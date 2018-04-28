28 апреля 2018 года исполнилось 85 лет замечательному просветителю, создателю Фонда «Династия» и премии «Просветитель» Дмитрию Борисовичу Зимину, продолжающему традиции российских меценатов и благоворителей.

Борис Салтыков, президент Политехнического музея, министр науки и технической политики в 1993—1996 годах, один из создателей РФФИ и РГНФ, несколько лет возглавлявший жюри премии «Просветитель» в своем поздравлении юбиляру написал:

Дорогой Дмитрий Борисович!

Сердечно поздравляю Вас с очередным юбилеем!

Я горжусь тем, что мне повезло жить вместе с Вами в эти трудные постсоветские годы.

Вы для меня являетесь образцом настоящего российского патриота и благотворителя — очень щедрого, но твердого в своих убеждениях!

Не меняйтесь, живите долго и счастливо!

Директор Фонда «Эволюция» Пётр Талантов, говоря о Зимине, в свою очередь, подчеркнул следующее:

Дмитрий Борисович Зимин облегчил для меня и, полагаю, многих решение проблемы национальной самоидентификации. Благодаря ему у нас есть еще одна история, про которую мы можем рассказывать с гордостью. Русский – это не только, когда «украл миллиард на госконтрактах и катаешься на яхте с телками», но и когда «продал созданную тобой высокотехнологичную компанию, а деньги потратил на то, чтобы сделать мир лучше». Спасибо, Дмитрий Борисович.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов написал юбиляру следующее:

Глубокоуважаемый Дмитрий Борисович,

Разрешите мне от имени Российской Академии наук поздравить Вас с 85-летием и пожелать Вам здоровья, радости и благополучия. Российское академическое сообщество ценит Вас как создателя Фонда «Династия», грантополучателями которого были сотни молодых российских ученых, учителей и школьников.

Вы – создатель одной из лучших книжных премий в стране – премии «Просветитель», в 2017 году отметившей свое десятилетие, благодаря которой в России было издано немало интереснейших научно-популярных книг.

Благодаря вам родились и продолжают жить десятки самых смелых просветительских, научно-популярных, образовательных и музейных проектов. Вы – неутомимый продолжатель дела известнейших российских меценатов и просветителей. С днем рождения!

Накануне юбилея в московском Центральном доме художника открылась выставка «Династии московских меценатов и благотворителей», посвященная его юбилею. Экспозиция была подготовлена Фондом «Московское время».

В ходе короткой поздравительной церемонии Алексей Кудрин отметил, что «Дмитрий Борисович важен для нас своей гражданской позицией, которую он занимает по многим поводам (а этих поводов становится всё больше)». Он обратил внимание на то, что Зимин возвращает в Россию утерянную культуру меценатства.

Затем председатель жюри премии «Просветитель» Алексей Семихатов представил убедительные доказательства того, что Дмитрий Борисович Зимин – нарушитель ряда физических законов. Юбиляр «неоднократно и при свидетелях нарушал закон сохранения энергии, черпая ее из ниоткуда и распространяя среди окружающих». Он также «нарушает также закон сохранения момента импульса. Было замечено, что он не занимает предписанные орбиты вокруг того, что в физике называют силовым центром, несмотря даже на толчки, получаемые от некоторых движущихся рядом тел».

По свидетельству математического физика из ФИАН, экспертному мнению которого нельзя не верить, Дмитрий Борисович также оказался нарушителем «закона неуклонного и устойчивого роста энтропии».

«В то время как повышение уровня энтропии и широкополосных шумов и вызванная им общая потеря смыслов активно развивались при широком общественном одобрении», –отметил Алексей, – юбиляр «под видом внешнего беспорядка, не только искусственно создал вокруг себя область с высокой смысловой разрешающей способностью, но и с самого начала имел намерение втягивать в нее многих, включая посторонних, ничего не подозревающих людей».

Так держать, Дмитрий Борисович!

Видеозапись фрагментов вечера (Н. Деминой)

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