ТрВ №10 (229) за 2017 г.: Столкновение космологов: тридцать три богатыря против банды трех
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 229 от 23 мая 2017 года в PDF
Анонс номера
Взрыв диссертационного ландшафта
Григорий Юдин, Андрей Цатурян и Виктор Васильев о том, нужны ли перемены в системе научной аттестации, — стр. 2–3
Как выявить фальсификации
Азат Габдульвалеев об анализе видеозаписей голосования на выборах — стр. 4–5
«Я был современником великой эпохи…»
Интервью Наталии Деминой с математиком, популяризатором науки Семёном Гиндикиным — стр. 6–7
Загадки граффити
Анна Петрова о том, как идет расшифровка древнерусских надписей, — стр. 8–9
«Ошибка выжившего»
Павел Колосницын о том, чем вредна любительская археология, — стр. 9
Бодался теленок с дубом
Александр Фрадков о пятилетии Общества научных работников — стр. 10
Догнать науку
Алексей Ноян об Азиатской олимпиаде школьников по физике (APhO) в Якутске — стр. 12
Премия им. Померанчука — 2017
Юрий Каган и Игорь Клебанов стали лауреатами одной из самых престижных научных наград — стр. 13
«Смотря какой президент…»
Михаил Гельфанд о приближающихся выборах главы РАН — стр. 14
Успеть за 12 секунд
Наталья Резник об исследовании дефекации у животных — стр. 15
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Метки: #229, trv, Архив, газета, Наталия Демина
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