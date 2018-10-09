Духи электричества

4 октяб­ря 2018 года в Цен­тре Гиля­ров­ско­го был обна­ро­до­ван шорт-лист пре­мии «Про­све­ти­тель». Там побы­ва­ли кор­ре­спон­ден­ты ТрВ-Нау­ка Ната­лия Деми­на и Алек­сей Огнёв.

Цере­мо­ния про­хо­ди­ла в музей­ном зале, где сей­час откры­та выстав­ка Postscriptum, посвя­щен­ная теме остар­бай­те­ров — «восточ­ных рабо­чих» Тре­тье­го рей­ха. На ней пред­став­ле­ны доку­мен­ты и фото­гра­фии из огром­но­го архи­ва, собран­но­го обще­ством «Мемо­ри­ал» (он досту­пен в оциф­ро­ван­ном виде на сай­те tastorona.su). Это не про­стое сов­па­де­ние: дело в том, что кни­га об остар­бай­те­рах «Знак не сотрет­ся» была удо­сто­е­на пре­мии «Про­све­ти­тель» в про­шлом году.

Преж­де чем были назва­ны име­на фина­ли­стов, лите­ра­тур­ный кри­тик Алек­сандр Гав­ри­лов, сопред­се­да­тель орг­ко­ми­те­та пре­мии, рас­ска­зал о новой номи­на­ции «Просветитель.Digital» — со сле­ду­ю­ще­го года она будет вру­чать­ся элек­трон­ным про­ек­там.

Вне­зап­но на несколь­ко секунд погас свет.

— Духи элек­три­че­ства при­вет­ству­ют нас! — пошу­тил веду­щий.

Вто­рой сопред­се­да­тель орг­ко­ми­те­та, жур­на­лист Алек­сандр Архан­гель­ский, был настро­ен на лири­че­ский лад:

— Сей­час вы услы­ши­те «плач Яро­слав­ны» — это люби­мый жанр рос­сий­ской интел­ли­ген­ции. Каж­дый год нам при­хо­дит сот­ня-пол­то­ры отлич­ных книг. Сре­ди них есть бле­стя­щие и выда­ю­щи­е­ся. Летом мы вынуж­де­ны осу­ществ­лять виви­сек­цию и состав­лять длин­ный спи­сок. Но наш ужас ничто в срав­не­нии тем ужа­сом, кото­рое испы­ты­ва­ет жюри, когда состав­ляeт корот­кий спи­сок и выби­ра­ет побе­ди­те­ля. Бла­го­да­рю Бога, что этот выбор пред­сто­ит не мне!

Шорт-лист в номи­на­ции «Есте­ствен­ные и точ­ные нау­ки» огла­сил Евге­ний Буни­мо­вич — поэт, пре­по­да­ва­тель мате­ма­ти­ки, упол­но­мо­чен­ный по пра­вам ребен­ка в Москве:

— Как все­гда, у нас были спо­ры, что такое «науч­поп». Были кни­ги слиш­ком «науч» и слиш­ком «поп». Были кни­ги, для кото­рых жюри было слиш­ком умное, были кни­ги, слиш­ком умные для жюри…

Шорт-лист в номи­на­ции «Гума­ни­тар­ные нау­ки» огла­сил линг­вист Алек­сандр Пипер­ски, автор кни­ги «Кон­стру­и­ро­ва­ние язы­ков», лау­ре­ат «Про­све­ти­те­ля-2017»:

— Мне в этом году было очень труд­но и очень инте­рес­но, я про­чи­тал все 24 кни­ги [из длин­но­го спис­ка] и это места­ми тре­бо­ва­ло от меня боль­шо­го умствен­но­го напря­же­ния, места­ми достав­ля­ло мне эсте­ти­че­ское удо­воль­ствие, ино­гда и то, и дру­гое одно­вре­мен­но. И, конеч­но, это был очень непро­стой выбор, и на нашем вче­раш­нем засе­да­нии мы не все­гда мог­ли про­ве­сти гра­ни­цу меж­ду дву­мя номи­на­ци­я­ми. По край­ней мере, про три кни­ги мы сомне­ва­лись, в какую номи­на­цию их вклю­чать. … В резуль­та­те, в каж­дой номи­на­ции ока­за­лось по 12 книг, и полу­чи­лось то, что полу­чи­лось.

