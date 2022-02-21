ТрВ № 4 (348) за 2022 г.: Жизнь как многоуровневое обучение

22.02.2022 / № 348 /  Выпускающий редактор: Наталия Демина /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 348 от 22 февраля 2022 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Живешь — значит, учишься
Евгений Кунин о серии статей совместно с Виталием Ванчуриным, Михаилом Кацнельсоном и Юрием Вольфом об эволюции, теории обучения и термодинамике — стр. 1, 3, 5

Ученые за решеткой
О делах Валерия Голубкина и Азата Мифтахова — стр. 2, 11

Лучшие работы по популяризации науки
Ксения Теплякова, Галина Чулкова, Александр Дубынин, Андрей Журавлёв и Владимир Сурдин, о проектах — лауреатах премии РАН — стр. 5–7

НЕТ войне с Украиной!
НЕТ войне с Украиной!

Наука будущего
Валерий Рязанов и Олег Астафьев о квантовых компьютерах —
youtu.be/watch?v=qmAfXJKgpVg
Расшифровку беседы см. на стр. 8–9

Разбить кривые зеркала
Анна Кулешова и Лариса Мелихова о дублировании публикаций и покупном соавторстве — стр. 10–11

Премия L’Oréal «Для женщин в науке»
Стипендиаты 2021 года Ольга Седельникова, Анна Сулацкая, Ольга Гусельникова, Валентина Уточникова, Валентина Бабенко и Олеся Маляренко о науке и семье — стр. 12–13

Клубки единомышленников ползут в ВАК
Михаил Гельфанд, Андрей Заякин и Андрей Ростовцев о представителях диссеродельных кластеров, стремящихся в экспертные советы ВАК

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