни). Но, при­ни­мая лекар­ство, соблю­дай здо­ро­вый образ жиз­ни: ложись вовре­мя, вста­вай утром вовре­мя, соблю­дай дие­ту, а через месяц при­хо­ди. В огром­ном коли­че­стве слу­ча­ев чело­век уже через месяц почув­ству­ет себя луч­ше, при­дет и ска­жет: спа­си­бо, док­тор…

Но теперь новый виток судеб­ных раз­би­ра­тельств: судят непо­сред­ствен­но чле­нов комис­сии, истец — фир­ма, о кото­рой я упо­мя­нул. Думаю, у Ака­де­мии есть про­стой спо­соб ком­пен­си­ро­вать дан­ную акцию: пусть Пре­зи­ди­ум РАН при­мет реше­ние об одоб­ре­нии дея­тель­но­сти Комис­сии по борь­бе с лже­на­у­кой, а пред­се­да­те­лю комис­сии ака­де­ми­ку Е. Б. Алек­сан­дро­ву выне­сет бла­го­дар­ность за хоро­шую рабо­ту по испол­не­нию пору­че­ния Мини­стер­ства обра­зо­ва­ния и нау­ки РФ.

Ака­де­мик А. М. Сер­ге­ев. Я свя­зал­ся с Евге­ни­ем Бори­со­ви­чем Алек­сан­дро­вым. Два суда вы­играны, а ист­цы пода­ли на тре­тий суд. Речь идет об иске, кото­рый Эпш­тейн подал к газе­те «Тро­иц­кий вари­ант» в свя­зи с пуб­ли­ка­ци­ей ста­тьи, кото­рую под­пи­са­ли четы­ре чле­на Комис­сии по борь­бе с лже­на­у­кой. Ясно, что Ака­де­мия наук долж­на не толь­ко помо­гать, но и опла­чи­вать адво­ка­та и т. д. Сей­час момент непро­стой: мы эту газе­ту ува­жа­ем, с удо­воль­стви­ем чита­ем, но Ака­де­мия наук не явля­ет­ся ее учре­ди­те­лем. Будем мы каким-то обра­зом на это реа­ги­ро­вать или нет? Фор­маль­но-то любой чело­век может подать иск, если уви­дит в ста­тье оскорб­ле­ние чести, досто­ин­ства, что, соб­ствен­но, и уви­дел наш член-кор­ре­спон­дент Эпш­тейн.

О. И. Эпш­тейн был избран по Отде­ле­нию физио­ло­гии, сек­ции фун­да­мен­таль­ной меди­ци­ны, а потом пере­шел в Отде­ле­ние меди­цин­ских наук. Я с Вла­ди­ми­ром Пав­ло­ви­чем Чехо­ни­ным обсу­дил этот вопрос.

Надо ска­зать, в преды­ду­щее вре­мя мы вели себя не очень акку­рат­но. В 2005 году Эпш­тейн вме­сте со сво­ей ком­па­ни­ей полу­чил пре­мию Пра­ви­тель­ства Рос­сии фак­ти­че­ски за гомео­па­тию, были собра­ны отзы­вы и рецен­зии, и уве­рен, что было мно­го рецен­зий от чле­нов Ака­де­мии. Спра­ши­ва­ет­ся, за что такая высо­кая оцен­ка? Далее, в нояб­ре про­шло­го года про­хо­ди­ла ака­де­ми­че­ская кон­фе­рен­ция по гомео­патии, я смот­рел про­грам­му этой кон­фе­рен­ции: мно­го докла­дов, выступ­ле­ний от чле­нов Ака­де­мии в под­держ­ку гомео­па­тии, очень извест­ные наши кол­ле­ги, ака­де­ми­ки, на кон­фе­рен­ции гомео­па­тию Эпш­тей­на под­дер­жа­ли. И это тоже надо иметь в виду.

Итак, пер­вое: цели­ком под­дер­жи­ваю Вла­ди­ми­ра Евге­нье­ви­ча Заха­ро­ва. Мы долж­ны объ­явить Евге­нию Бори­со­ви­чу Алек­сан­дро­ву и в целом Комис­сии по борь­бе с лже­на­у­кой бла­го­дар­ность и под­дер­жать ее в этой ситу­а­ции.

