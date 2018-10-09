Почему не надо заниматься социальными науками

1 октяб­ря 2018 года в Евро­пей­ском уни­вер­си­те­те Санкт-Петер­бур­га начал­ся новый учеб­ный год. Вече­ром это­го дня в Глав­ном шта­бе Эрми­та­жа состо­ял­ся тор­же­ствен­ный вечер, посвя­щен­ный пере­за­пус­ку Евро­пей­ско­го уни­вер­си­те­та, кото­ро­му вер­ну­ли лицен­зию на обу­че­ние и кото­рый про­вел новый набор слу­ша­те­лей. В этой свя­зи пред­ла­га­ем ваше­му вни­ма­нию текст заклю­чи­тель­но­го фраг­мен­та ввод­ной лек­ции Вла­ди­ми­ра Гель­ма­на, про­фес­со­ра ЕУСПб и Хель­синк­ско­го уни­вер­си­те­та (Фин­лян­дия), кото­рую он еже­год­но чита­ет в ЕУ по кур­су «Мето­до­ло­гия и прак­ти­ка науч­но-иссле­до­ва­тель­ской рабо­ты» начи­ная с 2001 года.

Посту­пая в Евро­пей­ский уни­вер­си­тет, боль­шин­ство из вас заяв­ля­ло о наме­ре­ни­ях стать уче­ны­ми — делать вели­кие науч­ные откры­тия, писать зна­ме­ни­тые кни­ги и ста­тьи и бли­стать на кру­тых кон­фе­рен­ци­ях в Окс­фор­де и Йеле. Но на самом деле, ско­рее все­го, ниче­го это­го не будет: почти никто из вас и близ­ко не достиг­нет этих целей.

Отча­сти при­чи­на тому — огра­ни­чен­ный спрос на уче­ных, осо­бен­но в сфе­ре соци­аль­ных наук. Коли­че­ство опла­чи­ва­е­мых рабо­чих мест, тем более если речь идет о дли­тель­ных кон­трак­тах, весь­ма огра­ни­че­но; если оно и рас­тет, то не слиш­ком быст­ро: в то вре­мя как новые уни­вер­си­те­ты и кафед­ры воз­ни­ка­ют ред­ко, чис­ло новых финан­си­ру­е­мых доно­ра­ми про­ек­тов по опре­де­ле­нию неве­ли­ко. Если про­фес­сор руко­во­дит десят­ком аспи­ран­тов по сво­ей теме, то в луч­шем слу­чае место это­го про­фес­со­ра после выхо­да на пен­сию зай­мет кто-то один из них, в то вре­мя как осталь­ным при­дет­ся искать рабо­ту в дру­гих местах, отча­ян­но кон­ку­ри­руя за нее друг с дру­гом и с аспи­ран­та­ми дру­гих про­фес­со­ров дру­гих уни­вер­си­те­тов. Но наш раз­го­вор сего­дня — о про­бле­мах не со сто­ро­ны спро­са, а со сто­ро­ны пред­ло­же­ния. Мно­гие ли из вас реаль­но смо­гут успеш­но прой­ти все ста­дии про­фес­си­о­наль­но­го отбо­ра и жест­кой кон­ку­рент­ной борь­бы за место под не слиш­ком ярким и не все­гда теп­лым ака­де­ми­че­ским солн­цем?

Нега­тив­ный ответ на этот вопрос, увы, неиз­бе­жен. С высо­кой долей веро­ят­но­сти участь вашей груп­пы сло­жит­ся при­мер­но сле­ду­ю­щим обра­зом. Неко­то­рые слу­ша­те­ли не смо­гут выдер­жать напря­жен­ной учеб­ной нагруз­ки, пред­по­ла­га­ю­щей интен­сив­ное выпол­не­ние зада­ний по раз­лич­ным кур­сам. Кому-то не удаст­ся напи­сать достой­ную маги­стер­скую рабо­ту, и даже если она фор­маль­но и полу­чит пози­тив­ную оцен­ку, после нее ни ваши пре­по­да­ва­те­ли не захо­тят видеть вас в чис­ле аспи­ран­тов, ни, что гораз­до важ­нее, вы сами не захо­ти­те про­дол­жать обу­че­ние.

