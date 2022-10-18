ТрВ № 20 (364) за 2022 г.: В поисках утраченного генома

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 364 от 18 октября 2022 года в PDF

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Анонс номера

Нобелевская неделя

Премия по биологии. В поисках утраченного генома

Премию получил Сванте Паабо «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминин и эволюции людей». Комментирует Михаил Гельфанд; беседовал Алексей Огнёв — стр. 1–3

Премия по физике

Комментирует Станислав Страупе; беседовал Борис Штерн — стр. 4–5

Бытие из бита

Виталий Мацарский о взглядах на реальность нобелиата Антона Цайлингера — стр. 5

Премия по химии

Рассказывает Максим Борисов — стр. 7

Премия по литературе

Комментирует Алла Беляк; беседовал Алексей Огнёв — стр. 8–9

Премия «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

Дмитрий Баюк о книге Алексея Семихатова — стр. 10;

Денис Песков о книгах Майкла Ко и Дуга Макдугалла — стр. 11;

Культуролог Александр Марков о книге Натальи Конрадовой — стр. 15

«Юнона» сблизилась с Европой

Фотополоса Максима Борисова — стр. 6

Новые байки авиапассажира

Крутой маршрут Ильи Мирмова из Троицка в Баксанскую нейтринную обсерваторию — стр. 12–13

Роботы в научной фантастике

Обзор Александра Речкина — стр. 14–15

«Сэкономив на трамвае, я разорился на водке»

Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 16

Перспективный вице-президент

Наш колумнист Иван Экономов о добром знаке для нано-био-инфо-когнитивного гения Михаила Ковальчука — стр. 16

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