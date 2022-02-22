Андрей Журавлёв: «С последней книгой очень помог SARS-CoV‑2, но благодарить его не буду…»

Финалисты конкурса РАН 2021 года в номинации «Лучшая научно-популярная книга об экологии, охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия»: Анна Титова, автор книги «Невыносимый мусор: Записки военкора мусорной войны» (М.: Альпина Паблишер, 2021);

Ольга Филатова, автор книги «Облачно, возможны косатки» (М.: Альпина нон-фикшн, 2022);

Григорий Фрумин, автор книги «Занимательная экология. Учебное пособие» (СПб.: Изд-во РГПУ им. Герцена, 2021);

Андрей Яковлев, автор книги «Страна отходов. Как мусор захватил Россию и можно ли ее спасти» (М.: Individuum, 2021).

В конце декабря 2021 года были объявлены лауреаты премии РАН за лучшие работы по популяризации науки. Победителем в номинации «Лучшая научно-популярная книга об экологии, охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия» стал докт. биол. наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Журавлёв. На конкурс он представил рукопись книги «Похождения видов. Вампироноги, паукохвосты и другие переходные формы в эволюции животных» (М.: Альпина нон-фикшн, 2022). Публикуем ответы автора на вопросы ТрВ-Наука.

— Как создавалась эта книга? Кто был автором ее идеи?

— При подготовке лекций по палеонтологии для студентов МГУ я, увы, столкнулся с проблемой, что современная учебная литература по этой дисциплине у нас отсутствует. Это либо издания 50–60-летней давности, либо их далеко не улучшенные перепевы. А нынешняя палеонтология отличается от таковой середины XX века в той же степени, что и от науки века XIX. Чтобы хоть как-то восполнить этот зияющий провал в современных знаниях, и пришлось сесть за клавиатуру. Да, стиль нетипичный для учебников. Но кто сказал, что научная литература должна быть написана куцым канцелярским языком? Труды Чарльза Дарвина и Сергея Мейена потому и воспринимаются легко, что это не только большая наука, но и большая литература.

— Как долго шла работа над книгой?

— Собственно текст создавался три года.

— Кто был научным рецензентом? Помощь, содействие каких коллег вы бы хотели отметить (if any)?

— Поскольку у нас время относительно узкой специализации, а книга охватывает эволюционную историю весьма разных организмов — от докембрийских предтеч животных до осьминогов, пауков и морских ежей, — пришлось обращаться за помощью в редакционной подготовке книги ко многим ведущим отечественным специалистам, отмеченным в разделе «Благодарности». И еще три десятка ученых всего мира любезно и безвозмездно поделились фотографиями своих доисторических «питомцев»: без их вклада фолиант выглядел бы бледно во всех смыслах. С удовольствием еще раз выражу всем свою признательность за действительно неоценимую помощь.

— Что для вас самое трудное в подготовке книги? Вы работаете по вдохновению или скорее по принципу «ни дня без строчки»?

— В российских вузах, к сожалению, отсутствует напрочь такое понятие, как саббатикал, когда раз в несколько лет преподавателю предоставляется годичный отпуск за счет университета/колледжа, чтобы он освежил свои научные знания или написал учебник. (Даже в крупных корпорациях такое практикуется.) У нас, видимо, считается, что все синапсы, хранящие знания, закладываются богом, а учебные пособия для студентов типографии производят, поэтому заниматься научной и писательской деятельностью приходится в свободное от основной, преподавательской, работы время. Иначе говоря, я работал над книгой в выходные и отпуска, если, конечно, не ездил в экспедиции. С последней книгой очень помог SARS-CoV-2, закрывший все экспедиционные маршруты. Удалось закончить два десятка научных статей и эту книгу. Но благодарность вирусу всё равно выражать не буду.

— Были ли в вашем детстве и юности научно-популярные книги, которые оказали на вас наибольшее воздействие? Может быть, мотивировали вас заняться наукой?

— Большое впечатление оставил альбом чешского геолога Йозефа Аугусты и художника Зденека Буриана «Ящеры древних морей». В нем были показаны совершенно фантастические, но в то же время реальные животные. А в начальной школе — книги Джеральда Даррелла «Моя семья и [другие] звери» (в титуле советского издания одно слово почему-то было опущено) и Натана Эйдельмана «Ищу предка». Оказалось, что об экспедициях и серьезной науке можно рассказывать легко и забавно.

— Какова ваша область научных интересов? Над каким проектом вы сейчас работаете?

— Приходится осваивать смежные с палеонтологией области, изучающие элементный и изотопный состав древних горных пород. Эти данные позволяют реконструировать условия, в которых появились и начали эволюционировать древнейшие многоклеточные животные. Без таких знаний все попытки выяснить, как выглядели предковые виды, уподобляются известному анекдоту про физика-теоретика: представим абсолютно сферическую курицу в вакууме…

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