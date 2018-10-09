«Надо весело идти в темноту»

Точно РАН? Может, про­сти гос­по­ди, РАЕН?» — вос­клик­нул один из чита­те­лей нашей газе­ты, узнав, кто стал новым почет­ным ака­де­ми­ком ВРАЛ. 6 октяб­ря боль­шин­ство чле­нов жюри анти­пре­мии «ВРАЛ-2018» выска­за­лось за то, что вклад чле­на-кор­ре­спон­ден­та РАН Оле­га Ильи­ча Эпш­тей­на в лже­на­у­ку наи­бо­лее весом. Голо­со­ва­ние состо­я­лось пря­мо на гла­зах участ­ни­ков фору­ма «Уче­ные про­тив мифов», про­шед­ше­го нака­нуне в Москве.

Напом­ним, что ранее фир­ма «Мате­риа Меди­ка Хол­динг», дирек­то­ром кото­рой явля­ет­ся Эпш­тейн, полу­чи­ла анти­пре­мию «За самый вред­ный лже­на­уч­ный про­ект», вру­ча­е­мую еже­год­но в рам­ках цере­мо­нии «За вер­ность нау­ке». На этот раз в фина­ле член­кор РАН оста­вил дале­ко поза­ди себя (по набран­ным голо­сам 13 чле­нов жюри) сра­зу трех пре­тен­ден­тов: био­ло­га Сер­гея Саве­лье­ва, исто­ри­ка Евге­ния Пона­сен­ко­ва и фер­ме­ра Гер­ма­на Стер­ли­го­ва.

Свой выбор жюри объ­яс­ни­ло как раци­о­наль­ны­ми, так и эсте­ти­че­ски­ми сооб­ра­же­ни­я­ми. «Гомео­па­тия, как бы она ни пода­ва­лась, — это вещь вред­ная, ведь она тащит в ака­де­ми­че­ские учеб­ни­ки голо­гра­фи­че­ские свой­ства био­плаз­мы, лазер­ные свой­ства био­по­лей, кван­то­во-частот­ные харак­те­ри­сти­ки несу­ще­ству­ю­щих веществ и т. д. Я хочу от это­го защи­тить сво­е­го сына, сту­ден­та-меди­ка, и всех дру­гих сту­ден­тов-меди­ков, кото­рые вырас­тут на таких учеб­ни­ках и потом будут лечить людей пустыш­ка­ми», — заме­тил член жюри, меди­цин­ский жур­на­лист Алек­сей Водо­во­зов. «Мне очень сим­па­ти­чен член-кор­ре­спон­дент РАН Олег Эпш­тейн, и я ему решил пода­рить самое доро­гое, что есть в этом зале, — скульп­тур­ку реп­ти­ло­и­да. Ведь это заме­ча­тель­ное про­из­ве­де­ние искус­ства, и я очень жалею, что в моей науч­ной прак­ти­ке не было лже­на­уч­ной рабо­ты, кото­рая бы дала мне шанс выиг­рать это­го реп­ти­ло­и­да», — под смех при­сут­ству­ю­щих ска­зал член жюри, аст­ро­ном Вла­ди­мир Сур­дин.

Антро­по­лог Ста­ни­слав Дро­бы­шев­ский заме­тил, что про­го­ло­со­вал за Эпш­тей­на, пото­му что, на его взгляд, «это лже­на­у­ка чистой про­бы, но с пози­ции как бы насто­я­щей нау­ки [спе­ци­а­ли­сты] с насто­я­щи­ми [уче­ны­ми] титу­ла­ми в науч­ных жур­на­лах утвер­жда­ют, что это нау­ка. И даже пра­ви­тель­ство дает за это награ­ды, и при том чело­век — член-кор­ре­спон­дент РАН, и это совсем печаль­но».

Био­лог Миха­ил Ники­тин под­черк­нул, что не стал голо­со­вать за Гер­ма­на Стер­ли­го­ва, так как «этот ушлый биз­нес­мен даже чер­ный пиар обра­тит себе на поль­зу и еще зара­бо­та­ет на этом денег, да он и не мас­ки­ру­ет­ся под уче­но­го». Ники­тин тоже под­дер­жал кан­ди­да­ту­ру Эпш­тей­на, так как «фир­ма „Мате­риа Меди­ка“ отме­ти­лась рекла­мой сво­их гомео­па­ти­че­ских пре­па­ра­тов как заме­ной при­ви­вок от кле­ще­во­го энце­фа­ли­та и бор­ре­ли­о­за».