И вто­рое. О дея­тель­но­сти по изу­че­нию воз­дей­ствия малых кон­цен­тра­ций чего-то. Есть ряд кол­лег, кото­рые здесь при­сут­ству­ют, кото­рые этим вопро­сом инте­ре­су­ют­ся и ссы­ла­ют­ся на опуб­ли­ко­ван­ные ста­тьи. Дан­ная тема каса­ет­ся не толь­ко меди­цин­ских инсти­ту­тов, это дело и физи­че­ских инсти­ту­тов.

При­ве­ду важ­ный при­мер. Недав­но я был вовле­чен в похо­жий про­цесс в ядер­ной нау­ке. Были пред­став­ле­ны резуль­та­ты экс­пе­ри­мен­та как воз­мож­ность иметь раз­ра­бот­ку миро­во­го, судь­бо­нос­но­го уров­ня, но, с дру­гой сто­ро­ны, резуль­та­ты не очень понят­ные и не под­твер­жден­ные в пуб­ли­ка­ци­ях. К нам обра­ти­лись, что­бы мы помог­ли про­ве­сти экс­пер­ти­зу, — тут были заде­ты ком­пе­тен­ции Роса­то­ма, мы обра­ти­лись туда. Роса­том повел себя чрез­вы­чай­но про­фес­си­о­наль­но: собра­ли комис­сию и пред­ло­жи­ли авто­рам эффек­та сов­мест­но про­ве­сти по их тех­ни­че­ско­му зада­нию экс­пе­ри­мент. Резуль­тат экс­пе­ри­мен­та был нуле­вой, что авто­ры резуль­та­та и зафик­си­ро­ва­ли.

Это чет­ко и пра­виль­но. Если гово­рить о репу­та­ции Ака­де­мии наук, давай­те же в неко­то­рых вопро­сах имен­но так раз­ре­шать сомне­ния: в спор­ных ситу­а­ци­ях фор­ми­ро­вать груп­пы, дого­ва­ри­вать­ся о поста­нов­ке экс­пе­ри­мен­та на базе неза­ви­си­мых орга­ни­за­ций — по тех­ни­че­ско­му зада­нию тех, кто где-то полу­чил дан­ный эффект, сов­мест­но про­во­дить экс­пе­ри­мент и фик­си­ро­вать резуль­та­ты. Тогда дей­стви­тель­но у Ака­де­мии будет репу­та­ция очень ува­жа­е­мой орга­ни­за­ции.

Что каса­ет­ся этих малых доз. Есть два очень инте­рес­ных резуль­та­та, кото­рые не объ­яс­ня­ют­ся про­сто: детек­ти­ро­ва­ние неко­е­го всплес­ка-откли­ка физи­че­ской систе­мы в слу­чае, когда вро­де ниче­го не долж­но быть, пото­му что кон­цен­тра­ция моле­кул, кото­рые при­во­дят к рас­се­и­ва­нию све­та из рас­тво­ра, ничтож­но малень­кая. Давай­те попро­сим два отде­ле­ния РАН — Отде­ле­ние меди­цин­ских наук и Отде­ле­ние физи­че­ских наук — сов­мест­но про­ве­сти такие экс­пе­ри­мен­ты.

Что каса­ет­ся сей­час иска чле­на-кор­ре­спон­ден­та Эпш­тей­на к «Тро­иц­ко­му вари­ан­ту», это иск чело­ве­ка к газе­те. Я не вижу ника­ких воз­мож­но­стей, кро­ме как пого­во­рить с гос­по­ди­ном Эпш­тей­ном: вы избра­ны в Рос­сий­скую ака­де­мию наук, а теперь ваша ака­де­ми­че­ская карье­ра вам без­раз­лич­на или нет? Вла­ди­мир Пав­ло­вич Чехо­нин имен­но таким обра­зом с ним и раз­го­ва­ри­вал.

Давай­те под­дер­жим Е. Б. Алек­сан­дро­ва и рабо­ту комис­сии, выра­зим бла­го­дар­ность.

А. М. Сер­ге­ев объ­яв­ля­ет откры­тое голо­со­ва­ние чле­нов Пре­зи­ди­у­ма Рос­сий­ской ака­де­мии наук: кто за то, что­бы объ­явить бла­го­дар­ность Комис­сии по борь­бе с лже­на­у­кой, про­шу голо­со­вать. Кто про­тив? Кто воз­дер­жал­ся? (Идет голо­со­ва­ние.)

А. М. Сер­ге­ев. При одном воз­дер­жав­шем­ся объ­яв­ля­ем бла­го­дар­ность. (Рас­смот­ре­ние вопро­са завер­ше­но.)

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