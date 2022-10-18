ТрВ № 20 (364) за 2022 г.: В поисках утраченного генома

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 364 от 18 октября 2022 года в PDF
Анонс номера
Нобелевская неделя
Премия по биологии. В поисках утраченного генома
Премию получил Сванте Паабо «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминин и эволюции людей». Комментирует Михаил Гельфанд; беседовал Алексей Огнёв — стр. 1–3
Премия по физике
Комментирует Станислав Страупе; беседовал Борис Штерн — стр. 4–5
Бытие из бита
Виталий Мацарский о взглядах на реальность нобелиата Антона Цайлингера — стр. 5
Премия по химии
Рассказывает Максим Борисов — стр. 7
Премия по литературе
Комментирует Алла Беляк; беседовал Алексей Огнёв — стр. 8–9
Премия «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»
Дмитрий Баюк о книге Алексея Семихатова — стр. 10;
Денис Песков о книгах Майкла Ко и Дуга Макдугалла — стр. 11;
Культуролог Александр Марков о книге Натальи Конрадовой — стр. 15
«Юнона» сблизилась с Европой
Фотополоса Максима Борисова — стр. 6
Новые байки авиапассажира
Крутой маршрут Ильи Мирмова из Троицка в Баксанскую нейтринную обсерваторию — стр. 12–13
Роботы в научной фантастике
Обзор Александра Речкина — стр. 14–15
«Сэкономив на трамвае, я разорился на водке»
Трагикомические миниатюры япониста Александра Мещерякова — стр. 16
Перспективный вице-президент
Наш колумнист Иван Экономов о добром знаке для нано-био-инфо-когнитивного гения Михаила Ковальчука — стр. 16