Иным не удаст­ся пред­ло­жить нова­тор­ский про­ект дис­сер­та­ции, не удаст­ся заин­те­ре­со­вать им потен­ци­аль­ных науч­ных руко­во­ди­те­лей ни в одном науч­ном учре­жде­нии. Зача­стую слу­ча­ет­ся так, что, даже при­сту­пив к напи­са­нию дис­сер­та­ции и сде­лав важ­ные шаги по ее под­го­тов­ке, аспи­ран­ты меня­ют свои про­фес­си­о­наль­ные и жиз­нен­ные при­о­ри­те­ты, и отто­го потен­ци­аль­ная дис­сер­та­ция так и оста­нет­ся недо­пи­сан­ной — кто-то най­дет более при­вле­ка­тель­ную рабо­ту за пре­де­ла­ми ака­де­мии, кто-то ока­жет­ся пол­но­стью погло­щен семей­ной жиз­нью, а кто-то вооб­ще мах­нет на всё рукой и не захо­чет ни к чему стре­мить­ся ни по рабо­те, ни по жиз­ни. Кому-то после дол­гих лет упор­но­го тру­да удаст­ся защи­тить дис­сер­та­цию, но на кол­лег и на вас самих она не про­из­ве­дет ника­ко­го впе­чат­ле­ния, и, полу­чив иско­мый диплом, вы реши­те завя­зать с ака­де­ми­ей и искать себя в ком­па­ни­ях, госу­дар­ствен­ном управ­ле­нии, медиа или НКО.

Неко­то­рые из вас, осо­бен­но те, кому по жиз­ни при­су­щи орга­ни­за­тор­ские спо­соб­но­сти, в ито­ге най­дут себя в смеж­ных сфе­рах управ­ле­ния и адми­ни­стри­ро­ва­ния в нау­ке и обра­зо­ва­нии. Кто-то, несмот­ря на все барье­ры и огра­ни­че­ния, напе­ре­кор все­му попы­та­ет­ся про­дол­жить ака­де­ми­че­скую карье­ру, но при этом так и не «заце­пит­ся» за нее: вам при­дет­ся либо кое-как мыкать­ся на под­ра­бот­ках и пере­си­жи­вать одну вре­мен­ную пози­цию за дру­гой в поис­ках новых таких же вре­мен­ных пози­ций, либо занять пло­хо опла­чи­ва­е­мую и дале­ко не пре­стиж­ную пози­цию пре­по­да­ва­те­ля во вто­ро­раз­ряд­ном вузе, кото­рая пред­по­ла­га­ет боль­шую учеб­ную нагруз­ку и остав­ля­ет место раз­ве что для мало­зна­чи­мых пуб­ли­ка­ций в никем не чита­е­мых пери­фе­рий­ных жур­на­лах и сбор­ни­ках ста­тей.

Но даже и к тем немно­гим счаст­лив­чи­кам и/​или везун­чи­кам, кото­рым удаст­ся полу­чить регу­ляр­ную опла­чи­ва­е­мую иссле­до­ва­тель­скую рабо­ту, тоже доволь­но ред­ко при­хо­дит успех. Отнюдь не факт, что хоть кому-то из вас удаст­ся-таки полу­чить дол­го­сроч­ное при­зна­ние в соци­аль­ных нау­ках и суметь регу­ляр­но убеж­дать в зна­чи­мо­сти сво­ей рабо­ты рецен­зен­тов жур­на­лов и жюри кон­кур­сов, а уж тем более — оста­вить сво­и­ми тру­да­ми хоть сколь-нибудь замет­ный след на ака­де­ми­че­ской кар­те вашей стра­ны, не гово­ря уже о меж­ду­на­род­ном науч­ном сооб­ще­стве в той или иной суб­дис­ци­плине. И в кон­це кон­цов ока­жет­ся так, что из всей вашей груп­пы на самом деле Уче­ным с боль­шой бук­вы в луч­шем слу­чае ста­нет толь­ко один, а то и вовсе никто.

