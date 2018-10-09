«Надо весело идти в темноту»
Точно РАН? Может, прости господи, РАЕН?» — воскликнул один из читателей нашей газеты, узнав, кто стал новым почетным академиком ВРАЛ. 6 октября большинство членов жюри антипремии «ВРАЛ-2018» высказалось за то, что вклад члена-корреспондента РАН Олега Ильича Эпштейна в лженауку наиболее весом. Голосование состоялось прямо на глазах участников форума «Ученые против мифов», прошедшего накануне в Москве.
Напомним, что ранее фирма «Материа Медика Холдинг», директором которой является Эпштейн, получила антипремию «За самый вредный лженаучный проект», вручаемую ежегодно в рамках церемонии «За верность науке». На этот раз в финале членкор РАН оставил далеко позади себя (по набранным голосам 13 членов жюри) сразу трех претендентов: биолога Сергея Савельева, историка Евгения Понасенкова и фермера Германа Стерлигова.
Свой выбор жюри объяснило как рациональными, так и эстетическими соображениями. «Гомеопатия, как бы она ни подавалась, — это вещь вредная, ведь она тащит в академические учебники голографические свойства биоплазмы, лазерные свойства биополей, квантово-частотные характеристики несуществующих веществ и т. д. Я хочу от этого защитить своего сына, студента-медика, и всех других студентов-медиков, которые вырастут на таких учебниках и потом будут лечить людей пустышками», — заметил член жюри, медицинский журналист Алексей Водовозов. «Мне очень симпатичен член-корреспондент РАН Олег Эпштейн, и я ему решил подарить самое дорогое, что есть в этом зале, — скульптурку рептилоида. Ведь это замечательное произведение искусства, и я очень жалею, что в моей научной практике не было лженаучной работы, которая бы дала мне шанс выиграть этого рептилоида», — под смех присутствующих сказал член жюри, астроном Владимир Сурдин.
Антрополог Станислав Дробышевский заметил, что проголосовал за Эпштейна, потому что, на его взгляд, «это лженаука чистой пробы, но с позиции как бы настоящей науки [специалисты] с настоящими [учеными] титулами в научных журналах утверждают, что это наука. И даже правительство дает за это награды, и при том человек — член-корреспондент РАН, и это совсем печально».
Биолог Михаил Никитин подчеркнул, что не стал голосовать за Германа Стерлигова, так как «этот ушлый бизнесмен даже черный пиар обратит себе на пользу и еще заработает на этом денег, да он и не маскируется под ученого». Никитин тоже поддержал кандидатуру Эпштейна, так как «фирма „Материа Медика“ отметилась рекламой своих гомеопатических препаратов как заменой прививок от клещевого энцефалита и боррелиоза».
Член жюри историк Игорь Курукин сказал, что не стал голосовать за Понасенкова, хоть тот и отличился на ниве псевдоистории, ведь он «ме́лок, масштаба не хватает; нет, чтобы в своей книжке предположить, что Кутузов был тайным поклонником Наполеона, демократом в душе и готов был пустить французов в Москву…» Но фантазии не хватило, и поэтому голос этого члена жюри ушел человеку, который «из ничего умеет делать деньги».
В свою очередь Никита Соколов из «Вольного исторического общества» тоже поддержал кандидатуру Эпштейна, так как тот «представляет явную и прямую угрозу жизни людей». Тем не менее он считает г-на Понасенкова «чрезвычайно опасным явлением в перспективе»: «Никакая лженаука не может существовать без разврата гуманитарной сферы. Сначала нужно развратить гуманитарную науку, чтобы сделалось невозможным строгое сообщение, и тогда становится возможной лженаука в естественно-научных и точных областях». По его мнению, «Евгений Понасенков — пример успешного прохиндея в гуманитарной сфере».
Историк науки Игорь Дмитриев, поддержав идею антипремии ВРАЛ и процитировав фразу «Надо весело идти в темноту», признался, что голосовал за Понасенкова, так как тот чрезвычайно обаятелен. Интересно, что в зале присутствовали и адепты псевдоисторика, которые требовали микрофон, а потом, не получив его, запустили с балкона через переносной динамик звуковой ролик, призванный сорвать церемонию. Но это было сделано так неумело, что выглядело заранее придуманной частью действа. И всё это лишь добавило остроты и веселья происходящему на форуме.
В ходе онлайн-голосования среди зрителей онлайн-трансляции Олег Эпштейн опередил других кандидатов, набрав 31,2% голосов из более чем 600 респондентов.
В комментарии ТрВ-Наука Михаил Гельфанд отметил, что Олег Эпштейн добился большого прогресса. Он «развил нечеловеческую релиз-активность», «если в большой Академии он всего лишь членкор, то в Академии врунических лженаук — целый академик». Михаила Гельфанда удивило и обрадовало, что за кандидатуру Эпштейна голосовали не только представители естественных наук, но и гуманитарии: ведь у последних были сильные искушения голосовать за биолога Савельева, который «несет хрень и в гуманитарных областях», или за псевдоисторика Понасенкова. Гельфанд сообщил, что уже состоялось первое заседание суда по иску, поданному Эпштейном к ТрВ-Наука и его авторам, но оно носило чисто формальный характер. В конце октября речь пойдет уже о содержательных вопросах. «От себя могу добавить, что г-н Эпштейн открыл банку с червями. Когда квалифицированные люди начали внимательно смотреть, чем он и его коллеги занимаются, то выскочила куча интересного. Всё это мы и увидим».
Наталия Демина
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Метки: #264, Алексей Водовозов, антипремия, борьба с лженаукой, Владимир Сурдин, ВРАЛ, ВРАЛ-2018, Игорь Дмитриев, Игорь Курукин, лженаука, Михаил Гельфанд, Михаил Никитин, Наталия Демина, Никита Соколов, Олег Эпштейн, Станислав Дробышевский
тут вопрос к самому научному сообществу: почему его выбрали в чл.-корр.
Разве член-корреспондентов РАН выбирает «научное сообщество»?