ТрВ №9 (253) за 2018 г.: Поверх барьеров
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 253 от 8 мая 2018 года в PDF
Анонс номера
«Виновна в экстремизме и растрате»
Марина Вишневецкая о скандальном деле бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной — стр. 2
Единый госэкзамен и единый учебник
Тенденции в школьном образовании обсуждают Борис Шалютин и Арсений Кузьмичев — стр. 3
Гаусс против Чурова
Алексей Куприянов об аномалиях в статистике мартовских выборов — стр. 4–5
Дмитрию Зимину — 85!
Поздравляем юбиляра на стр. 6
«Они совсем другие»
Социолог Вадим Радаев побеседовал с Ольгой Орловой о том, чем поколение миллениалов отличается от молодежи прежних лет, — стр. 8–9
Про бочку дегтя и ложку меда
Лариса Мелихова о том, почему, по мнению «Диссернета», Южный федеральный университет не имеет морального права присуждать ученые степени, — стр. 9
Антинорманизм как проявление «научного патриотизма»
Лев Клейн о современных метаморфозах старого течения в исторической науке — стр. 10–11
Плеск звездных морей
Павел Амнуэль о своем учителе Е. Л. Войскунском и потонувшей каравелле российской научной фантастики — стр. 12
Химия Никичей
Мария Хрущева всмотрелась в картину Анатолия Никича и рассказала о своих находках — стр. 16
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Метки: #253, trv, Алексей Огнёв, Архив, газета, Мария Янбулат
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