В таком исхо­де, конеч­но же, нет ниче­го уди­ви­тель­но­го. Сре­ди мил­ли­о­нов маль­чи­шек, гоня­ю­щих мяч во дво­рах по все­му миру, лишь еди­ни­цы ста­но­вят­ся про­фес­си­о­наль­ны­ми фут­бо­ли­ста­ми, да и то боль­шин­ство из них нико­гда не попа­дет в состав «Ман­че­стер Юнай­тед» или «Бар­се­ло­ны». Сре­ди тех, кто в дет­стве, сидя за фор­те­пи­а­но, разу­чи­ва­ет гам­мы, почти никто и нико­гда не сыг­ра­ет на сцене Санкт-Петер­бург­ской филар­мо­нии или Кар­не­ги-хол­ла. Но раз­ни­ца состо­ит в том, что про­фес­си­о­наль­ная карье­ра в фут­бо­ле или в музы­ке закла­ды­ва­ет­ся на ран­них ста­ди­ях жиз­нен­но­го цик­ла и дети и под­рост­ки обыч­но более или менее лег­ко пере­хо­дят на дру­гие карьер­ные тра­ек­то­рии, остав­ляя для себя фут­бол или музы­ку лишь в каче­стве хоб­би.

В ака­де­мии — осо­бен­но в соци­аль­ных нау­ках — про­фес­си­о­наль­ное ста­нов­ле­ние про­ис­хо­дит куда доль­ше, и о том, дадут ли отда­чу те дли­тель­ные инве­сти­ции, кото­рые вкла­ды­ва­ют в вас как потен­ци­аль­но­го уче­но­го пре­по­да­ва­те­ли, кол­ле­ги и вы сами, ста­нет извест­но намно­го поз­же, под­час в более зре­лом воз­расте. И поэто­му в слу­чае неуда­чи на попри­ще нау­ки пере­ход на дру­гие тра­ек­то­рии в иных сфе­рах дея­тель­но­сти мно­гим кажет­ся при­зна­ком если не пол­ной жиз­нен­ной ката­стро­фы, то весь­ма глу­бо­ко­го про­ва­ла. Мно­го­чис­лен­ные стрес­сы и разо­ча­ро­ва­ния, про­бле­мы со здо­ро­вьем, депрес­сии и душев­ные кри­зи­сы, как и порой болез­нен­ная сме­на места житель­ства, сопро­вож­да­ют жизнь науч­ных работ­ни­ков не в мень­шей, а в несо­из­ме­ри­мо боль­шей сте­пе­ни, чем все те при­ман­ки, кото­ры­ми ака­де­ми­че­ский мир при­вле­ка­ет мно­гих нео­фи­тов, — увле­чен­ность интри­гу­ю­щи­ми науч­ны­ми загад­ка­ми, радость от про­фес­си­о­наль­но­го и чело­ве­че­ско­го обще­ния с ярки­ми и инте­рес­ны­ми людь­ми, заме­ча­тель­ные поезд­ки в необыч­ные места…

Да, все­му это­му есть место в жиз­ни тех, кто зани­ма­ет­ся соци­аль­ны­ми нау­ка­ми, но такие бону­сы не более чем вто­ро­сте­пен­ное допол­не­ние к основ­но­му заня­тию. А основ­ное заня­тие, нра­вит­ся это кому-то или нет, пред­став­ля­ет собой преж­де все­го тяже­лый и порой не при­но­ся­щий ника­ко­го успе­ха доволь­но-таки моно­тон­ный и отни­ма­ю­щий мно­го вре­ме­ни и сил труд по сбо­ру и ана­ли­зу дан­ных, рабо­те в биб­лио­те­ках и архи­вах, напи­са­нию, редак­ти­ро­ва­нию и пере­пи­сы­ва­нию тек­стов. Рути­ны здесь ничуть не луч­шие, чем всё то, чем обыч­но зани­ма­ют­ся слу­жа­щие в офи­сах фирм или учре­жде­ний, но с весо­мой поправ­кой на более низ­кий уро­вень опла­ты тру­да и ненор­ми­ро­ван­ный рабо­чий день.

Тогда зачем пус­кать­ся на пред­при­я­тие, кото­рое заве­до­мо не при­не­сет успе­ха почти нико­му из вас? Про­фес­си­о­наль­ное обу­че­ние соци­аль­ным нау­кам и стрем­ле­ние постро­ить даль­ней­шую карье­ру в этой сфе­ре дея­тель­но­сти выгля­дят прак­ти­че­ски бес­пер­спек­тив­ны­ми по срав­не­нию со все­ми ины­ми вари­ан­та­ми обу­че­ния и карье­ры. Искать себя и свое место в рабо­те и по жиз­ни в ком­па­ни­ях, на госу­дар­ствен­ной служ­бе или даже в обще­ствен­ной дея­тель­но­сти кажет­ся гораз­до более осмыс­лен­ным заня­ти­ем — как мини­мум неопре­де­лен­ность здесь не выше, чем в ака­де­ми­че­ском мире, рис­ки не то что­бы ниже, но они носят совсем иной харак­тер, а воз­мож­но­сти зара­бот­ков и/​или успеш­ной само­ре­а­ли­за­ции по боль­шей части куда более широ­кие, осо­бен­но в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве.

