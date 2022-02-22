Как стать соавтором «Войны и мира»

Трейлер нового расследования «Диссернета» о покупном соавторстве.

Представьте себе ситуацию. Лев Толстой, только что завершивший «Войну и мир», остро нуждается в деньгах. Он обращается в контору под названием «Всемирный публикатор», которая вскоре дает объявление:

Вы можете стать соавтором самой главной книги в русской литературе! Тема романа: война России с Наполеоном, победа русского духа, любовь, смерть. 4 места свободно:

Соавтор 1-й 2-й 3-й 4-й свободно свободно свободно свободно Рубли 63 000 56 000 49 000 42 000

Вы скажете: а где же сам Толстой в соавторах? Его имя там появится, если Лев Николаевич согласится уменьшить свой доход, и тогда одно из соавторских мест окажется занято реальным автором публикации. Либо он решил остаться при деньгах и в тени, и тогда мы никогда не узнаем имени настоящего автора…

Эта, на первый взгляд, удивительная ситуация сегодня имеет место для многих сотен (а может быть, и тысяч) научных статей, и приведенное выше объявление почти в точности соответствует офферу (мы же не в XIX веке живем, у нас нынче не объявления, а офферы), который размещает на своем сайте фирма, называемая «Международный издатель».

Вот пример оффера:

По этому офферу через год была опубликована статья, которая вошла в базу сомнительных статей на сайте «Диссернета» [1]. Среди четырех соавторов — доцент ФУ, завкафедрой ГУУ, доцент НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и преподаватель Евразийского национального университета в Казахстане. Вряд ли они знакомы друг с другом. Зато мы, посмотрев оффер, можем узнать, сколько каждый из них заплатил за свое законное место в списке соавторов публикации.

Вы спросите: как это окупается? Всё же немалые деньги, особенно для Нижнего Новгорода. А вот полюбуйтесь на преподавательницу из Тулы [2], купившую как минимум четыре статьи в «Международном издателе». Последняя (известная «Диссернету») ее покупка — место соавтора в статье, опубликованной в 2021 году [3]. Из оффера видно, что за свое третье соавторское место она заплатила 77 900 р. А 28 декабря 2021 года Анастасия Юрьевна стала победителем конкурса грантов ректора ТулГУ для поддержки молодых ученых на 2022 год, размер гранта составил 200 000 рублей [4]. Как видим, ее расходы окупились!

Если вдруг у вас на языке вертится вопрос, не противоречит ли такая деятельность традиционным российским ценностям, то могу вас заверить: с этим как раз всё в порядке. Покупательница по меньшей мере двух статей в «Международном издателе», профессор и заместитель декана УрФУ [5] написала (сама, вероятно?) в соавторстве с коллегой статью «Имидж профессии и образ молодого преподавателя вуза: аспекты взаимодействия» (не спрашивайте меня, в чем разница между имиджем и образом). «В современной России, — сетуют авторы публикации, — сложился негативный образ молодого преподавателя высшей школы. <…> Наметилась тенденция оттока молодых преподавателей высшей школы в другие сферы». По счастью, решение есть! Оно — «в повышении имиджа профессии преподавателя высшей школы, его статуса в современной России» [6].

Видимо, по мнению авторов, столь грубое нарушение этики науки никак не противоречит имиджу, образу и статусу профессора российского университета. Хорошо, что Лев Николаевич в своем косном XIX веке вообще ничего об этом не знал!

Лариса Мелихова

1. rosvuz.dissernet.org/mCases/151096

2. rosvuz.dissernet.org/person/150641

3. wiki.dissernet.org/wsave/Education_and_Information_Technologies_2021_6_1mizd.html

4. tsu.tula.ru/news/all/10574

5. rosvuz.dissernet.org/person/150377

6. tempusetmemoria.ru/article/view/1701

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