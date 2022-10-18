Объявлены шорт-листы премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод»

12 октября жюри назвало имена финалистов XV сезона премии Дмитрия Зимина «Просветитель» и III премии «Просветитель.Перевод» — в каждой из них были названы по 8 лучших научно-популярных книг сразу в двух номинациях: «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки».

В номинации «Естественные и точные науки» премии «Просветитель» финалистами стали:

Мария Кондратова . Невидимый страж. Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

. Невидимый страж. Как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. Александр Марков , Елена Наймарк . Эволюция человека. В 3 кн. Кн. 3. Кости, гены и культура. — М: CORPUS, 2022.

, . Эволюция человека. В 3 кн. Кн. 3. Кости, гены и культура. — М: CORPUS, 2022. Алексей Семихатов . Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

. Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. Ольга Филатова. Облачно, возможны косатки. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

В номинации «Гуманитарные науки» в финал прошли:

Мария Бурас . Лингвисты, пришедшие с холода. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022.

. Лингвисты, пришедшие с холода. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. Наталья Конрадова . Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны. — М.: CORPUS, 2022.

. Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны. — М.: CORPUS, 2022. Михаил Майзульс . Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

. Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022. Галина Ульянова. Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2021.

Короткий список и будущих лауреатов премии Дмитрия Зимина «Просветитель» в этом году выбирает жюри под председательством Александра Архангельского, одного из основателей премии «Просветитель», писателя, автора документально-исторических видеопроектов и научно-популярных лекционных циклов об истории, цифровой культуре и литературе, лауреата премии «Большая книга» (2018). Вместе с ним в состав жюри в 2022 году вошли:

Максим Винарский — докт. биол. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, гл. науч. сотр. Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, лауреат премии «Просветитель» 2021 года в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира».

— докт. биол. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, гл. науч. сотр. Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, лауреат премии «Просветитель» 2021 года в номинации «Естественные и точные науки» за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира». Андрей Коняев — канд. физ.-мат. наук, доцент мехмата МГУ, издатель N+1.

— канд. физ.-мат. наук, доцент мехмата МГУ, издатель N+1. Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН, лауреат премии «За верность науке».

— астрофизик, профессор РАН, лауреат премии «За верность науке». Николай Эппле — филолог, переводчик, исследователь исторической памяти, лауреат премии «Просветитель» 2021 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Неудобное прошлое».

— филолог, переводчик, исследователь исторической памяти, лауреат премии «Просветитель» 2021 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Неудобное прошлое». Ирина Якутенко — биолог, научный журналист, писатель, финалист премии «Просветитель» в 2018 и 2021 годах, автор телеграм-канала о науке «Безвольные каменщики» и научно-популярного YouTube-канала.

В номинации «Естественные и точные науки» премии «Просветитель.Перевод» в финал прошли:

Мартин Буркхардт . Краткая история цифровизации / пер. с нем.: Николай Андреев. — М.: Ад Маргинем Пресс: ABCdesign, 2021.

. Краткая история цифровизации / пер. с нем.: Николай Андреев. — М.: Ад Маргинем Пресс: ABCdesign, 2021. Дуг Макдугалл . Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты / пер. с англ.: Евгений Поникаров; научный редактор Павел Плечов, литературный редактор Сергей Сидоров, ответственный редактор Ирина Борисова. — М.: Бомбора, 2022.

. Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты / пер. с англ.: Евгений Поникаров; научный редактор Павел Плечов, литературный редактор Сергей Сидоров, ответственный редактор Ирина Борисова. — М.: Бомбора, 2022. Крис Стрингер . Остались одни. Единственный вид людей на Земле / пер. с англ.: Елена Наймарк; редакторы: Александр Туров, Екатерина Владимирская. — М.: CORPUS, 2021.

. Остались одни. Единственный вид людей на Земле / пер. с англ.: Елена Наймарк; редакторы: Александр Туров, Екатерина Владимирская. — М.: CORPUS, 2021. Карл Циммер. Живое и неживое. В поисках определения жизни / пер. с англ.: Мария Елифёрова; научный редактор Елена Наймарк, редактор Анастасия Ростоцкая. — М.: Альпина нон-фикшн, 2022.

В номинации «Гуманитарные науки» в шорт-лист жюри включило книги:

Майкл Ко . Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации / пер. с англ и науч. ред.: Дмитрий Беляев; литературный редактор Галина Беляева, ответственный редактор Ирина Борисова. — М.: Бомбора, 2021.

. Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации / пер. с англ и науч. ред.: Дмитрий Беляев; литературный редактор Галина Беляева, ответственный редактор Ирина Борисова. — М.: Бомбора, 2021. Эдвард Саид . Ориентализм / пер. с англ.: Катарина Лопаткина; научный редактор Антон Ихсанов, выпускающий редактор Екатерина Суверина. — М.: Музей современного искусства Гараж, 2021.

. Ориентализм / пер. с англ.: Катарина Лопаткина; научный редактор Антон Ихсанов, выпускающий редактор Екатерина Суверина. — М.: Музей современного искусства Гараж, 2021. Дуглас Смит . Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели / пер. с англ.: Евгения Фоменко; редактор Мария Нестеренко. — М.: CORPUS, 2021.

. Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели / пер. с англ.: Евгения Фоменко; редактор Мария Нестеренко. — М.: CORPUS, 2021. Юн Чжан. Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра: три женщины в сердце Китая XX века / пер. с англ.: Ульяна Сапцина; литературный редактор Виктория Присеко, ответственный редактор Ирина Ксендзова. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022.

Короткий список и будущих лауреатов в этом году выбирает жюри под председательством Алексея Семихатова, докт. физ.-мат. наук, зав. лабораторией Физического института им. Лебедева РАН, ведущего программы «Вопрос науки», лауреата премии «За верность науке». Вместе с ним в состав жюри премии «Просветитель.Перевод» в 2022 году вошли:

Екатерина Аксенова — автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах Prometa.pro.

— автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах Prometa.pro. Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, лауреат премии «Просветитель» 2013 года в номинации «Гуманитарные науки» за книгу «Здесь был Рим».

Лауреатов книжных премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», а также обладателя специальной награды «ПолитПросвет» жюри объявят 22 декабря, в годовщину смерти основателя премий Дмитрия Борисовича Зимина.

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