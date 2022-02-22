Александр Дубынин: Нас объединяет страсть к полевому изучению природы

Лауреатом премии РАН за лучшие работы по популяризации науки в номинации «Лучший проект поддержки гражданской науки (citizen science)» стал руководитель экспертной инициативной группы «Открытая лаборатория природоохранной биологии», мл. науч. сотр. лаборатории географии и экологии биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (по 1 февраля 2022 г.) Александр Дубынин. Высокую оценку Комиссии РАН по популяризации науки получил его проект «Региональный исследовательский конкурс для любителей природы „Биоразнообразие Новосибирской области: редкие виды, белые пятна“». Публикуем ответы Александра на вопросы ТрВ-Наука.

— Когда был начат этот проект?

— Проект в виде конкурса натуралистов, делающих фотонаблюдения редких видов растений, животных и грибов Новосибирской области, стартовал в апреле 2019 года. Платформа iNaturalist проста в пользовании. Можно сказать, мы давно ее ждали. Фотонаблюдения, привязанные к географическим координатам, возможность верификации — это минимум, который необходим для того, чтобы фотография превратилась в факт, в научное подтверждение распространения вида. Наш проект был вдохновлен примером «Флоры России», масштабного национального проекта, который благодаря Алексею Серегину из МГУ стартовал в конце 2018 года.

Почему редкие виды? По нескольким причинам. Во-первых, научный интерес. Как правило, о редких и уязвимых видах, занесенных в Красную книгу, мало сведений в литературе. Несмотря на то что в Новосибирске располагаются ведущие в Сибири профильные биологические институты, область остается мало изученной. Рядом Алтай, Тува, Хакасия — своеобразные, богатые в видовом отношении регионы! Туда тянет многих полевых исследователей — и зоологов, и ботаников. Во-вторых, важность для охраны дикой природы. Для сохранения ценных природных территорий в нашей стране работает только Красная книга, то есть видовой подход. Если на какой-то территории есть краснокнижный вид, то по закону его надо сохранить.

Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthos) Девясил высокий (Inula helenium)

— В чем главная идея проекта?

— Его суть, его главная цель — обеспечить специалистов новыми данными о распространении ценных с точки зрения науки и охраны природы видов и в целом сведениями о других видах, обитающих в регионе. Также его задача — поддержать желание любителей природы и натуралистов заниматься краеведением, исследовать новые и малодоступные территории. Проект реализуется в виде конкурса, то есть в нем существует соревновательная компонента. В январе-феврале каждого года подводятся итоги, подарками и грамотами отмечаются наиболее активные натуралисты.

— Какова история развития проекта?

— Проекту три года. В 2019 и 2020 годах конкурс назывался «Красная книга Новосибирской области». Проект на платформе с таким названием является основным, однако были созданы и другие проекты-агрегаторы — «Биоразнообразие Новосибирской области», «Биоразнообразие ООПТ Новосибирской области» и др. Они соответствовали приоритетам конкурса, а это фотонаблюдения не только видов из Красной книги, но и в целом биоразнообразия региона, в границах отдельных территорий — ООПТ и Искитимский район.

Отдельно подчеркну важность партнерства. Проект мы делаем совместно с компанией «Дата Ист» (ведущим разработчиком программного обеспечения для ГИС в Новосибирске), ГКУ «Природоохранная инспекция», с 2021 года — с Фондом «Сохранение Сибири и Дальнего Востока», Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН и издательством «Альпина нон-фикшн».

Объявляя конкурс 2021 года, мы сохранили предыдущие приоритеты, но и добавили новые. Это, во-первых, «белые пятна». Дело в том, что фотонаблюдения, как мы увидели, распределяются по территории очень неравномерно: больше всего снимают в Новосибирске и окрестностях, вдоль дорог, в местах отдыха. Поэтому мы решили, что надо способствовать тому, чтобы наблюдатели стремились поехать подальше — на юго-запад, север и северо-запад, где наблюдения почти отсутствуют. Даже придумали мини-гранты на дорогу! Хочешь поехать подальше — напиши кратенькую заявку, расскажи, куда и зачем, — и вперед! Спасибо большое партнерам — компании «Дата Ист» и Фонду «Сохранение Сибири и Дальнего Востока» — за помощь в этой затее.