Цере­мо­нию завер­шил Алек­сандр Гав­ри­лов, кото­рый при­знал­ся, что каж­дый год «плач Яро­слав­ны», плав­но пере­хо­дя­щий в молит­ву мыта­ря, готов сорвать­ся и из его уст, и он заты­ка­ет себе рот, бьет себя по рукам, что­бы не вос­клик­нуть: «А вот эта кни­га? А эта!» — о не вошед­ших в корот­кий спи­сок изда­ни­ях…

Лау­ре­а­тов пре­мии «Про­све­ти­тель» мы узна­ем на тор­же­ствен­ной цере­мо­нии награж­де­ния 15 нояб­ря 2018 года.

Ната­лия Деми­на, Алек­сей Огнёв

Видео­ре­пор­таж ТрВ-Нау­ка с ком­мен­та­ри­я­ми

Аси Казан­це­вой, Бори­са Жуко­ва и Оле­га Вер­хо­да­но­ва

Финалисты в номинации «Естественные и точные науки»

Ста­ни­слав Дро­бы­шев­ский. Бай­ки из гро­та: 50 исто­рий из жиз­ни древ­них людей. — М.: Аль­пи­на нон-фикшн, 2018;

Алек­сей Сав­ва­теев. Мате­ма­ти­ка для гума­ни­та­ри­ев. Живые лек­ции. — М.: Уни­вер­си­тет Дмит­рия Пожар­ско­го, 2018;

Ири­на Яку­тен­ко. Воля и само­кон­троль. Как гены и мозг меша­ют нам бороть­ся с соблаз­на­ми. — М.: Аль­пи­на нон-фикшн, 2018;

Сер­гей Яст­ре­бов. От ато­мов к дре­ву: Вве­де­ние в совре­мен­ную нау­ку о жиз­ни. — М.: Аль­пи­на нон-фикшн, 2018.

Финалисты в номинации «Гуманитарные науки»

Сер­гей Зотов, Миха­ил Май­зульс, Диль­шат Хар­ман. Стра­да­ю­щее Сред­не­ве­ко­вье. — М.: АСТ, 2018;

Вла­ди­слав Ино­зем­цев. Несо­вре­мен­ная стра­на. Рос­сия в мире XXI века. — М.: Аль­пи­на Паб­ли­шер, 2018;

Борис Коло­ниц­кий. #1917. Сем­на­дцать очер­ков по исто­рии Рос­сий­ской рево­лю­ции. — СПб.: Изда­тель­ство Евро­пей­ско­го уни­вер­си­те­та в Санкт-Петер­бур­ге, 2018;

Ами­ран Уру­шад­зе. Кав­каз­ская вой­на. Семь исто­рий. — М.: НЛО, 2018.

Жюри-2018

Алек­сей Семи­ха­тов — пред­се­да­тель жюри, док­тор физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. ФИАН;

Евге­ний Буни­мо­вич — поэт, мате­ма­тик, заслу­жен­ный учи­тель Рос­сии, упол­но­мо­чен­ный по пра­вам ребен­ка в Москве;

Дарья Вар­ла­мо­ва — жур­на­лист, соав­тор кни­ги «С ума сой­ти! Путе­во­ди­тель по пси­хи­че­ским рас­строй­ствам для жите­ля боль­шо­го горо­да»;

Борис Зимин — пред­при­ни­ма­тель, гла­ва сове­та Zimin Foundation;

Дмит­рий Зимин — осно­ва­тель фон­да «Дина­стия» и пре­мии «Про­све­ти­тель»;

Роман Лей­бов — док­тор филол. наук, доцент кафед­ры рус­ской лите­ра­ту­ры Тар­тус­ко­го уни­вер­си­те­та;

Алек­сандр Мар­ков — док­тор биол. наук, про­фес­сор РАН, зав. кафед­рой био­ло­ги­че­ской эво­лю­ции МГУ;

Алек­сандр Пипер­ски — канд. филол. наук, доцент РГГУ;

Ири­на Щер­ба­ко­ва — канд. филол. наук, руко­во­ди­тель моло­деж­ных и обра­зо­ва­тель­ных про­грамм меж­ду­на­род­но­го пра­во­за­щит­но­го обще­ства «Мемо­ри­ал».

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