ТрВ №9 (253) за 2018 г.: Поверх барьеров

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 253 от 8 мая 2018 года в PDF

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Анонс номера

«Виновна в экстремизме и растрате»

Марина Вишневецкая о скандальном деле бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной — стр. 2

Единый госэкзамен и единый учебник

Тенденции в школьном образовании обсуждают Борис Шалютин и Арсений Кузьмичев — стр. 3

Гаусс против Чурова

Алексей Куприянов об аномалиях в статистике мартовских выборов — стр. 4–5

Дмитрию Зимину — 85!

Поздравляем юбиляра на стр. 6

«Они совсем другие»

Социолог Вадим Радаев побеседовал с Ольгой Орловой о том, чем поколение миллениалов отличается от молодежи прежних лет, — стр. 8–9

Про бочку дегтя и ложку меда

Лариса Мелихова о том, почему, по мнению «Диссернета», Южный федеральный университет не имеет морального права присуждать ученые степени, — стр. 9

Антинорманизм как проявление «научного патриотизма»

Лев Клейн о современных метаморфозах старого течения в исторической науке — стр. 10–11

Плеск звездных морей

Павел Амнуэль о своем учителе Е. Л. Войскунском и потонувшей каравелле российской научной фантастики — стр. 12

Химия Никичей

Мария Хрущева всмотрелась в картину Анатолия Никича и рассказала о своих находках — стр. 16

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