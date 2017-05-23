О методах выявления фальсификаций с помощью видеозаписей

ТрВ-Наука продолжает тему статистики выборов и наблюдения за ними. Координатор Ассоциации наблюдателей Татарстана (http://tatobservers.ru) Азат Габдульвалеев из Казани рассказывает, как анализ видеозаписей помогает следить за точностью подсчетов голосов и выявлять фальсификации.

Камеры видеонаблюдения на избирательных участках являются дополнительным инструментом контроля и не могут заменить реальных наблюдателей на участках. Тем не менее их использование открывает немалые возможности для последующего анализа избирательного процесса.

У казанских активистов уже был такой опыт после выборов 2012 года. Итоги той работы отражены в цикле публикаций «100 избиркомов Казани. Таблица фальсификаций» [1]. Таким образом, к новому проекту уже имелись практически готовая технология и ядро будущей команды.

Правда, видеозаписи для начала нужно было получить, что оказалось довольно непростым делом. Активисты Ассоциации наблюдателей Татарстана, несмотря на все усилия, смогли получить видеоматериалы по Казани лишь по истечении трех недель со дня выборов, т. е. с 18 сентября 2016 года.

Впрочем, проблемы эти вполне предсказуемы, поэтому еще в день голосования был организован массовый онлайн-перехват трансляции и таким образом добыты первые, хотя и неполные записи. К сожалению, сбои сети и другие технические трудности сделали свое дело.

Тем не менее начального материала оказалось вполне достаточно для того, чтобы начать работу с тем расчетом, чтобы впоследствии восполнить имеющиеся пробелы.

Стал понятен и объем данных для хранения. Полная, 24-часовая запись с двух камер каждого участка занимает около 8 ГБ, что оказалось почти в два раза больше, чем в 2012 году. Исходя из этого стало возможным рассчитать необходимую емкость носителя для записей целого города (415 участков).

Первое, что можно выявить с помощью полученных записей, — это так называемый дефект явки. Идея достаточно проста и заключается в том, чтобы пересчитать всех избирателей, опустивших бюллетени в урны, а потом сравнить с восьмой строкой итогового протокола комиссии.

Этот процесс, однако, довольно трудоемок и при массовом исследовании участков требует привлечения большого числа волонтеров. К счастью, средства просмотра с функцией ускоренного воспроизведения (проигрыватель VLC) значительно облегчают задачу. В зависимости от интенсивности потока избирателей счетчики работают в интервале ускорения от двойного до восьмикратного. В трудные моменты применяется нормальное или даже замедленное воспроизведение.

Раздача записей производится путем предоставления доступа к хранилищу, откуда можно скачивать все нужные файлы, что позволяет привлекать к работе даже географически удаленных волонтеров. Основное хранилище по понятным причинам дублируется.

Самым важным и принципиальным моментом является проверка результатов просмотра (повторный подсчет избирателей) более опытными счетчиками (группой контроля). Таким образом разделяются первичный просмотр и контроль. Только подтвержденная фальсификация может служить основанием для публикаций и официальных обращений.

Пригодность участков для работы определяется предварительным мониторингом. Препятствиями могут быть некачественная запись или плохой обзор, разновидностью которого является феномен «скрытой урны». В отдельных случаях выяснялось, что одна урна оказывалась вне поля зрения, но появлялась к моменту подсчета. Понятно, что этим самым перечеркивается корректность подсчета явки.

В Казани из более чем 400 участков для просмотра была отобрана лишь половина, причем семь из них были забракованы уже в процессе работы.

Подсчет явки имеет свои технологические особенности. Поэтому для волонтеров была разработана краткая инструкция и форма отчета. Важным требованием является выполнение подсчета с разделением результата по 30-минутным интервалам. Это сложилось исторически, поскольку записи, полученные с президентских выборов 2012 года, были разбиты именно таким образом.

Общий итог получается суммированием 25 чисел (последний интервал — для проголосовавших после 20:00). Это уменьшает вероятность грубых ошибок и позволяет использовать известную еще с выборов 2012 динамику явки для выставления оптимальной скорости просмотра фрагмента.

Пиковые значения приходятся на период с 10:00 до 12:00. После 14:00 можно переходить на максимальное ускорение.

Первичный просмотр позволяет попутно выявить все зрелищные моменты, например вбросы бюллетеней и повторные голосования («карусели»). Жемчужиной видеоколлекции [2] стал сюжет, в котором групповой набег на урну для голосования выполняли наблюдатели на глазах у избирательной комиссии УИК 174 г. Казани под руководством ее председателя.

В одном из эпизодов злоумышленники пытались отвернуть камеру наблюдения [3] и думали, что им это удалось. Даже сотрудник полиции оказался причастен к этой банде членов комиссии и наблюдателей, состоящей из «представителей разных политических партий».

