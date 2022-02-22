Владимир Сурдин: Астрономия как фундамент культуры и кругозора

Победителями конкурса РАН за лучшие работы по популяризации науки в номинации «Лучший авторский курс, направленный на популяризацию науки в школе» стали сразу два проекта. Одним из лауреатов стал проект «Физическая гостиная» (МПГУ), а другим — лауреат премии «Просветитель», кандидат физ.-мат. наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник ГАИШ (МГУ) Владимир Сурдин за курс видеолекций «Астрономия для старших школьников» из серии «Ученые МГУ — школе» ГАИШ МГУ. Публикуем его ответы на вопросы ТрВ-Наука.

— Владимир, расскажите, пожалуйста, как появился этот курс видеолекций. Кто был автором идеи?

— Мой курс «Астрономия для старших школьников» состоит из 32 уроков, покрывающих школьную программу по астрономии для 10–11 классов [1]. Он снят в профессиональной студии и размещен на портале Teach-in, предоставляющем бесплатный доступ к пяти сотням лучших лекционных и семинарских курсов, прочитанных в МГУ. Эту работу поддерживают два благотворительных фонда — «Базис» и «Вольное дело», созданных выпускником физфака МГУ Олегом Дерипаской. В начале 2021 года сотрудники портала Teach-in предложили мне взяться за создание этого курса.

— Как курс создавался? Сколько шла над ним работа?

— К этому моменту у меня уже был некоторый опыт работы в области школьной астрономии. С моим коллегой профессором физфака МГУ Анатолием Владимировичем Засовым мы в 2018 году создали учебник астрономии для 10–11 классов. В 2020 году я записал 50 мини-лекций для Лицея ВШЭ, которые, к сожалению, доступны только учащимся ВШЭ. Поэтому предложение сделать открытый курс я с радостью принял. Мы работали летом и осенью 2021 года в уютной студии на территории МГУ. Съемки и монтаж осуществляли профессионалы. Я готовил презентации и читал лекции на фоне хромакея. Результат работы мне в целом понравился, хотя отсутствие прямого контакта с аудиторией, конечно, наложило отпечаток: удаленка не заменит живого учителя.

— В чем вы видите специфику преподавания астрономии для старших школьников (если она есть)?

— Более 20 лет астрономию не преподавали в российских школах. Как обязательный предмет в 10 или 11 классах она вернулась в 2017 году, но к этому моменту учебники устарели, а многие учителя астрономию забыли или вовсе не учили, поскольку ее перестали преподавать в педвузах.

За прошедшие 4 года мои коллеги и я подготовили несколько учебников, задачников и других материалов, но грамотных учителей до сих пор очень мало. Часы на преподавание естественных наук в школе сокращаются, и учителям всё труднее впихивать гигантский объём современных знаний в узкие рамки школьных уроков. В выпускных классах всё внимание отдано подготовке к ЕГЭ и грядущему поступлению в вузы, поэтому астрономия часто остаётся на обочине.

Легко заинтересовать космической наукой учеников начальных и средних классов (что мы и делаем, создав для них учебные пособия по астрономии). Но привлечь внимание старших ребят к астрономии сложнее. Я попытался показать им, что естественные науки, в числе которых и астрономия, — это не просто умение «щелкать задачки», а фундамент их будущей культуры как современных интеллигентных людей; фундамент их кругозора, который в будущем позволит им легче ориентироваться в профессиях. Надеюсь, что этот курс вызовет интерес не только у школьников, но и у учителей физики, которым обычно поручают преподавание астрономии.

— Работаете ли сейчас над новым курсом лекций? Если да, то каким?

— В начале осеннего семестра 2021 года Teach-in начал запись моих живых лекций по общей астрономии, которые я читаю первокурсникам в ГАИШ МГУ. Но затем нас перевели на удаленку, и оказалось, что техническое качество записи онлайн не вполне удовлетворительное. Поэтому я перечитываю эти лекции в студии Teach-in, ожидая, когда вновь смогу вернуться к очному преподаванию. Надеюсь, что к лету мы закончим эту работу и выложим в свободный доступ курс общей астрономии.

1. Записи видеолекций В. Сурдина: teach-in.ru/course/astronomy-for-high-school-students

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