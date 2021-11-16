Иногда «неформат» лучше

В Апатитах состоялся молодежный научный форум «Молодая наука Арктики». Он не впервые проходит в Мурманской области, однако раньше это было, скорее, классической научной конференцией аспирантов, студентов, молодых ученых — хорошее, но достаточно привычное мероприятие. В Год науки и технологий очередь проведения форума дошла до Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН), и было решено изменить его формат. Официальными датами проведения «Молодой науки Арктики» значились 21 и 22 октября. Но всё началось намного раньше.

Первые события форума происходили в середине лета: именно тогда было объявлено о приеме фотографий на конкурс «Наука в Арктике». Из разных городов Мурманской области, из других регионов России учителя, сотрудники заповедников и институтов присылали свои снимки. Конкурс проходил в четырех номинациях: «Лица науки» (портреты исследователей), «Присмотрись!» (макрофотографии), «Репортаж» (непостановочные снимки, рассказывающие об исследовательском процессе) и «Всё вокруг — наука» (в этой номинации приветствовались фотоиллюстрации любых научных понятий и явлений с максимально полным описанием). География конкурса была обширной: снимки присылали из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии. Всего на конкурс было подано более 220 работ. На закрытии форума подвели итоги и продемонстрировали лучшие фотографии. Жюри отметило, что победы добились не банальные сюжеты «человек смотрит в микроскоп», «экспедиция на маршруте» или «научная атрибутика на столе» — в победившем портрете мы видим только глаза персонажа, а репортаж вообще обошелся без людей: здесь главным героем стала буровая машина, снятая на смартфон.

За неделю до начала форума состоялась «Своя игра» среди жителей Апатитов и Кировска. Школьники и студенты, молодые ученые и солидные специалисты отвечали на вопросы, специально подготовленные командой филиала Мурманского арктического государственного университета (МАГУ) в Апатитах и КНЦ РАН, сначала на этапе письменного отбора, а потом — лицом к лицу, как в телевизионном состязании.

Одним из центральных событий «Молодой науки Арктики» стало пленарное заседание, которое открыл заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин. Член-корреспондент РАН, руководитель Кольского научного центра Сергей Кривовичев представил свой взгляд на молодую науку с точки зрения руководителя академической организации и отметил, что самыми результативными молодыми учеными чаще становятся те, кто получил высшее образование в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Москве — словом, везде, кроме Мурманской области.

Руководители Мурманского государственного технического университета (МГТУ) и МАГУ рассказали, чем заняты сегодня местные вузы и что они предлагают молодежи. Главная задача университетов — увеличить число студентов, а также открыть новые направления профессиональной подготовки для планируемых или уже запущенных арктических инвестиционных программ в области технической физики, логистики, дорожного строительства, цифровых технологий. Представители ведущих промышленных предприятий области, в свою очередь, заверили, что всегда готовы сотрудничать со школами и вузами, поскольку в любой сфере деятельности на Кольском полуострове существует «неиллюзорный» дефицит кадров. А студенты, которые участвовали в дискуссии на равных, объяснили: нужно изменить подход к позиционированию науки, доказать и показать, что наукой заниматься интересно. К дискуссии присоединились глава Апатитов, руководители и сотрудники научных учреждений области.

Круглые столы «Поделись историей успеха», «Зачем идти в науку?», «Вопросы молодых ученых к промышленности и власти» и «Инновации для будущего» позволили участникам форума детально обсудить широкий круг вопросов. Здесь спорили о перспективах внедрения новых технологий, о проблемах фундаментального и прикладного образования, о разных подходах к пониманию успеха и неуспеха в науке. В каждой дискуссии свое мнение высказывали не только люди, собравшиеся в зале, но и онлайн-спикеры из Москвы, Нижнего Новгорода и других городов.

Перед организаторами стояла непростая задача: не потеряв серьезности и глубины поднятых вопросов, сделать форум ярким общегородским событием, привлечь к нему рядовых жителей. Художники и педагоги Мария Голубцова, Станислав и Лариса Никоновы провели четыре мастер-класса по ботанической иллюстрации. Горожане смогли проявить свои изобразительные таланты, рисуя акварелью цветы и грибы Арктики. Студенты филиала МАГУ опросили участников форума, с чем у них ассоциируется наука, и построили облако ассоциаций, а затем пригласили старшеклассников на научный квест.

«Несерьезный экзамен» от Информационного центра по атомной энергетике (ИЦАЭ Мурманск) позволил участникам форума проверить свои знания в широком диапазоне — от котиков и мороженого до гусеничных АЭС и радиоуглеродного анализа. Еще один мастер-класс — от тренеров из мурманской «Мастерской выступлений» — был посвящен публичным выступлениям. Рассуждая о разнице в энергетике Греты Тунберг и Ксении Собчак, выискивая у себя суперсилу, студенты и ученые существенно продвинулись в сложном искусстве риторики.

Проявить свои ораторские навыки можно было прямо на форуме — во время вечера коротких лекций. Яркие и эмоциональные рассказы от мастеров и дебютантов продолжались более двух часов. Однако за те 10 минут, которые были отведены выступающему, аудитория не успевала устать, а темы сменяли друг друга, как в калейдоскопе, удерживая зал в постоянном внимании.

Стратегическая форсайт-сессия «Будущее Арктики» позволила молодым исследователям с помощью опытных специалистов предположить, что ждет Мурманскую область, исходя из различных вариантов изменений рынка и климата.

Форум состоялся при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области, Проектного офиса развития Арктики, филиала Мурманского арктического государственного университета в Апатитах, Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина.

Студенты МГТУ и МАГУ приняли активное участие в работе «Молодой науки Арктики». Они организовали мероприятия для школьников, выступали в качестве волонтеров, вовлекались во все активности и дискуссии, читали лекции и делились опытом. Несмотря на то, что название отсылало к молодежи, форум объединил не только молодых людей, но и представителей разных возрастов и социальных групп, — как из Мурманской области, так и из других регионов. Из несерьезной формы выросло яркое по содержанию просветительское мероприятие, направленное на популяризацию научной деятельности среди молодежи.

Евгений Боровичев, Надежда Щур

Фото из архива организаторов форума