По состоянию на 23 апреля 2017 года дефект явки удалось обнаружить на 119 участках, которые внесены в «Таблицу фальсификаций» [4]. При этом на один участок приходится около 250 приписанных избирателей.

На 37 участках расхождение с протоколом составило менее 50 избирателей, при этом на 13 участках либо совпадение с протоколом было полным, либо расхождение не превысило 5 человек. Всё это только подтверждает точность метода и говорит о том, что чудес не бывает. Если избиратели есть, то они видны. Отсутствие целых батальонов голосующих невозможно объяснить ошибками счетчиков.

На этапе первичного просмотра и проверки остаются еще около 40 избирательных участков.

Второй этап анализа видеозаписей состоит в проверке процедур сортировки и подсчета. В подавляющем большинстве случаев эта работа сводится к определению периода каждой стадии и к констатации нарушений установленного порядка сортировки и подсчета.

Ключевую роль здесь также играют условия обзора. Бегство от камер наблюдения в самые дальние и темные углы помещений, к сожалению, не было исключительным кейсом.

После вскрытия стационарных урн, как правило, сначала происходит разбор, разделение по видам и упорядочение извлеченных бюллетеней. После этого начинается сортировка первого вида бюллетеней. Далее — подсчет и переход к следующему виду с выполнением аналогичных операций.

На этом этапе основными нарушениями стали сортировка без оглашения и предоставления бюллетеней присутствующим для визуального контроля, одновременный подсчет рассортированных бюллетеней из разных пачек без перекладывания их по одному.

Иногда разделения операций практически не было видно и комиссия делала всё сразу.

На сегодняшний день нарушения установленного порядка подсчета голосов выявлены на 46 из 50 проверенных участков. На 4 участках подсчет происходил вне зоны видимости камер наблюдения. Остальные участки пока на очереди.

Третий этап анализа заключается в выявлении подлогов и фальсификаций во время сортировки и подсчета голосов. Такая работа может выполняться только опытными счетчиками — волонтеры здесь уже не помогут. Применимость такого анализа крайне ограниченна, поскольку он требует достаточно благоприятных условий и хотя бы частичного соблюдения порядка подсчета голосов.

Этот процесс значительно более трудоемкий, чем простой подсчет явки. Например, анализ распределения голосов по 15 пачкам бюллетеней (по федеральному округу) требует не менее чем 15-кратного просмотра периода сортировки.

Сосчитать все бюллетени за один просмотр практически невозможно (так же как, например, деревья разных пород в смешанном лесу), даже при замедленной скорости воспроизведения.

Способов определения принадлежности бюллетеней два. Один — на слух, в момент оглашения (если таковое было). Другой — визуальный (нужно смотреть, в какую пачку бюллетени положили). Способы можно комбинировать по ситуации.

На сегодняшний день такая работа выполнена по 6 избирательным участкам. Других, перспективных для подобного анализа, заведомо не много.

На втором и третьем этапах возможно также выявление подлогов, заключающихся в перекладывании бюллетеней из одних пачек в другие [5] или вбросах непосредственно на стол подсчета [6].

Четвертый этап — это поиск и выявление карусельщиков. По данному направлению пока идет лишь накопление фактического материала, который толком еще не систематизирован. В настоящее время можно уверенно утверждать, что карусельщики были [7]. Причем «работали» как сами члены комиссий, так и передвижные бригады, замеченные во всех районах Казани.

Крайне интересно выявить численность этих бригад, маршруты их перемещения, «производительность труда», возможно, даже опознать отдельных персонажей, чтобы иметь представление о контингенте.

Эта работа похожа на детективное расследование и по-своему увлекательна, однако не является первоочередной. Дело в том, что предполагаемый вклад карусельщиков в дефект явки не особенно высок. Из всех способов ее завышения этот, пожалуй, наименее производителен и наиболее затратен для организаторов. Людей надо собрать, проинструктировать, возить, кормить, поить, да еще, вероятно, и деньги им платить.

В то же время эффект от работы одной бригады даже по целому району сравним со средней припиской всего на одном-двух участках, осуществить которую гораздо легче, проще и дешевле.

Юридическое значение видеоанализа на сегодняшний день практически равно нулю. ЦИК России в лице ее секретаря Майи Гришиной говорит, что «подсчет по видеозаписям не основан на законе». Прокуроры решительно не усматривают нарушений порядка подсчета, довольствуясь объяснениями подозреваемых председателей комиссии, которые про себя никогда плохого не скажут.

