Дни Азата Мифтахова пройдут в июле 2022 года

Второй международный день Азата Мифтахова (а точнее, сразу два дня) пройдет 5–6 июля 2022 года как в онлайн-, так и в офлайн-формате [1]. Выбор даты связан с тем, что на 6 июля в Санкт-Петербурге запланировано торжественное открытие Международного математического конгресса, право на проведение которого Россия выиграла у Франции четыре года назад, на голосовании на Генеральной ассамблее Международного математического союза (Сан-Пауло, Бразилия). Тогда политическая ситуация в России не была такой напряженной и никто не мог предполагать, что часть ведущих математиков мира будет призывать даже к бойкоту или переносу этого форума.

Первый День Азата Мифтахова, прошедший в 2021 году [2] с участием лауреатов премии Филдса и других известных ученых, собрал более 1600 участников. Благодаря ему еще большее число математиков узнало о той несправедливости, которая происходит с Азатом Мифтаховым.

18 января 2021 года он был приговорен Головинским судом города Москвы к шести годам лишения свободы в колонии общего режима (подробно об обвинении см. [3]). Мосгорсуд 9 июня 2021 года отклонил апелляционные жалобы и оставил этот приговор в силе [4]. Срок заключения Азата закончится лишь 5 декабря 2023 года.

9 февраля жена Азата Елена Горбань сообщила, что цензоры ИК-17 в городе Омутнинск Кировской области не пропустили к Азату учебник «Обыкновенные дифференциальные уравнения» (2019) (скачать его можно по ссылке [5]). Его авторами являются А. И. Буфетов, Н. Б. Гончарук, Ю. С. Ильяшенко. Свои действия цензоры никак не обосновали. У молодого человека практически нет возможности в колонии заниматься математикой.

Организаторы Дней Мифтахова призывают российские власти к немедленному и безусловному освобождению Азата. Они приглашают всех, кому небезразлична тема прав человека и судьба молодого математика, присоединиться к этому событию и зарегистрироваться по ссылке [6]. Регистрация обязательна как для онлайн-, так и для офлайн-формата.

5 июля с 17 по 20 часов по Москве и СПб мероприятие пройдет онлайн. Спикерами станут аспирант Илья Думанский (MIT), аспирант Александр Петров (Гарвард) и теорфизик, постоянный профессор IHES Вячеслав Рычков. Их лекции по математике будут транслироваться в Zoom и на YouTube.

6 июля с 18 по 20 часов состоится обсуждение ситуации с соблюдением прав человека на кейсах преследуемых в России ученых. Мероприятие пройдет как в онлайн-, так и в офлайн-формате совместно с Правозащитным центром «Мемориал»*. Офлайн-часть будет проходить в Высшей нормальной школе (École normale supérieure) в Париже и открыта для доступа ученых, правозащитников и журналистов (после регистрации).

Уже 104 российских математика (на момент первой публикации 10 декабря 2021 года их было 64) попросили отложить Математический конгресс в Санкт-Петербурге до освобождения Азата Мифтахова [7, 8].

В свою очередь, Исполнительный комитет Международного математического союза 2 ноября 2021 года разместил на своем сайте заявление, в котором призвал российские власти как можно быстрее освободить Мифтахова, чтобы тот смог продолжить работу над диссертацией во Франции [9].

По материалам сайта caseazatmiftakhov.org

1. caseazatmiftakhov.org/azat-miftakhov-days-july-5-6-2022

2. trv-science.ru/matematiki-provedut-den-azata-miftaxova

3. trv-science.ru/delo-miftaxova-posleduet-bojkot

4. trv-science.ru/miftaxov-sentence-and-support

5. dyn-sys.org/public/ODE-notes/ODE.pdf

6. docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4AcrhO5WaeQcEe__I5RjagfRhW5R6jGC8OK75L83cfMPp-g/viewform

7. caseazatmiftakhov.org/an-open-letter-of-russian-mathematicians-to-imu-executive-committee-regarding-mathematician-and-political-prisoner-azat-miftakhov

8. trv-science.ru/letter_of_64_in_support_of_azat

9. trv-science.ru/mezhdunarodnyj-matematicheskij-soyuz-prosit-osvobodit-miftaxova

* Включен Минюстом РФ в список иноагентов.

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