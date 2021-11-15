ТрВ № 23 (342) за 2021 г.: Хроника одного злодеяния

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 342 от 16 ноября 2021 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Шанинка выстоит

Очерки сотрудников МВШСЭН Александра Артамонова и Дмитрия Рогозина — стр. 2

Сеанс с разоблачением

Александр Панчин разбирает самые популярные заблуждения антиваксеров — стр. 4–5

Каменная болезнь

Что коллекционируют в Дагестане, рассказывает Антон Нелихов — стр. 6–7

Ужас будет продолжаться

Сооснователь «Диссернета» Андрей Ростовцев готов погрузиться в новую бездну плагиата — стр. 7

Что такое «московскость» и откуда она взялась

О самобытности Москвы Ольга Орлова поговорила с археологом Леонидом Беляевым — стр. 8–9

Неформат — отличный формат

Евгений Боровичев и Надежда Щур о молодежном научном форуме в Апатитах — стр. 10

Наши в Дубае

На 72-м Международном астронавтическом конгрессе побывал Александр Хохлов — стр. 11

Междисциплинарность в образовании

Вслед за Александром Поддьяковым о «межнаучности» размышляет Леонид Ашкинази — стр. 12

Читать / не читать

Обзор книжных новинок от Антона Нелихова — стр. 13

Казус Феликса Бернштейна

Евгений Беркович продолжает серию статей о жизни великих ученых — стр. 14–15

Внимание!

ТрВ-Наука после номера от 16 ноября будет выходить по следующему графику:

в 2021 году — 7 декабря и 21 декабря (30 ноября пропускаем);

в 2022 году — 11 января и 25 января. Далее — по обычному графику, раз в две недели по вторникам.

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