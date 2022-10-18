Добрый знак

Уважаемая редакция!

Я уже многократно убеждался в том, что мои письма в любимую газету читают, что к ним прислушиваются в высших эшелонах нашей власти. И вот очередное свидетельство. В конце июля я писал о деле РАНХиГС. Если помните, там в связи с фиктивными трудовыми договорами начались задержания руководящего состава. Дело дошло до того, что в конце июня был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау. Человек, прямо скажем, видный, в экономических и правительственных кругах известный. В связи с этим я выразил свою искреннюю обеспокоенность происходящим: какой сигнал такие действия правоохранительных органов посылают руководящим работникам, нет ли тут попытки вбить клин между руководством страны и управленческой элитой?

Реакция последовала незамедлительно: уже в начале августа Владимиру Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде, а директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву пребывание в СИЗО заменили на домашний арест. А на прошлой неделе стало известно, что Мау перестал быть фигурантом дела о мошенничестве. Знающие люди говорят, что он ведет себя уверенно и бывает в подведомственной академии каждый день.

Происходящие события — лучшее свидетельство того, что руководство страны слушает и слышит разумные мнения. И все разговоры про потерю обратной связи с народом и всё такое — это вранье, распространяемое безголовыми пустобрехами и врагами, стремящимися подорвать доверие народа к правительству. Необходимо только понимать, что не следует заниматься кликушеством, не следует бежать на площадь, не следует поливать власти грязью в разных там социальных сетях. Нужно просто спокойно, в нужном месте и в нужное время высказать разумные соображения. И вас услышат, разберутся в деле, примут меры.

От одной академии перейдем к другой. К большой Академии наук. Там идет становление нового руководства, не только выбраны руководящие органы, но и распределяются полномочия между вице-президентами. И я вижу тут очень позитивные знаки.

Главное вот что: в Российской академии наук, похоже, дело идет к исправлению величайшей несправедливости в истории современной российской науки вообще и Академии наук в частности. Нет, не подумайте, что я не о распиаренных с помощью Нобелевской премии господах Гейме и Новосёлове, научившихся в свое время графен скотчем слоить, нет, конечно! Эти господа выбрали свой путь, они не только живут и работают не в России, они в стане врага и в мировоззренческом плане, что ярко показала их реакция на события 24 февраля.

Тут даже и о несправедливости говорить не приходится: они очень даже неплохо устроились, как и масса иных нобелевских лауреатов, и академическая стипендия их совершенно не интересует. Я говорю не о массах, пусть даже и массах нобелевских лауреатов, я говорю о поистине уникальных личностях, которые рождаются раз в столетие, о людях масштаба Леонардо да Винчи. Да-да, я про величайшего русского ученого последних десятилетий, титана мысли, сменщика научной парадигмы, нано-био-инфо-когнитивного гения Михаила Валентиновича Ковальчука!

То, что ему не дали Нобелевской премии, как раз не удивляет: признать, что именно в России рождается новая научная революция, западные русофобы не могут. Да, нередко такова судьба великих визионеров: сходу они не могут предъявить эпохальных результатов, они лишь закладывают для них почву. Но вот то, что такой человек, гражданин и патриот, не избран в члены сообщества ведущих ученых России — это настоящий позор. Не для Михаила Валентиновича, конечно, а для РАН. Это напоминание о ее бесславных страницах, таких как неизбрание в члены Академии другого русского гения — Дмитрия Ивановича Менделеева. Все мы знаем, что, поскольку Дмитрий Иванович был настоящим патриотом, русофобы внутри тогда еще Императорской академии наук препятствовали его избранию в члены Академии, равно как отвергал его кандидатуру и Нобелевский комитет.

Казалось, что история повторяется, казалось, что и ныне гений будет унижен званием всего лишь члена-корреспондента РАН. Но, как я сказал, теперь не те времена! Вице-президентом РАН, де-факто первым вице-президентом, стал Владислав Яковлевич Панченко, человек, как известно, входящий в ближний круг Михаила Валентиновича Ковальчука. И это, дорогие мои коллеги, добрый знак! Это знак того, что русофобские силы в РАН слабеют, что им всё сложнее противиться патриотическим тенденциям, прячась за рассуждениями о глобальной науке, академических свободах, демократии и прочей ерунде. А значит, существующая за государственный счет Академия будет четче осознавать свой долг, больше внимания уделять насущным нуждам нашей страны. Ну и, конечно, это значит, что Михаила Валентиновича в положенное время изберут, наконец, действительным членом РАН!

Ваш Иван Экономов

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