Поэто­му я совер­шен­но серьез­но сове­тую каж­до­му из вас пере­смот­реть свои про­фес­си­о­наль­ные и жиз­нен­ные пла­ны и отка­зать­ся от выбо­ра в поль­зу ака­де­ми­че­ской карье­ры, кото­рый мно­гие из вас пыта­ют­ся сде­лать, посту­пив в Евро­пей­ский уни­вер­си­тет. Даже если вам кажет­ся, что всё дру­гое в жиз­ни, поми­мо заня­тия нау­кой, вас не при­вле­ка­ет или же что всё дру­гое полу­ча­ет­ся у вас еще хуже, чем науч­ная рабо­та, — в подав­ля­ю­щем боль­шин­стве слу­ча­ев все те издерж­ки, кото­рые вас ждут на этом пути, будут несо­из­ме­ри­мо выше, неже­ли те выго­ды, кото­рые вы со вре­ме­нем смо­же­те извлечь, дви­га­ясь по про­фес­си­о­наль­ной тра­ек­то­рии в нау­ке. Коро­че, я насто­я­тель­но про­шу вас не при­хо­дить ни на сле­ду­ю­щую лек­цию по наше­му кур­су, ни на все дру­гие заня­тия — ни по это­му кур­су, ни в Евро­пей­ском уни­вер­си­те­те, ни в дру­гих уни­вер­си­те­тах, где учат соци­аль­ным нау­кам. Рабо­тая в какой-то иной сфе­ре, вы, ско­рее все­го, добье­тесь бо́льших успе­хов, неже­ли про­дол­жая заня­тия соци­аль­ны­ми нау­ка­ми.

И все-таки есть один-един­ствен­ный раци­о­наль­ный ответ на вопрос «зачем?», кото­рый сде­ла­ет даль­ней­шее ваше обу­че­ние соци­аль­ным нау­кам по край­ней мере не совсем уж бес­смыс­лен­ным и бес­пер­спек­тив­ным заня­ти­ем. Мы гово­ри­ли о том, что успе­ха в нау­ке добьет­ся в луч­шем слу­чае кто-то один из вас. И при­хо­дить на сле­ду­ю­щую лек­цию, выпол­нять учеб­ную про­грам­му и в целом делать заня­тия соци­аль­ны­ми нау­ка­ми смыс­лом сво­ей про­фес­си­о­наль­ной жиз­ни сто́ит толь­ко в том слу­чае, если вы твер­до вери­те, что этим самым един­ствен­ным побе­ди­те­лем — и из всей вашей груп­пы, и из всех уни­вер­си­те­тов по всей стране и по все­му миру — ста­не­те имен­но вы. Без этой веры в себя и в свои силы у вас про­сто ниче­го не полу­чит­ся.

Сту­пив на путь соци­аль­ных наук, для успе­ха вы долж­ны дви­гать­ся после­до­ва­тель­но и не сво­ра­чи­вать с него на дру­гие доро­ги, каки­ми бы при­вле­ка­тель­ны­ми они ни каза­лись. Но одной веры в себя и после­до­ва­тель­но­сти в рабо­те, конеч­но же, совер­шен­но недо­ста­точ­но, что­бы стать побе­ди­те­лем. Для вопло­ще­ния в жизнь вашей про­фес­си­о­наль­ной меч­ты надо при­ла­гать неве­ро­ят­ные уси­лия к ее реа­ли­за­ции на каж­дом шаге, в каж­дом учеб­ном эссе и в каж­дом докла­де на семи­на­ре и быть гото­вы­ми к тому, что­бы зани­мать­ся нау­кой по два­дцать пять часов в сут­ки и по восемь дней в неде­лю — но, к сожа­ле­нию, и это усло­вие так­же отнюдь не явля­ет­ся доста­точ­ным для успе­ха.

