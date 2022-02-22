Петиция в защиту Валерия Голубкина передана властям

В День российской науки ученому-«шпиону» Валерию Голубкину преподнесли «подарок» — продлили срок его содержания под стражей еще на два месяца, в очередной раз не услышав доводов защиты. Одна радость — жена и дети смогли его поздравить с Днем науки лично, прямо в здании Лефортовского суда.

В этот же день докт. физ.-мат. наук, трижды «иноагент», правозащитник Лев Пономарёв* передал в Администрацию президента РФ петицию с Change.org в защиту Валерия [1] с 116 тыс. подписей.

Он заранее записался на прием, но всё равно вынужден был ходить от двери к двери АП с двумя тяжеленными коробками («Давайте мы вас зарегистрируем», «Сейчас мы проведем санобработку приемной» и т. п.), пока наконец не достиг намеченной цели.

А пока мы ждали Льва Александровича у приемной АП, на наших глазах со здания Ильинка, 21 упал ком снега и льда и чуть не убил женщину. «Я сегодня второй раз родилась», — сказала она фотокорреспонденту, оказавшемуся рядом. А потом ком снега и льда упал на тротуар уже и со здания Администрации президента. Обратно к метро мы шли по автодороге и предупреждали идущих пешеходов о возможной нешуточной опасности.

«У нас над прогулочными боксами сбоку проходит крытая галерея для часового. Так вот с ее крыши в оттепель снег сползает прямо к нам. Но у нас его принимает на себя решетка, на которой глыба дробится, и вниз уже сыплется крупа. Надо такие решетки ставить по периметру домов выше окон последнего этажа. Тогда глыбы не будут долетать до людей и машин», —написал из СИЗО «Лефортово» доктор технических наук Голубкин, узнав об этом происшествии. Даже за решеткой ученый не может не думать о том, как сделать мир лучше и безопаснее.

«У меня такое ощущение, что я побывал у пришельцев. Эти люди за зеркальными стеклами — я вижу лишь их силуэты. Никакого человеческого общения. Паспорт я показал в стекло», — рассказал вернувшийся Пономарёв.

Насколько такая петиция может помочь? «116 тысяч подписей — это замечательно! Нужно делать всё, что в наших силах», — уверен Лев Александрович. Свой интерес к делу ученого-«шпиона» он объяснил тем, что он и Валерий оба из науки. Более того, Голубкин преподавал на Физтехе, а Пономарёв там и учился, и преподавал. «Он младше меня на 11 лет, я с ним, увы, не знаком», — замечает правозащитник. Он напомнил о том, что ранее существовал Общественный комитет защиты ученых под руководством академика РАН Юрия Рыжова, и в самом начале его работы еще удавалось кому-то из ученых помочь. Сейчас же это стало невозможным.

Пономарёв считает, что ученые сейчас все больше попадают под репрессии, потому что они часто общаются с иностранцами и работают там, где есть доступ к засекреченной информации. Хотя у Голубкина была лишь третья форма допуска к гостайне, самая низшая, при такой форме люди даже могут никогда не увидеть секретной информации. «Студенту Физтеха при окончании вуза дают третью форму допуска», — отмечает Пономарёв. А сотрудничество россиян с западными учеными, при том что все их отчеты и статьи получают визу спецотдела, вызывает интерес у чекистов. Тех много, им надо чем-то отчитываться, за какие-то «раскрытия» получать новые звания. А по обвинению в госизмене человека легко посадить, ведь автоматически его дело закрывается от общественного контроля, никто не знает, в чем суть выдвинутых обвинений. И даже в таких условиях сильных независимых адвокатов, которые берутся за такие дела по госизмене, вынуждают уехать из России или делают их работу по защите клиентов практически невозможной.

Так, был вынужден уехать адвокат Иван Павлов*, ранее защищавший и Голубкина, и Кудрявцева, и журналиста Ивана Сафронова. «Чекисты не любят огласку, ведь беспредел легче творить в тишине. Поэтому такие петиции очень важны и помогают адвокатам вызволять невиновных из пасти Левиафана. В своё время благодаря петиции с пятьюдесятью тысячами подписей мы вытащили из СИЗО многодетную мать Светлану Давыдову, обвиненную в госизмене за звонок в посольство Украины. Благодаря письмам, обращениям и публикациям из Лефортово выпустили тяжело больного физика Виктора Кудрявцева. Конечно, времена сильно изменились, но и подписей удалось собрать немало. Посмотрим, сможет ли власть проигнорировать 116 тысяч голосов, требующих справедливости для ученого Валерия Голубкина», — отмечает Павлов в своем Telegram-канале [2].

Наталия Демина

Фото автора

1. Петиция «Освободите 69-летнего профессора Валерия Голубкина, обвиняемого в госизмене!» открыта для подписания: bit.ly/3BdRkgH

2. t.me/kanalsobakipavlova/628

* Первое физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

* Включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.