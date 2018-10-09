Духи электричества
4 октября 2018 года в Центре Гиляровского был обнародован шорт-лист премии «Просветитель». Там побывали корреспонденты ТрВ-Наука Наталия Демина и Алексей Огнёв.
Церемония проходила в музейном зале, где сейчас открыта выставка Postscriptum, посвященная теме остарбайтеров — «восточных рабочих» Третьего рейха. На ней представлены документы и фотографии из огромного архива, собранного обществом «Мемориал» (он доступен в оцифрованном виде на сайте tastorona.su). Это не простое совпадение: дело в том, что книга об остарбайтерах «Знак не сотрется» была удостоена премии «Просветитель» в прошлом году.
Прежде чем были названы имена финалистов, литературный критик Александр Гаврилов, сопредседатель оргкомитета премии, рассказал о новой номинации «Просветитель.Digital» — со следующего года она будет вручаться электронным проектам.
Внезапно на несколько секунд погас свет.
— Духи электричества приветствуют нас! — пошутил ведущий.
Второй сопредседатель оргкомитета, журналист Александр Архангельский, был настроен на лирический лад:
— Сейчас вы услышите «плач Ярославны» — это любимый жанр российской интеллигенции. Каждый год нам приходит сотня-полторы отличных книг. Среди них есть блестящие и выдающиеся. Летом мы вынуждены осуществлять вивисекцию и составлять длинный список. Но наш ужас ничто в сравнении тем ужасом, которое испытывает жюри, когда составляeт короткий список и выбирает победителя. Благодарю Бога, что этот выбор предстоит не мне!
Шорт-лист в номинации «Естественные и точные науки» огласил Евгений Бунимович — поэт, преподаватель математики, уполномоченный по правам ребенка в Москве:
— Как всегда, у нас были споры, что такое «научпоп». Были книги слишком «науч» и слишком «поп». Были книги, для которых жюри было слишком умное, были книги, слишком умные для жюри…
Шорт-лист в номинации «Гуманитарные науки» огласил лингвист Александр Пиперски, автор книги «Конструирование языков», лауреат «Просветителя-2017»:
— Мне в этом году было очень трудно и очень интересно, я прочитал все 24 книги [из длинного списка] и это местами требовало от меня большого умственного напряжения, местами доставляло мне эстетическое удовольствие, иногда и то, и другое одновременно. И, конечно, это был очень непростой выбор, и на нашем вчерашнем заседании мы не всегда могли провести границу между двумя номинациями. По крайней мере, про три книги мы сомневались, в какую номинацию их включать. … В результате, в каждой номинации оказалось по 12 книг, и получилось то, что получилось.
Церемонию завершил Александр Гаврилов, который признался, что каждый год «плач Ярославны», плавно переходящий в молитву мытаря, готов сорваться и из его уст, и он затыкает себе рот, бьет себя по рукам, чтобы не воскликнуть: «А вот эта книга? А эта!» — о не вошедших в короткий список изданиях…
Лауреатов премии «Просветитель» мы узнаем на торжественной церемонии награждения 15 ноября 2018 года.
Наталия Демина, Алексей Огнёв
Видеорепортаж ТрВ-Наука с комментариями
Аси Казанцевой, Бориса Жукова и Олега Верходанова
Финалисты в номинации «Естественные и точные науки»
Станислав Дробышевский. Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018;
Алексей Савватеев. Математика для гуманитариев. Живые лекции. — М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2018;
Ирина Якутенко. Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018;
Сергей Ястребов. От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018.
Финалисты в номинации «Гуманитарные науки»
Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. Страдающее Средневековье. — М.: АСТ, 2018;
Владислав Иноземцев. Несовременная страна. Россия в мире XXI века. — М.: Альпина Паблишер, 2018;
Борис Колоницкий. #1917. Семнадцать очерков по истории Российской революции. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018;
Амиран Урушадзе. Кавказская война. Семь историй. — М.: НЛО, 2018.
Жюри-2018
Алексей Семихатов — председатель жюри, доктор физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. ФИАН;
Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;
Дарья Варламова — журналист, соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»;
Борис Зимин — предприниматель, глава совета Zimin Foundation;
Дмитрий Зимин — основатель фонда «Династия» и премии «Просветитель»;
Роман Лейбов — доктор филол. наук, доцент кафедры русской литературы Тартуского университета;
Александр Марков — доктор биол. наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ;
Александр Пиперски — канд. филол. наук, доцент РГГУ;
Ирина Щербакова — канд. филол. наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал».
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