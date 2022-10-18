Новый взгляд на спутник Юпитера Европу

«Юнона» мимо Европы пролетела 29 сентября 2022 года, сблизившись с ней до 350 км, тогда как «Галилео» удавалось приблизиться к этому спутнику до 200 км. «Мы не видели поверхности Европы с таким уровнем детализации уже 20 лет», — призналась планетолог Синтия Филлипс (Cynthia Phillips) из Лаборатории реактивного движения NASA, участвующая в подготовке следующей миссии к спутникам Юпитера — Europa Clipper, старт которой на ракете-носителе Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX запланирован на октябрь 2024 года, а прибытие к Европе — в 2030-м.

По словам Филлипс, свежие изображения дали нам новое представление о топографии Европы, причем система ее хребтов и впадин оказалась еще более запутанной, чем виделось прежде. На этот раз и освещение было иным: тени драматически подчеркивают очертания окружающего ландшафта.

Интересная особенность на поверхности Европы, напоминающая ухо. Фото получено при пролете «Юноны» 29 сентября 2022 года (см. также nasa.gov/juno и missionjuno.swri.edu). NASA/JPL-Caltech/SwRI 3D-модель «Юноны» (NASA/JPL)

Европа может стать лучшим местом для поиска жизни в Солнечной системе за пределами Земли. Ученые почти уверены в том, что под замерзшей поверхностью этого спутника Юпитера имеется соленый океан с таким количеством воды, которое превышает объем всех земных океанов. И такая водная среда вполне реально могла бы стать домом по крайней мере для примитивных микроорганизмов.

Через два года в систему Юпитера отправится еще один космический корабль NASA, специально предназначенный для изучения Европы. Зонд пролетит мимо этого спутника десятки раз, временами сближаясь с ним до 25 км. Каждый такой пролет будет давать в руки ученых бесценные данные, говорящие, в частности, и о внутреннем содержимом ледяной луны. Под ледовым покрытием может таиться ответ на один из важнейших вопросов науки: существует ли жизнь где-нибудь еще во Вселенной?

Толстый слой европианского льда покрыт перекрещивающимися линиями, хорошо видимыми на новых снимках. На самом деле это просто трещины в ледяной оболочке, возникающие, скорее всего, от растяжения и сжатия Европы, вызываемых вращением спутника вокруг гигантского Юпитера по не совсем идеально круговой орбите. Ландшафт Европы помимо водяного льда содержит также множество других химических соединений, в частности, хлорид натрия (NaCl, поваренную соль) и сульфат магния (MgSO 4 , так называемую английскую соль), что и указывает на вероятно большую соленость внутреннего океана.

Самые убедительные доказательства существования европианского подледного океана были получены «Галилео» два десятилетия назад, когда были зафиксированы электромагнитные взаимодействия между Европой и Юпитером, которые лучше всего объясняются наличием глобальных водяных соленых масс. Внутреннему океану Европы, разумеется, не достается солнечного тепла, однако он останется жидким благодаря гравитационному взаимодействию с Юпитером. В последние годы изучение Европы с помощью телескопов позволило обнаружить также признаки того, что из трещин в космос извергаются шлейфы водяного пара. Планетологи считают, что океан Европы может быть столь же старым, как и сам этот спутник, — им свыше 4 млрд лет, что дает жизни достаточно времени для развития в весьма стабильной среде.

Максим Борисов

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