Сходным образом ведут себя и следователи, не считающие вбросы преступлением. В свое время координатору казанской коалиции «За честные выборы» Игорю Веселову было отказано в возбуждении уголовного дела по знаменитому участку № 127 (выборы 2012 года), поскольку исполнительницы группового вброса [8] на видеозаписях себя «не узнали». С тех пор мало что изменилось. Суды также отказывают в исследовании и приобщении записей как доказательств. Последний случай — отказ в приобщении видеоматериалов с 60 избирательных участков по иску кандидата-одномандатника Руслана Зинатуллина. Причем Верховный суд России поддержал позицию Верховного суда Татарстана.

Однако в целом видеонаблюдение вовсе не бесполезно, что косвенно подтверждается явным и неявным саботажем, который приобретает всё больший размах. Кроме пассивного бегства от камер, урн [9] и столов подсчета наблюдаются и случаи более активного противодействия.

Видеокамеры перекрывают листами бумаги [10], их пытаются отвернуть, закрыть своим телом [11] или обмануть, имитируя процесс голосования [12].

ЦИК России на жалобы наблюдателей по всем этим случаям говорит, что у председателей много своих обязанностей и за картинку трансляции они не отвечают. Мол, все претензии к Ростелекому.

Тем не менее анализ видеозаписей может принести немалую практическую пользу. Далеко не все фальсификаторы хотят быть увековеченными в бессмертных видеороликах. Кроме того, исследование дает достоверное представление о механизме фальсификаций: как именно всё работает, какие методы подлога более эффективны, а какие — менее.

Например, стереотип, будто наибольшее зло представляют собой вбросы и карусельщики, не соответствует действительности. Главная опасность для результата выборов заключается в перераспределениях голосов, скрываемых за нарушениями порядка сортировки и подсчета бюллетеней.

Это знание обязательно должно быть учтено при подготовке будущих наблюдателей, желательно даже с демонстрацией учебных фильмов с использованием фрагментов подлинных видеозаписей.

Азат Габдульвалеев

1. http://a-gabdulvaleev.livejournal.com/21170.html

2. http://tatobservers.ru/analiz-vyborov-2016-goda/videokollekciya/

3. www.youtube.com/watch?v=zgwy4PIe_GQ

4. http://tatobservers.ru/analiz-vyborov-2016-goda/tablica-falsifikaciy/poyasneniya/

5. www.youtube.com/watch?v=A9KSaQFeoig

6. www.youtube.com/watch?v=fGhUw1XaMiw

7. www.youtube.com/watch?v=EWuMYJM04aM

8. https://www.youtube.com/watch?v=j-TPNJmNeZI

9. www.youtube.com/watch?v=dMUxCSBtygY

10. www.youtube.com/watch?v=KaMUcYEbeEQ

11. www.youtube.com/watch?v=3Sg60CqhocQ

12. www.youtube.com/watch?v=xCUuLxOxU4w

Добыт надежный экспериментальный материал…

Андрей Бузин,

руководитель Межрегионального объединения избирателей, сопредседатель движения «Голос»:

Работой этой группы из Казани я восхищался еще в 2012 году. После федеральных выборов 2016-го группа провела еще более обстоятельное исследование и опубликовала крайне интересные результаты.

Аналогов такого исследования — по крайней мере по охвату материала и убедительности результатов — в России нет, хотя в некоторых регионах (в первую очередь в Подмосковье) в 2012 и 2016 годах также осуществлялся плодотворный просмотр видеозаписей. Так, в 2012 году в Рузском районе Московской области благодаря анализу видеозаписей была наглядно продемонстрирована технология «каруселей»; в 2016 году просмотр видеозаписей из г. Мытищи позволил подтвердить предположение о массовых фальсификациях; фрагменты, фиксирующие вбросы бюллетеней в 2012 году, появились в Интернете в достаточном количестве.

Группа Габдульвалеева отличается системным подходом, основательностью и разнообразием результатов. Ее исследования позволяют доказать то, что бездоказательно отвергается и организаторами выборов, и правоохранителями, и судами. В первую очередь — массовые процедурные нарушения при подсчете голосов; во вторую очередь — фальсификации итогов голосования путем увеличения явки, вбросов, неправильного подсчета бюллетеней, голосования за других лиц.

Более того, с помощью исследования видеозаписей добыт надежный экспериментальный материал по распределению интенсивности голосования, которая довольно сильно искажена в официальных данных (впрочем, надо заметить, что динамика интенсивности голосования имеет значительные территориальные особенности).

Работа крайне актуальна в связи с грядущими выборами президента РФ. Она предлагает четкую методику использования видеоматериалов и акцентирует внимание на тех изъянах, которые в настоящее время имеются в порядке организации и использования видеонаблюдения на избирательных участках.

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