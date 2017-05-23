Бодался теленок с дубом, или Пять лет Обществу научных работников

«Я с утра думал о том, каковы итоги нашей работы за пять лет, и казалось, что один сплошной пессимизм. А потом напротив каждого пункта с проблемами стал писать: сделать то и это — и получил программу к действию, то есть оптимизм», — заметил, смеясь, сопредседатель совета Общества научных работников Александр Львович Фрадков накануне Общего собрания ОНР, назначенного на 23 мая 2017 года.

«Пожалуй, самый главный итог нашей работы в том, что наша организация существует. Пять лет прошло, а мы живы. Это внушает оптимизм. Да, многого из того, чего хотели добиться, не добились. А если чего-то добились, то потом власть имущие это перечеркнули. Есть ощущение, что происходит постоянное бодание теленка с дубом. Правда, Солженицын в конце концов победил, но ему на это понадобилось много лет. Конечно, за это время изменился и „теленок“, и „дуб“. Может быть, за эти годы и у нас всё изменится, и всё будет хорошо».

«Самая главная проблема науки — это финансирование. Но мы не говорим: „Дайте больше денег“, а требуем: „Дайте денег работающим группам“. Есть вопиющие перекосы в финансировании науки, и о них надо говорить. Пусть наши требования и не будут приняты, но общество будет знать, что думают ученые», — отмечает Александр Львович.

«С РФФИ получился обман. Обещали 25 млрд на два фонда в 2017 году, фонды слили, а денег там больше не стало. Денег добавили в РНФ и говорят: теперь есть два фонда, и якобы денег на науку стало больше. Хотя на самом деле в РНФ пошли деньги с закрытой программы ФЦП „Кадры“. И где же больше денег?»

«РНФ — фонд нового поколения, мы друг с другом учимся вести диалог. По итогам нашего собрания будет принята специальная резолюция об РНФ. Мы вносим предложения об улучшении экспертизы фонда и его организации. Это совершенно новый уровень отношений, особенно если сравнивать с РФФИ, для руководства которого наши предложения и резолюция — как горох об стенку. Господин Панченко, идущий сейчас в президенты РАН, кажется, принципиально не реагирует на рекомендации и требования ученых. Как же он будет руководить Академией? На Общем собрании ОНР мы в очередной раз напомним РФФИ, что мы о нем забывать не собираемся. Ситуации в РФФИ будет посвящена резолюция Общего собрания».

«Наша организация растет, сейчас в ней 300 человек. Был пик, когда была реформа РАН и многие несогласные с реформой к нам вступали, но после перерегистрации не все подтвердили свое членство. Понятно, что люди эмоционально выгорают, когда видят, что их общественная деятельность не приносит видимых результатов», — сетует лидер ОНР.

И продолжает: «Мне же кажется, что результат есть, и он заключается в том, что общество видит, что ученые не молчат, а говорят то, что думают. ОНР сейчас представляет все науки, все регионы. К нам вступают и академики, и доктора наук, и аспиранты».

«Общественную работу приходится вести на фоне других дел, а от ученых требуется всё больше и больше заполненных бумаг, причем всё больше нелепых бумаг, и всё больше нагрузка, многих переводят на часть ставки во исполнение известного указа президента. В молодом возрасте можно позволить себе работать на трех работах, а к пенсионному возрасту ты уже как выжатый лимон. В науке в таком возрасте уже сложнее что-то новое придумать, тем более что нас всё время подгоняют и понукают. От нас требуют больше публикаций, но получается ли больше научных результатов?»

«Я считаю, что новый президент РАН и новый стиль Академии, если он возникнет, должен быть таким, чтобы без внимания не оставались те, кто делает науку. Начиная от младшего научного сотрудника и заканчивая докторами наук. Именно они пишут научные статьи, они получают результаты и проводят эксперименты. Похоже, что Академию устраивает то, что она потеряла влияние на научные институты. Если Академия наук не пересмотрит свои отношения с научным сообществом, то она будет в таком же загнанном состоянии, как и сейчас. Она никому не будет нужна».

«ОНР с первого дня своей работы, а потом и с первого дня объявленной реформы Академии наук говорило о том, что Академия сама должна перестроиться и что принятие решений в Академии должно осуществляться на паритетной основе: Президиумом РАН и представителями научных коллективов. Академия должна выстроить хотя бы неформальные связи с учеными. Пусть административных рычагов теперь нет, но должны же быть моральные рычаги. Но после последних выборов какие моральные рычаги остались? Академия наук должна меняться».

«Мы, ОНР, тоже должны меняться. Нас должно быть больше, и мы должны быть активнее. Правда, работать приходится в третью половину дня. Мы сейчас осуществляем ротацию совета, хотим, чтобы в нем было больше коллег из регионов», — отмечает Александр Фрадков.

Подготовила Наталия Демина.

Материалы об Общем собрании ОНР см. на сайте http://onr-russia.ru

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