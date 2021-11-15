ТрВ № 23 (342) за 2021 г.: Хроника одного злодеяния

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 342 от 16 ноября 2021 года в PDF
Анонс номера
Шанинка выстоит
Очерки сотрудников МВШСЭН Александра Артамонова и Дмитрия Рогозина — стр. 2
Сеанс с разоблачением
Александр Панчин разбирает самые популярные заблуждения антиваксеров — стр. 4–5
Каменная болезнь
Что коллекционируют в Дагестане, рассказывает Антон Нелихов — стр. 6–7
Ужас будет продолжаться
Сооснователь «Диссернета» Андрей Ростовцев готов погрузиться в новую бездну плагиата — стр. 7
Что такое «московскость» и откуда она взялась
О самобытности Москвы Ольга Орлова поговорила с археологом Леонидом Беляевым — стр. 8–9
Неформат — отличный формат
Евгений Боровичев и Надежда Щур о молодежном научном форуме в Апатитах — стр. 10
Наши в Дубае
На 72-м Международном астронавтическом конгрессе побывал Александр Хохлов — стр. 11
Междисциплинарность в образовании
Вслед за Александром Поддьяковым о «межнаучности» размышляет Леонид Ашкинази — стр. 12
Читать / не читать
Обзор книжных новинок от Антона Нелихова — стр. 13
Казус Феликса Бернштейна
Евгений Беркович продолжает серию статей о жизни великих ученых — стр. 14–15
Внимание!
ТрВ-Наука после номера от 16 ноября будет выходить по следующему графику:
в 2021 году — 7 декабря и 21 декабря (30 ноября пропускаем);
в 2022 году — 11 января и 25 января. Далее — по обычному графику, раз в две недели по вторникам.