Дол­жен чест­но при­знать­ся, что я не смо­гу научить вас стать побе­ди­те­ля­ми. Не пото­му, что я не самый луч­ший на све­те пре­по­да­ва­тель, а пото­му, что научить это­му вооб­ще невоз­мож­но: научить­ся мож­но лишь само­му, успеш­но прой­дя через все бит­вы на каж­дом шаге ака­де­ми­че­ской карье­ры, выдер­жав кон­ку­рен­цию и при­няв все огра­ни­че­ния и само­огра­ни­че­ния. Уни­вер­саль­ных рецеп­тов успе­ха в нау­ке нет и не может быть, и те, кто верит в их полез­ность, — люди наив­ные и/​или неве­же­ствен­ные. Чаще все­го в погоне за успе­хом в социаль­ных нау­ках (и не толь­ко) мно­гие посту­па­ют самым про­стым спо­со­бом, пыта­ясь под­ра­жать то клас­си­кам, на чьих кни­гах и ста­тьях они учат­ся, то совре­мен­ни­кам, преж­де все­го сво­им же пре­по­да­ва­те­лям, осо­бен­но если они кажут­ся успеш­ны­ми образ­ца­ми для того, что­бы стре­мить­ся быть похо­жи­ми на них, а уж тем более если и когда они к тому же явля­ют­ся ярки­ми хариз­ма­тич­ны­ми лич­но­стя­ми.

Но стра­те­гия под­ра­жа­ния явля­ет­ся оши­боч­ной, осо­бен­но в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве. Речь идет не толь­ко о том, что под­ра­жать мне (само­уч­ке и диле­тан­ту, кото­ро­му напрочь не при­су­ща хариз­ма) совер­шен­но не име­ет ника­ко­го смыс­ла, но и о том, что в прин­ци­пе не сто­ит под­ра­жать тем, у кого вы учи­тесь очно или заоч­но. Копии все­гда хуже ори­ги­на­лов, и поэто­му ваша зада­ча — не стать таки­ми же, как те, кого вы в дан­ный момент види­те нор­ма­тив­ны­ми образ­ца­ми, а стать луч­ше, чем они. Вы смо­же­те стать побе­ди­те­ля­ми, толь­ко если смо­же­те сами най­ти свою доро­гу в нау­ке. И если, дви­га­ясь по этой доро­ге (конеч­но же, с огляд­кой на чужой опыт, как успеш­ный, так и без­успеш­ный) вы не разо­бье­тесь на мно­го­чис­лен­ных уха­бах и вира­жах, не сва­ли­тесь в кювет и не застря­не­те где-то в при­до­рож­ных барах, то со вре­ме­нем вы смо­же­те обо­гнать не толь­ко сво­их соуче­ни­ков, но и сво­их учи­те­лей.

Какой мой соб­ствен­ный пре­по­да­ва­тель­ский ответ на вопрос «зачем (я это делаю)»? Я учу слу­ша­те­лей аспи­рант­ской про­грам­мы Евро­пей­ско­го уни­вер­си­те­та в рас­че­те, что рано или позд­но кто-либо из них (из вас) добьет­ся в нау­ке боль­ше­го, неже­ли я сам. Я очень наде­юсь, что кто-то из вас смо­жет достичь этой цели и стать побе­ди­те­лем, обой­дя не толь­ко меня, но и мно­гих дру­гих, гораз­до более весо­мых фигур в ака­де­ми­че­ском мире. А для это­го, в свою оче­редь, при­дет­ся побеж­дать себя само­го, при­чем побеж­дать не разо­во, а прак­ти­че­ски каж­дый день на про­тя­же­нии дол­гих деся­ти­ле­тий. Как гово­рят китай­цы, доро­га в тыся­чу ли начи­на­ет­ся с пер­во­го шага. Изу­че­ние наше­го кур­са и в целом обу­че­ние в Евро­пей­ском уни­вер­си­те­те — это и есть тот пер­вый шаг, кото­рый вам, навер­ное, кажет­ся сей­час самым труд­ным. Могу вам обе­щать, одна­ко, что все ваши после­ду­ю­щие шаги в соци­аль­ных нау­ках, если и когда вы их сде­ла­е­те, будут не лег­че, а воз­мож­но, тяже­лее.

Вла­ди­мир Гель­ман

Лек­ция впер­вые про­чи­та­на на факуль­те­те поли­ти­че­ских наук и социо­ло­гии ЕУСПб

11 сен­тяб­ря 2001 года

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