Член жюри исто­рик Игорь Куру­кин ска­зал, что не стал голо­со­вать за Пона­сен­ко­ва, хоть тот и отли­чил­ся на ниве псев­до­и­сто­рии, ведь он «ме́лок, мас­шта­ба не хва­та­ет; нет, что­бы в сво­ей книж­ке пред­по­ло­жить, что Куту­зов был тай­ным поклон­ни­ком Напо­лео­на, демо­кра­том в душе и готов был пустить фран­цу­зов в Моск­ву…» Но фан­та­зии не хва­ти­ло, и поэто­му голос это­го чле­на жюри ушел чело­ве­ку, кото­рый «из ниче­го уме­ет делать день­ги».

В свою оче­редь Ники­та Соко­лов из «Воль­но­го исто­ри­че­ско­го обще­ства» тоже под­дер­жал кан­ди­да­ту­ру Эпш­тей­на, так как тот «пред­став­ля­ет явную и пря­мую угро­зу жиз­ни людей». Тем не менее он счи­та­ет г-на Пона­сен­ко­ва «чрез­вы­чай­но опас­ным явле­ни­ем в пер­спек­ти­ве»: «Ника­кая лже­на­у­ка не может суще­ство­вать без раз­вра­та гума­ни­тар­ной сфе­ры. Сна­ча­ла нуж­но раз­вра­тить гума­ни­тар­ную нау­ку, что­бы сде­ла­лось невоз­мож­ным стро­гое сооб­ще­ние, и тогда ста­но­вит­ся воз­мож­ной лже­на­у­ка в есте­ствен­но-науч­ных и точ­ных обла­стях». По его мне­нию, «Евге­ний Пона­сен­ков — при­мер успеш­но­го про­хин­дея в гума­ни­тар­ной сфе­ре».

Исто­рик нау­ки Игорь Дмит­ри­ев, под­дер­жав идею анти­пре­мии ВРАЛ и про­ци­ти­ро­вав фра­зу «Надо весе­ло идти в тем­но­ту», при­знал­ся, что голо­со­вал за Пона­сен­ко­ва, так как тот чрез­вы­чай­но оба­я­те­лен. Инте­рес­но, что в зале при­сут­ство­ва­ли и адеп­ты псев­до­и­сто­ри­ка, кото­рые тре­бо­ва­ли мик­ро­фон, а потом, не полу­чив его, запу­сти­ли с бал­ко­на через пере­нос­ной дина­мик зву­ко­вой ролик, при­зван­ный сорвать цере­мо­нию. Но это было сде­ла­но так неуме­ло, что выгля­де­ло зара­нее при­ду­ман­ной частью дей­ства. И всё это лишь доба­ви­ло остро­ты и весе­лья про­ис­хо­дя­ще­му на фору­ме.

В ходе онлайн-голо­со­ва­ния сре­ди зри­те­лей онлайн-транс­ля­ции Олег Эпш­тейн опе­ре­дил дру­гих кан­ди­да­тов, набрав 31,2% голо­сов из более чем 600 респон­ден­тов.

В ком­мен­та­рии ТрВ-Нау­ка Миха­ил Гель­фанд отме­тил, что Олег Эпш­тейн добил­ся боль­шо­го про­грес­са. Он «раз­вил нече­ло­ве­че­скую релиз-актив­ность», «если в боль­шой Ака­де­мии он все­го лишь член­кор, то в Ака­де­мии вру­ни­че­ских лже­на­ук — целый ака­де­мик». Миха­и­ла Гель­фанда уди­ви­ло и обра­до­ва­ло, что за кан­ди­да­ту­ру Эпш­тей­на голо­со­ва­ли не толь­ко пред­ста­ви­те­ли есте­ствен­ных наук, но и гума­ни­та­рии: ведь у послед­них были силь­ные иску­ше­ния голо­со­вать за био­ло­га Саве­лье­ва, кото­рый «несет хрень и в гума­ни­тар­ных обла­стях», или за псев­до­и­сто­ри­ка Пона­сен­ко­ва. Гель­фанд сооб­щил, что уже состо­я­лось пер­вое засе­да­ние суда по иску, подан­но­му Эпш­тей­ном к ТрВ-Нау­ка и его авто­рам, но оно носи­ло чисто фор­маль­ный харак­тер. В кон­це октяб­ря речь пой­дет уже о содер­жа­тель­ных вопро­сах. «От себя могу доба­вить, что г-н Эпш­тейн открыл бан­ку с чер­вя­ми. Когда ква­ли­фи­ци­ро­ван­ные люди нача­ли вни­ма­тель­но смот­реть, чем он и его кол­ле­ги зани­ма­ют­ся, то выско­чи­ла куча инте­рес­но­го. Всё это мы и уви­дим».

Ната­лия Деми­на

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