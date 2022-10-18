Иероглифы майя и нескучная геология

Составитель серии «Кругозор Дениса Пескова» рассказывает о двух финалистах премии «Просветитель.Перевод»

Начну сразу со слов благодарности в адрес Наталии Деминой, много лет своей жизни посвятившей газете «Троицкий вариант — Наука»: без ее рекомендации кандидатуры научного редактора книга «Зачем нужна геология», наверное, не смогла бы взлететь так высоко, попав в короткий список престижной литературной премии «Просветитель.Перевод». Наталия регулярно подсказывает мне, составителю научно-популярной серии «Кругозор Дениса Пескова» в издательстве «Бомбора», ученых-специалистов, способных помочь с этой важной составляющей добротной книги: и климатологов, и биологов, и многих других. Спасибо ей огромное за эту помощь!

Серия «Кругозор Дениса Пескова»

Прежде чем остановиться подробнее на «моих» книгах, вошедших в короткий список, расскажу о серии. Я достаточно давно известен как один из яростных пропагадистов чтения нехудожественной и в основном научно-популярной литературы. В первую очередь я слежу за новинками, выходящими на английском языке, и стараюсь оперативно рассказывать о них читателям своего телеграм-канала KNIGSOVET1 и до недавних пор в своей ежемесячной колонке2 в журнале «Forbes Россия» (выход печатной версии пока приостановлен). Будучи неплохо осведомлен о спектре выходящих там научно-популярных книг, я всё время несколько досадовал, что далеко не всё интересное переводят и выпускают у нас. Частично я купировал эту досаду своими обзорами, но некоторые книги слишком хороши и объемны, чтобы рассказать о них в одном посте или колонке.

Тем временем на всем протяжении 2010-х годов популярность нон-фикшна в РФ росла, издательства всё же становились смелее в выборе тем для перевода, понимая, что читатели этот жанр распробовали. В конце 2018 года я обратился в издательство «Бомбора» (тогда это была редакция «Эксмо», фокусировавшаяся на нон-фикшне) с предложением выпустить несколько книг, которые мне казались интересными, хорошо написанными и заполняющими определенные лакуны. Я представил более 40 книг-кандидаток, из которых несколько было одобрено к покупке. Вообще, на таких встречах я представляю порядка 25 названий, из которых утверждается три-пять, плюс для некоторых — обычно вдвое больше — предлагается запросить тексты/изображения, чтобы понять лучше их потенциал. Дело в том, что теперь на встречи я часто прихожу уже с книгами, которые еще не вышли.

К книгоизданию я решил подходить с точки зрения читателя. Ежегодно я прочитываю более 120 нехудожественных книг и в принципе определился с видением «идеального» нон-фикшна. В частности, я не очень жалую книги, где автор перебарщивает с модной на Западе техникой рассказа о предмете через личную историю. Из-за этого, например, я отверг одну книгу о мхах — семейных перипетий там было слишком много для и без того небольшой книжки (168 страниц). Кроме того, я считаю, что размещение авторских примечаний в конце книги разрушает ритм чтения, поэтому в моих книгах они все постраничные.

Отдельный и важный элемент создания книг серии — перевод. Я понимаю, что всего знать нельзя, но, во-первых, вполне можно знать, где посмотреть или у кого уточнить, а во-вторых, не надо лениться уточнять. Я считаю себя достаточно эрудированным человеком (неплохо играл в телевизионной «Своей игре»), который много где побывал или даже пожил. Но я не думаю, что остальные обязаны считывать или знать все нюансы, кажущиеся мне обыденными. Поэтому я отдельно прошу переводчиков делать прим. пер. с растолковыванием каких-то реалий и мемов. И тут встает вопрос: а считывает ли их сам переводчик? Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, я обратился к пулу людей, для которых эрудиция и любознательность — вторая натура, а именно к коллегам по интеллектуальным играм («Что? Где? Когда?», спортивная «Своя игра» и другие). К счастью, в их среде достаточно много опытных переводчиков с английского; они составляют костяк моих «переводческих сил». Не лишним будет сказать, что я и сам прилично знаю язык и тоже контролирую качество перевода, отлавливая в том числе несчитанные реалии и идиомы.

