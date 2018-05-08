Химия Никичей. Загадка одной картины

На выставку я зашла между делом. К 100-летию со дня рождения Анатолия Юрьевича Никича была организована масштабная экспозиция в Третьяковской галерее: «Художник Никич. Мир внутри и жизнь снаружи». Живописец, мало известный широкой публике. Учился у Бориса Иогансона, пережил аресты родителей (отца в 1937-м расстреляли), прошел войну. Рисовал много и всегда — иллюстрировал книги, расписывал ткани, писал заказные портреты. К 1960-м сформировался его собственный художественный язык, картины Никича заняли почетное место среди работ шестидесятников. Общался в среде литературной и художественной; людей от науки в круге общения не обнаружила, разве что мать до ареста работала в Институте растениеводства АН СССР. Мне его творчество показалось неблизким. Так бы и пробежала мимоходом залы, если бы взгляд не наткнулся на полотно (а он и не мог не наткнуться: картина занимала половину стены и была абсолютно не похожа ни на что иное в этом зале — сплошные кисти, натурщицы, портреты, наброски, пейзажи, бытовые зарисовки).

Работа называлась «Химия» и представляла собой реалистичный образ химической лаборатории. Годом написания значился 1964-й.

«Скажите, — спросила я у сотрудника выставки, — откуда этот сюжет? Что и где писал художник?» «Да придумал, он, наверное. Брат у него, правда, химиком был, но недолго, потом режиссером стал. Ну а так — выдумал, по воспоминаниям брата писал, вот ведь и репродукцию Пикассо на картину поместил, не могла же она быть в лаборатории. Точно придумал, по рассказам».

То, что на картине не воспоминания, мне, как химику, было очевидно. Слишком уж точно изображены ЛАТР (лабораторный автотрансформатор), установка для синтеза под высоким давлением, хитроумные приборы с перегонками и осушителями, деревянные стойки для сушки посуды на химической раковине; да и до сих пор не перевелись резиновые трубки точно такого, противно рыжего, цвета, как на картине. Без ошибок выписаны названия элементов на таблице Менделеева. Ну а в склянке, стоящей на химическом столе, совершенно точно медная соль — такой цвет может быть только у солей меди. Писал он картину, конечно, с натуры. А вот что послужило образцом? В какой лаборатории творил мастер?

Не братом, но сыном Анатолия Никича был Оскар Анатольевич Никич-Криличевский. Режиссер, сценарист. Он рано ушел из жизни, в 1999 году, лишь на пять лет пережив отца; ему не было и шестидесяти. Успел создать с десяток сценариев и снять пару фильмов. Мало кто сегодня их вспомнит, но они были, получали награды. Первый снятый им фильм, «Дети», вышел в 1970 году.

А в 1964-м, в том самом году, когда была написана картина «Химия», будущий режиссер окончил химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. До момента, когда Оскар Никич полностью ушел в творческую деятельность, он успел поработать и в химии — был лаборантом в Институте химической физики АН СССР, затем научным сотрудником Института высоких температур АН СССР.

Но что же все-таки на картине? Где эта лаборатория, в которой над столом висит таблица, а оконный проем обрамляют полки с химической посудой?

Ответ был найден благодаря выпускникам химфака МГУ. Светлана Котова и Мария Бреховских увидели, что это не оконный проем обрамляют химические полки. Окно — напротив, и вид из него отражается в стекле полок. В крайнем правом углу — часть фасада, который ни с чем не спутаешь: угол верхнего этажа академического здания, расположенного в Москве на улице Вавилова. Лаборатория, в которой писалось полотно, — в его правом крыле. И хотя Оскар Никич, по доступным сведениям, там не работал, но это, безусловно, ИНЭОС РАН им. А. Н. Несмеянова.

Выпускники химфака, внимательно рассмотрев картину, сделали вывод, что полотно писалось в помещении, где занимались синтезом фторорганических соединений; возможно, это лаборатория академика И. Л. Кнунянца. Да и самого Оскара Никича, чья работа в химической лаборатории, вероятно, вдохновила художника, они вспомнили: уже учась на химфаке, он активно занимался творческой самодеятельностью и, по воспоминаниям, играл в студенческом театре МГУ.

Картину пока еще — до 13 мая — можно увидеть в Инженерном корпусе Третьяковской галереи на выставке, посвященной творчеству Анатолия Никича. Полотно является собственностью ВТОО «Союз художников России».

Мария Хрущева,

канд. хим. наук, химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова,

кафедра электрохимии

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