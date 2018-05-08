Кому выгоден единый учебник?

Поводом к написанию этого текста послужила статья одного из членов Общественного совета при Минобрнауки, который выступил на стороне министра Ольги Васильевой за единый учебник. Автор написал ему личное письмо — адресат поблагодарил и больше ничего подобного не публиковал. А поскольку он изменил свою позицию, то его фамилия не упоминается.

Слова «единое образовательное пространство» можно наполнить содержанием очень по-разному, сейчас они не более чем красивая фигура речи, которую повторяют как мантру. Вот если везде, включая горный Алтай, будет хороший Интернет с хорошей базой данных по образованию и приличные учителя, которые покажут детям красоту и пользу своих предметов, то это будет единым образовательным пространством, плюс возможность попасть в специальные образовательные центры по всей стране.

Единый учебник — это не единое пространство, а вреда от него будет больше, чем пользы. Тезис о том, что с единым учебником удобнее переходить из школы в школу, слабый, поскольку это фактор третьего порядка значимости по сравнению с уровнем учителей и качеством материала. Заниматься зубрежкой по одному учебнику или другому — не имеет значения. А для нормальных, трудолюбивых учеников разобраться в пропущенном материале не представляет проблемы. Я сменил пять школ, учился даже в Молдавии, но не помню трудностей со сменой учебников.

С единым учебником есть главная проблема — не станет конкуренции, а издательство «Просвещение» выберет самых удобных и далеко не лучших авторов, сделает их учебник единственным, а само станет монополистом. И всякое развитие прекратится. Уже исключили из перечня рекомендованных Минобрнауки линейку учебников Гейдмана, Петерсон и других приличных авторов. Для «Просвещения» лозунг единого образовательного пространства — это только предлог захватить рынок. Кроме того, я не представляю себе учебник, который годится для лицеев, обычных школ и школ для детей с задержкой развития.

В российских условиях единый учебник — это лафа для чиновников: можно до предела заорганизовать учебный процесс, всем выдать единые поурочные планы и превратить урок в технологический процесс, где шаг вправо-влево — нарушение. Лучшим способом и преподавать, и сдавать предмет будет выучить наизусть методическую разработку по каждой теме. Стандарт на то и стандарт, чтобы малейшее отклонение считать браком в работе. Намного лучше были слова «минимум» или «ядро», которые показывали, что нет пределов совершенству, а «стандарт» — это всех под одну гребенку.

Нынешний министр образования и науки — чистый функционер, к тому же со странным тяготением к православию и сталинизму, замешанным на государственном патриотизме. В ее понимании патриотизм — это приверженность существующей власти и ненависть к каждому, кто эту власть и ее дела критикует. Сегодня любой критик — это пятая колонна, экстремист и враг России, которая «отчаянно сражается в кольце врагов». Сейчас нужно только сильнее сплачиваться вокруг вертикали власти и ее генсека, то бишь президента. Кстати, Ольга Васильева не раз говорила, что в образовании нужно укреплять вертикаль.

В понимании нынешней власти единое образовательное пространство позволит лучше контролировать образовательные организации, но не для того, чтобы улучшить образование, а для того, чтобы всех держать в узде. Плюс обогащение монополистов от образования, которые захватят рынок учебников. А нам — застой, т. е. «стабильность». Да, расплодилось много бездарных учебников, но это ровно потому, что нет никакого контроля снизу — эти учебники проталкиваются монополистами. Когда я работал в экспертном совете по учебникам, то однажды все трое рецензентов дали отрицательный отзыв, но вскоре учебник был издан с грифом «рекомендован».

Арсений Кузьмичев

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