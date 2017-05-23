ТрВ №10 (229) за 2017 г.: Столкновение космологов: тридцать три богатыря против банды трех

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 229 от 23 мая 2017 года в PDF

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Анонс номера

Взрыв диссертационного ландшафта

Григорий Юдин, Андрей Цатурян и Виктор Васильев о том, нужны ли перемены в системе научной аттестации, — стр. 2–3

Как выявить фальсификации

Азат Габдульвалеев об анализе видеозаписей голосования на выборах — стр. 4–5

«Я был современником великой эпохи…»

Интервью Наталии Деминой с математиком, популяризатором науки Семёном Гиндикиным — стр. 6–7

Загадки граффити

Анна Петрова о том, как идет расшифровка древнерусских надписей, — стр. 8–9

«Ошибка выжившего»

Павел Колосницын о том, чем вредна любительская археология, — стр. 9

Бодался теленок с дубом

Александр Фрадков о пятилетии Общества научных работников — стр. 10

Догнать науку

Алексей Ноян об Азиатской олимпиаде школьников по физике (APhO) в Якутске — стр. 12

Премия им. Померанчука — 2017

Юрий Каган и Игорь Клебанов стали лауреатами одной из самых престижных научных наград — стр. 13

«Смотря какой президент…»

Михаил Гельфанд о приближающихся выборах главы РАН — стр. 14

Успеть за 12 секунд

Наталья Резник об исследовании дефекации у животных — стр. 15

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