Во-вторых, добавили на платформу проект-агрегатор по Караканскому бору, чтобы видеть количество сведений, важных для проектирования там природного парка. В 2021 году конкурс назывался по-другому — «Биоразнообразие Новосибирской области: редкие виды, белые пятна», — хотя его содержание осталось прежним, мы подчеркнули в названии новый приоритет.

Если говорить про результаты, то они получились вполне впечатляющими. Благодаря натуралистам и любителям природы, а также экспертам, которые проводили верификацию, было выявлено 4900 мест обитания 125 видов, занесенных в Красную книгу Новосибирской области. В целом в Новосибирской области зафиксировано более 99 400 (скоро 100 тыс.!) достоверных мест обитания 2880 видов растений, животных и грибов.

Наша итоговая встреча, надо сказать, больше напоминает неформальный межлабораторный научный семинар, где собравшиеся с радостью и энтузиазмом делятся открытиями, идеями, впечатлениями от экспедиций и планами на новый полевой сезон. Народ собирается разношерстный, но всех объединяет интерес, даже страсть к полевому изучению природы, у каждого этот интерес свой: кто-то увлекается грибами, кто-то интересуется орхидеями, кто-то — насекомыми; много бердвотчеров, конечно.

— Как вы дальше планируете его развивать?

— Объявим конкурс 2022 года. Одна из главных задач — проанализировать данные о краснокнижных видах и выпустить информационный бюллетень, чтобы его можно было передать в Министерство природных ресурсов и экологии региона и далее использовать для развития территориальной охраны природы. Сейчас создается редакторская группа для этого. Намечается второе перспективное направление — вовлечение заинтересованных ребят, юных натуралистов. Кажется, у нас появился надежный партнер для этого направления.

— Почему сама концепция citizen science представляется вам важной для развития науки?

— Раньше участие «простых» людей в научной деятельности не было столь впечатляющим. В наше время симпатия к науке и желание помочь исследователям нашли подкрепление в виде новых информационных технологий. Та же платформа iNaturalist — сейчас ею пользуются более двух миллионов человек! В ботанике поток фотонаблюдений растений, поступающих в Global Biodiversity Information Facility, главный мировой депозиторий информации о биоразнообразии, с, в общем-то любительской, платформы iNaturalist огромен, и он во много раз превышает поток данных из традиционных источников — гербариев и зоомузеев.

Всё это предоставляет совершенно новые возможности для анализа распространения видов и уточнения моделей. Информатика биоразнообразия получила в лице научных волонтеров ни с чем не сравнимую помощь и поддержку. Похожая ситуация и в других областях: астрономии, биохимии, экологии, зоологии… Важным моментом является изменение имиджа науки. Наука становится ближе и понятнее людям. Научные работники — это уже не только и не столько хранители сакрального знания, запертые в башне из слоновьей кости, занимающиеся непонятно чем. Они открыты обществу, они нуждаются в его поддержке для достижения общих познавательных и гуманитарных целей. Ценность и важность изучения окружающего нас мира укрепляется в умах миллионов людей.

Финалисты и призеры конкурса РАН в номинации «Лучшие проекты поддержки гражданской науки»: Второе место: проект «Серая шейка — общероссийский учет зимующих водоплавающих и околоводных птиц». Авторы: ведущий научный сотрудник, канд. биол. наук, доцент биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ксения Авилова и канд. биол. наук, биолог геопарка UNESCO GGN «Янган-Тау» Полина Полежанкина. Третье место: проект «Соцсети в качестве инструмента исследования и популяризации вакцинации от COVID-19». Авторы: канд. биол. наук, зав. лабораторией механизмов репликации поврежденной ДНК Института молекулярной генетики НИЦ «Курчатовский институт» Алена Макарова, коммерческий директор канадской компании Evertz Microsystems Ltd. Максим Попов, лаборант-исследователь ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Александр Александров, врач анестезиолог-реаниматолог отделения рентгеноэндоваскулярных методов лечения и диагностики ГБУЗ ДГМ КСЦ ВМТ (ДГБ № 1) Зоя Андреева и гендиректор, предприниматель, инженер ООО «Электронная Земля» (eland.ru) Андрей Криницкий. В финал конкурса РАН также вышли проект добровольных вычислений SiDock@home Наталии Никитиной, канд. техн. наук, науч. сотр. лаборатории телекоммуникационных систем Института прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН (ИПМИ КарНЦ РАН), а также проект Астрофизической школы «Траектория» им. О. В. Верходанова.

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