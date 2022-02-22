Петиция в защиту Валерия Голубкина передана властям

22.02.2022 / № 348 / с. 2 /  Наталия Демина /  Наука за решеткой /  Комментариев нет

В День российской науки ученому-«шпиону» Валерию Голубкину преподнесли «подарок» — продлили срок его содержания под стражей еще на два месяца, в очередной раз не услышав доводов защиты. Одна радость — жена и дети смогли его поздравить с Днем науки лично, прямо в здании Лефортовского суда.

В этот же день докт. физ.-мат. наук, трижды «иноагент», правозащитник * передал в Администрацию президента РФ петицию с Change.org в защиту Валерия [1] с 116 тыс. подписей.

Лев Пономарёв у здания Администрации президента РФ
Лев Пономарёв у здания Администрации президента РФ

Он заранее записался на прием, но всё равно вынужден был ходить от двери к двери АП с двумя тяжеленными коробками («Давайте мы вас зарегистрируем», «Сейчас мы проведем санобработку приемной» и т. п.), пока наконец не достиг намеченной цели.

А пока мы ждали Льва Александровича у приемной АП, на наших глазах со здания Ильинка, 21 упал ком снега и льда и чуть не убил женщину. «Я сегодня второй раз родилась», — сказала она фотокорреспонденту, оказавшемуся рядом. А потом ком снега и льда упал на тротуар уже и со здания Администрации президента. Обратно к метро мы шли по автодороге и предупреждали идущих пешеходов о возможной нешуточной опасности.

«У нас над прогулочными боксами сбоку проходит крытая галерея для часового. Так вот с ее крыши в оттепель снег сползает прямо к нам. Но у нас его принимает на себя решетка, на которой глыба дробится, и вниз уже сыплется крупа. Надо такие решетки ставить по периметру домов выше окон последнего этажа. Тогда глыбы не будут долетать до людей и машин», —написал из «Лефортово» доктор технических наук Голубкин, узнав об этом происшествии. Даже за решеткой не может не думать о том, как сделать мир лучше и безопаснее.

«У меня такое ощущение, что я побывал у пришельцев. Эти люди за зеркальными стеклами — я вижу лишь их силуэты. Никакого человеческого общения. Паспорт я показал в стекло», — рассказал вернувшийся Пономарёв.

Насколько такая может помочь? «116 тысяч подписей — это замечательно! Нужно делать всё, что в наших силах», — уверен Лев Александрович. Свой интерес к делу ученого-«шпиона» он объяснил тем, что он и Валерий оба из науки. Более того, Голубкин преподавал на Физтехе, а Пономарёв там и учился, и преподавал. «Он младше меня на 11 лет, я с ним, увы, не знаком», — замечает правозащитник. Он напомнил о том, что ранее существовал Общественный комитет защиты ученых под руководством академика РАН Юрия Рыжова, и в самом начале его работы еще удавалось кому-то из ученых помочь. Сейчас же это стало невозможным.

Коробки с подписями под петицией в защиту Валерия Голубкина
Коробки с подписями под петицией в защиту Валерия Голубкина

Пономарёв считает, что ученые сейчас все больше попадают под , потому что они часто общаются с иностранцами и работают там, где есть доступ к засекреченной информации. Хотя у Голубкина была лишь третья форма допуска к гостайне, самая низшая, при такой форме люди даже могут никогда не увидеть секретной информации. «Студенту Физтеха при окончании вуза дают третью форму допуска», — отмечает Пономарёв. А сотрудничество россиян с западными учеными, при том что все их отчеты и статьи получают визу спецотдела, вызывает интерес у чекистов. Тех много, им надо чем-то отчитываться, за какие-то «раскрытия» получать новые звания. А по обвинению в госизмене человека легко посадить, ведь автоматически его дело закрывается от общественного контроля, никто не знает, в чем суть выдвинутых обвинений. И даже в таких условиях сильных независимых адвокатов, которые берутся за такие дела по госизмене, вынуждают уехать из России или делают их работу по защите клиентов практически невозможной.

Так, был вынужден уехать адвокат *, ранее защищавший и Голубкина, и Кудрявцева, и журналиста Ивана Сафронова. «Чекисты не любят огласку, ведь беспредел легче творить в тишине. Поэтому такие петиции очень важны и помогают адвокатам вызволять невиновных из пасти Левиафана. В своё время благодаря петиции с пятьюдесятью тысячами подписей мы вытащили из СИЗО многодетную мать Светлану Давыдову, обвиненную в госизмене за звонок в посольство Украины. Благодаря письмам, обращениям и публикациям из Лефортово выпустили тяжело больного физика Виктора Кудрявцева. Конечно, времена сильно изменились, но и подписей удалось собрать немало. Посмотрим, сможет ли власть проигнорировать 116 тысяч голосов, требующих справедливости для ученого Валерия Голубкина», — отмечает Павлов в своем Telegram-канале [2].


Фото автора

1. Петиция «Освободите 69-летнего профессора Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене!» открыта для подписания: bit.ly/3BdRkgH

2. t.me/kanalsobakipavlova/628

* Первое физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

* Включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

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