Мы стараемся сочетать увлекательность и научную достоверность

Премию РАН в номинации «Лучший авторский курс, направленный на популяризацию науки в школе» получил авторский коллектив в составе: канд. физ.-мат. наук, доцента кафедры общей и экспериментальной физики ИФТИС МПГУ Аллы Казанцевой; демонстратора и руководителя проекта «Физическая гостиная», зав. лабораторией кафедры общей и экспериментальной физики ИФТИС МПГУ Ксении Тепляковой; докт. физ.-мат. наук, профессора кафедры общей и экспериментальной физики ИФТИС МПГУ Галины Чулковой; научного сотрудника Лаборатории квантовых детекторов МПГУ Павла Ана и лаборанта-исследователя Лаборатории квантовых детекторов МПГУ Марии Солдатенковой, — представляющий Московский педагогический госуниверситет и Программу дополнительного образования «Физическая гостиная». Публикуем ответы коллег на вопросы ТрВ-Наука.
— Как появился этот курс? Кто был автором идеи?
Ксения Теплякова: Просветительская деятельность в том или ином формате на кафедре общей и экспериментальной физики Института физики, технологии и информационных систем МПГУ ведется уже много лет. Активно работает Лекторий, один из циклов лекций которого участвовал в конкурсе РАН в 2019 году. Наши короткие видеолекции стали участниками конкурса РАН 2020 года. Курс «Физическая гостиная» — это в какой-то мере сумма опыта и собранного материала за несколько лет.
Коллектив Григория Гольцмана (кафедра, Лаборатория квантовых детекторов, проект «Физическая гостиная») совместно с коллегами и партнерами организовал уже около десятка крупных фестивалей науки, провел более сотни открытых лекций с показом интересных демонстраций, мощно развивает волонтерскую просветительскую работу.
Некоторые части курса как отдельные мастер-классы и занятия неоднократно участвовали в фестивалях, предлагались школьникам разных классов и уровня подготовки. В допандемийные времена количество школьников, посещавших наши мероприятия, составляло более пяти тысяч. Это масштабная работа, в которую были включены многие наши коллеги. Инициатором оформленной деятельности, наверное, являюсь я, ведь кто-то же должен направлять энергию.
— Сколько шла работа над курсом? Как распределялись задачи между авторским коллективом?
К.Т.: Работа шла несколько лет и продолжается и сейчас. В коллективе авторов Галина Чулкова и Алла Казанцева больше отвечают за содержательную часть, за правильность подачи материала. Павел Ан — за постановку экспериментов; Мария Солдатенкова, взаимодействуя со школьниками, вносит коррективы, дает обратную связь, собирает новые «находки» занятий. Но это всё условно, коллектив работающих над курсом людей, растет, многие вопросы обсуждаются одновременно с научными сотрудниками, преподавателями, аспирантами, студентами вуза.
— В чем вы видите специфику популяризации науки в школе? В чем главная сложность?
Галина Чулкова: Сложность заключается в том, чтобы при максимальной доступности и увлекательности изложения материала сохранить достоверность и научный уровень в максимальной степени. В процессе проведения занятий мы стараемся формировать естественно-научную картину мира, основанную на научных данных.
В современной школе, как правило, недостаточно времени для того, чтобы рассказать школьникам о современных достижениях науки и технологий. Учитель перестает быть основным источником новых знаний, а становится организатором познавательной и исследовательской деятельности учащихся. В этой связи программы дополнительного просветительского направления необходимы для развития познавательного интереса к науке. Мы также нацелены на развитие у учащихся самостоятельного мышления, формирования умения самостоятельно приобретать знания и применять их на практике.
К.Т.: Хочу также добавить важность просветительской деятельности не только в стенах школ и для школьников. Заметный процент детей сейчас обучается на семейном образовании. А дети, которые проходят длительное лечение в больницах? Например, вот обучался ребенок в школе, возникли проблемы с почками, в регионе нет возможности проводить диализ, госпитализация в клинику в крупном городе и дальше — месяцы в больнице, пока не завершится лечение или не будет найден донор. При этом желание познавать новое у ребенка никуда не девается. Да, есть много особенностей при работе с детьми в больницах, педагог должен быть на занятии ярче, деликатнее, настроиться на максимальную чуткость и получение обратной связи. Это отличный опыт: если курс оказался интересным детям в тяжелом физическом/моральном состоянии, то уж точно вопрос мотивации «среднестатистического» школьника можно будет решить. Наша команда работает с детьми и подростками в спецприемниках, на площадках федерального проекта «УчимЗнаем», в больницах, хосписах — везде, где есть возможность показать, что учиться и узнавать новое — интересно и доступно каждому.
— Читается ли этот курс ежегодно?
— Да, но мы сторонники гибкого подхода. Каким-то школам нужны программы «погружения» для 6–7-го классов, чтобы помочь начать изучать физику, некоторые школы просят поработать даже с учениками начальных классов. А иногда важно проделать все сложные лабораторные работы, выполнить дополнительные практические задания, уделить большее внимание научной лаборатории (кроме экскурсий выполняем адаптированные работы на научном оборудовании). Фрагментами используем курс на мастер-классах, которые проводим везде и всюду.
— Работаете ли вы сейчас над новым курсом лекций? Если да, то каким?
— Сейчас мы активно работаем над курсом «Новая физика», назовем его следующим «дополненным изданием» курса — победителя конкурса, где акцент поставлен на получении знаний о современных достижениях науки и технологиях, которыми мы пользуемся ежедневно. Ведь без фундаментальных исследований не было бы и прикладных открытий/изобретений: мобильной связи, современных сенсорных экранов, новых материалов (нано- и прочее), навигации, медицинских способов диагностики, интернета — всего, без чего уже нельзя представить жизнь людей. Министерство просвещения и высшего образования РФ поддержало инициативу МПГУ о создании ФИП (Федеральной инновационной площадки), руководителем которой является Григорий Гольцман; планируется колоссальная работа в том числе по развитию курса «Новая физика» для школьников, студентов и в виде программ повышения квалификации для учителей.