Книга о письменности майя

Самой первой книгой, представленной мною на утверждение «Бомборе», стала “Breaking the Maya Code” Майкла Ко о расшифровке письменности майя. Должен признаться, что хотя я сильно в школе интересовался историей, про Юрия Валентиновича Кнорозова и его решающий вклад в решение этой проблемы не знал, наверное, до окончания университета. При этом зачитывался книгами и про Шампольона, и про расшифровку клинописи и хеттской письменности, и про загадки критского письма и ронго-ронго. Поэтому когда я узнал, что иероглифы майя расшифровал наш человек, я одновременно и обрадовался, и расстроился из-за того, что это достижение столь малоизвестно у нас в стране. Мне возражали, что это конкретно мне со школой не повезло, а о Кнорозове все знают, но миллионы просмотров выпуска YouTube-канала «Редакция» об открытии Юрия Валентиновича3 и огромное количество комментариев в духе «а мы и не ведали» подтверждают именно мою точку зрения. У нас, особенно в последние годы, принято гордиться другими достижениями.

Книга майяниста Ко, лично знавшего Кнорозова и бывавшего в СССР, хороша и переиздается в США каждые десять лет. Наши специалисты ее знали, ценили и давно ждали выхода перевода (книга написана в начале 1990-х). Собственно к ним, в Кнорозовский учебно-научный Мезоамериканский центр РГГУ, я и решил обратиться в первую очередь как только узнал, что права на книгу мы купили. Глава центра Галина Гавриловна Ершова и ее коллега Дмитрий Дмитриевич Беляев очень тепло меня встретили и с энтузиазмом вызвались помочь с переводом и научной редактурой. По удачному совпадению мама Дмитрия Дмитриевича, взявшегося за перевод и научредство, трудится литературным редактором в издательстве «АСТ», так что мне повезло получить готовую команду для работы над книгой. Очевидно, что они настолько профессионально сработали, что в итоге книга — в кратком списке премии «Просветитель.Перевод».

Но это не всё. Хотя рассказ о свершениях Кнорозова, его коллег и предшественников интересен, я понимал, что за тридцать прошедших с момента написания лет в майянистике наверняка много чего произошло. На английском книга переиздается без таких «апдейтов», но я попросил Беляева написать краткий обзор самого интересного и значительного, открытого за этот период. Идея Дмитрию Дмитриевичу понравилась, и в итоге он написал по сути целую дополнительную главу, скромно названную «Послесловием». Сам Ко, увы, не дожил до выхода долгожданного русского перевода, хотя, как сообщила Беляеву его дочь, весть о готовящемся издании, заставшая американца уже в больнице, сильно его обрадовала. Я же тогда считал, что даже если больше в моей серии ничего не выйдет, я буду горд, если выпущу эту книгу.

К счастью, последовали и другие книги, работа над которыми позволила мне познакомиться поближе с интересными людьми, крупными специалистами в своих областях науки. Случались и конфузы — один кандидат в научреды убоялся контакта со мной, посчитав, что моя работа для Forbes (никак не пересекающаяся с моей издательской деятельностью) бросит на него тень. Но таких меньшинство — я куда охотнее вспоминаю сотрудничество с известным на всю страну метеорологом Романом Менделевичем Вильфандом, научным руководителем Росгидромета, которого цитируют каждую неделю. Хотя Роман Менделевич и не смог в силу загруженности выступить научным редактором книги «Чем пахнет дождь», он не только порекомендовал специалиста на замену, но и постоянно активно интересовался работой, даже звоня мне пол-одиннадцатого вечера. Написал он и отзыв-блёрб на обложку.

