Про бочку дегтя и ложку меда

Как известно, реорганизация системы присуждения ученых степеней привела к появлению списка организаций, которым предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени. «Диссернет» уже составлял его антирейтинг [1], вызвавший довольно много эмоциональных возражений в духе «не всё у нас так плохо!». И вот совсем недавно возник повод вспомнить по крайней мере об одном из фигурантов списка.

Итак, что же случилось? 24 апреля 2018 года в диссертационном совете Д 212.208.27[2] при Южном федеральном университете (ЮФУ) рассматривалось заявление о лишении ученой степени канд. психол. наук Е. Е. Алимовой [3]. Эксперты «Диссернета» обнаружили, что на 74 страницах диссертации Алимовой (или примерно на 60% страниц изучаемой части диссертации) имеются некорректные заимствования из трех диссертаций, защищенных ранее. Однако члены диссовета пришли к единогласному выводу, что госпожа Алимова — необоснованно обвиненный «Диссернетом» талантливый ученый. «А как же с заимствованиями?», — спросите вы. «А заимствования есть», — не моргнув глазом ответили ученые мужи и жены. Чтобы не объяснять своими словами то, что, на наш взгляд, объяснить невозможно, просто приведем отрывок из их заключения: «Не установлено связи того, что заявители называют „недобросовестное заимствование“, с проблематикой, темой, целью работы, положениями, выносимыми на защиту, экспериментальной частью исследования, выводами и заключением диссертационной работы Алимовой Е. Е.».

Честно говоря, где-где, а в «Диссернете» никто не удивился. Мы регулярно слышим подобные объяснения: когда отрицать факт заимствований становится невозможно, оказывается, что просто-напросто 60% скопированного текста никак не повлияли на выдающийся результат, полученный диссертантом. Авторы диссертаций-доноров должны быть довольны, ведь их тексты, хоть и под чужим именем, пошли на выдачу новых гениальных выводов (хотя часть выводов у Алимовой также скопирована из чужих работ, но кто обращает внимание на такие мелочи?).

Вернемся, однако, к теме, поднятой в начале статьи. Напомним, что Южный федеральный университет, в котором случился скандал, теперь имеет право самостоятельно, без всякой ВАК, присуждать ученые степени. Вот страница этого университета в «Диссернете» [4].

Что мы видим на этой картинке.

Ректор вуза Марина Александровна Боровская [5], докт. экон. наук, семь раз участвовала как научный руководитель или оппонент в защитах списанных диссертаций. Пожалуй, на этом можно было бы остановиться — но мы продолжим. Именно в этом университете защитил кандидатскую диссертацию Сергей Викторович Цапок, зарезавший впоследствии 12 человек в станице Кущёвская: в 2009 году диссовет Д208.19 при ЮФУ признал его кандидатом социологических наук. Правда, совет потом закрыли, а степень спешно отменили «в связи со вскрывшимися нарушениями при подготовке и защите диссертации». Но оппонент той диссертации профессор Татьяна Александровна Марченко [6] по-прежнему трудится на кафедре отраслевой и прикладной социологии ЮФУ (как, впрочем, и второй оппонент в КубГАУ [7] и научный руководитель в ДГТУ [8]). По числу защит списанных диссертаций, в которых принимали участие действующие сотрудники университета, вуз в антирейтинге «Диссеропедии вузов» [9] занимает почетное 10-е место по России. Одиннадцать сотрудников вуза имеют собственные списанные диссертации, еще 27 преподавателей участвовали в таких защитах в качестве научных руководителей или оппонентов. Восемь журналов при ЮФУ попали в «Диссеропедию журналов» [10], из них три журнала — с грубыми нарушениями публикационной этики (общественные, педагогические, психологические науки), остальные — со значительными нарушениями (те же науки плюс технические, философские и филологические). В университете или с его участием прошло по крайней мере 110 защит списанных диссертаций: 45 раз ЮФУ значится в качестве ведущей организации и 65 раз — как место, где работа была выполнена и/или защищена [11]. 17 диссертационных советов при ЮФУ засветились в «Диссернете», из них 12 советов по-прежнему работают: это как советы, в которых прошли защиты списанных диссертаций (например, в диссовете Д208.27 их оказалось 10 штук [12]), так и советы, ряд членов которых являются фигурантами «Диссернета»: в этом смысле особенно отличились советы по педагогике и экономике.

Осталось подвести итоги. Одним из возражений на предыдущее исследование «Диссернета» было такое: вы говорите про экономику и педагогику, а у нас прекрасные кафедры химиков и физиков, они держат высокую планку и стараются дистанцироваться от «грязных» кафедр и диссоветов; и что они могут поделать с жуликами других специальностей? Как сказал классик, «положемте, что так» [13]. И до недавнего времени, возможно, носители «чистой» науки действительно могли дистанцироваться от своих жуликоватых коллег. Когда диссертации утверждает ВАК, она и несет ответственность за качество диссертации: в ВАК тоже есть разные экспертные советы, и про два экспертных совета по экономике «Диссернет» недавно написал целый доклад [14].

Однако ученая степень, присужденная Южным федеральным университетом без всякой ВАК, является степенью этого университета. И «мусорные» специальности неизбежно делают любую степень ЮФУ мусорной, даже если она защищена по химии или физике. В общем, как не процитировать незабвенного В. С. Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Лариса Мелихова

1. Мелихова Л. Стена-то гнилая… // ТрВ-Наука, № 237 от 12 сентября 2017 года.

2. rosvuz.dissernet.org/dissovet/85675

3. rosvuz.dissernet.org/person/96850

4. rosvuz.dissernet.org/vuz/55638

5. rosvuz.dissernet.org/person/111146

6. rosvuz.dissernet.org/person/86707

7. rosvuz.dissernet.org/person/108483

8. rosvuz.dissernet.org/person/108482

9. rosvuz.dissernet.org/vuz/index?Vuz_sort=NumCases

10. biblio.dissernet.org/

11. rosvuz.dissernet.org/vuz/55638/cases

12. rosvuz.dissernet.org/dissovet/85675

13. Грибоедов А. С. Горе от ума.

14. О деятельности двух экспертных советов ВАК по экономическим наукам в 2013–2017 гг.

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