Что касается блёрбов на обложке — здесь у меня нет сложившегося мнения. В первых книгах серии я активно привлекал маститых специалистов к написанию таких микроаннотаций, но сейчас я уже не уверен, что читатель сильно обращает на них внимание, а мы ради этого отвлекаем уважаемых ученых, которые к тому же работают с нами абсолютно бесплатно. Однажды я получил отказ от специалиста-биолога — ему не понравилось, что научным редактором книги выступил его коллега, умудрившийся где-то в своих примечаниях высказать свое мнение по одному узкому вопросу, отличающееся от его собственного. Сперва я подумал: «Ну и ладно, обойдусь!» Но, проворочавшись всю ночь, наутро сочинил крик души, где сетовал на то, что-де вот я подготовил прекрасную книгу светил, которую вы сами студентам рекомендуете, по не самому популярному предмету, а вы не хотите помочь делу усиления интереса к вашей дисциплине. Просто поделился тем, насколько это меня обескуражило. И, вы знаете, специалист сменил гнев на милость и написал чудесный отзыв!

Книга по геологии

Есть целый ряд наук и дисциплин, по которым, как мне кажется, не хватает удачных книг, хотя на английском они, как правило, есть и даже не в единичном экземпляре. До того, как я открыл для себя, что хороший научпоп может даже о самом скучном предмете рассказать увлекательно, я считал, что геология — скучная вещь. После этого открытия я только и искал подходящую книгу о геологии, чтобы издать на русском. Мой выбор остановился на книге «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты» профессора Дуга Макдугалла. Мне понравилось то, как она написана и организована. Это не скучный учебник, а действительно увлекательное знакомство с предметом, в котором нашлось немало отрывков, которые я с большим успехом потом постил у себя в «Телеграме». Но и, конечно, это не просто набор любопытных фактов с прыжками по верхам. Мое впечатление от книги подтвердил Павел Юрьевич Плечов, директор Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана и популяризатор науки, ставший (по рекомендации Наталии Деминой) научным редактором перевода. Как он потом сам признавался, ожидания от книги у него были невысокие, но он был рад, что ошибся. К слову: перед началом работы я спрашивал у Павла Юрьевича, не хочет ли он написать книгу на геологическую тему сам, но он категорически отказался. Однако в недавней беседе он сообщил, что таки решился, и в издательстве «АСТ» у него выйдет научно-популярная работа. Это отрадная новость, и надеюсь, что опыт нашего сотрудничества сыграл свою роль. Важно добавить, что переводчиком книги был Евгений Поникаров, широко известный в узких кругах игроков в интеллектуальные игры как зануда (в хорошем смысле слова). Он часто является организатором соревнований и возглавляет апелляционные комиссии, где разбираются претензии на корректность формулировок вопросов, просьбы зачесть ответы и т. п. Необходимая для этого педантичность и въедливость в переводческой работе Евгения приводят к тому, что он выступает первым рубежом научной редактуры и пишет множество полезных примечаний.

Так как «Зачем нужна геология» вышла в 2011 году, то я тоже захотел некоего апдейта. В этот раз такой обзор выполнил для российского издания сам автор, написав предисловие для русского издания. Бесплатно. В итоговой верстке оно занимает почти двадцать страниц. Как я и подозревал, наука не стояла на месте, и в предисловии написано обо всех последних открытиях и важных дискуссиях. Кроме того, Макдугалл написал и об ожидаемых событиях, за которыми стоит последить: если эксперимент с отклонением орбиты астероида Диморфа как раз только-только завершился, то возвращение межпланетной станции OSIRIS-REx с образцами грунта астероида Бенну состоится еще через год. У автора нашлось, что добавить и про Челябинский метеорит, и про новое о Сибирских траппах, и про многое другое. Я спросил у Макдугалла: не собирается ли он написать книгу об одной из многообещающих тем, по которым еще нет популярного нон-фикшна? (У меня есть целый список таких, ждущих своего автора.) Увы, автор уже на пенсии и сил следить за новыми научными публикациями — что обязательно для такого труда — у него уже нет. Радует то, что он признал мои идеи достойными отдельных книг, так что, возможно, в моей серии появятся и вещи, написанные прямо под заказ.

Потому что моей читательской любознательности нет предела.

1 t.me/knigsovet

2 forbes.ru/person/328797-peskov-denis

3 youtube.com/watch?v=F4MRWuTebRE

См. также: