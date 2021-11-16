О правах и обязанностях акул

Книга «Императоры глубин» похожа на лекарство, которое упаковано в привлекательную оболочку. Она обещает рассказ про акул, ее содержание интригует: «Акулы как социальные животные», «Мако: сверхзвуковые истребители в мире акул». На деле это экологический памфлет, лишь слегка приправленный сведениями о биологии акул.

Ее автор — «энтузиаст сохранения Мирового океана» (не спрашивайте, что это значит). В 2019 году он основал организацию «Охрана морей», которая встала в строй небольших инициатив, выступающих за бережное отношение к экосистемам морей. Два года автор ездил по планете и собирал материал для книги. Он взял интервью у нескольких ихтиологов, а еще больше у активистов и экологов, обеспокоенных сохранением биологического разнообразия. Уже здесь заметен серьезный крен книги в сторону экологии. В самом деле, в библиотеке ее стоило бы ставить на полку «Охрана окружающей среды», а не «Зоология», хотя заголовок, содержание, да и сам автор во введении пытаются убедить читателя в обратном.

Книга написана просто, прикрашена недорогой риторикой и напыщенными репликами: «Ведь красота принимает форму тогда, когда осознаешь разнообразие жизни и понимаешь великолепие природного замысла: подобный опыт трогает душу». Там и сям блестят перлы. На одной странице акулы вдруг названы «лучшими союзниками человека в мире природы», а на другой написано: акулы «состоят сплошь из мышц, как олимпийские пловцы».

Есть неточности и ляпы, вырастающие по большей части от неловкого владения словом.

Например, автор рассказывает: недавние исследования показали, что акула умеет спускаться на глубины почти в полтора километра и, возможно, охотится там на гигантских кальмаров. По его словам, на такой глубине акула — «единственное живое существо с твердым телом». Но уже через пару строк он пишет про глубоководных крабов, у которых вполне твердый панцирь. Еще через пару строк — про кашалотов, которые тоже спускаются в глубины за кальмарами. Получается, там вполне хватает «твердых тел». Зачем же стоило восхищаться уникальностью «твердой» акулы? Видимо, ради красного словца.

С первых страниц книги ясно, что высот стиля и захватывающего сюжета от нее ждать не стоит. С содержанием сложнее. Несмотря на слабый слог и ошибки, книга важная, вот только к заявленной теме «про акул» имеет довольно опосредованное отношение.

Собственно акулам (их поведению, эволюции, занимательным особенностям морфологии) посвящена едва ли треть книги, а то и меньше. Почти всё остальное рассказывает про экологические проблемы вообще и угрозу вымирания акул в частности (еще пара глав — путевые заметки автора о своих путешествиях).

И вот когда появляется тема охраны природы, авторский голос обретает мощь и силу. Эта тема ему явно роднее и понятнее, чем дебри ихтиологии.

«Причал представлял собой чудовищную картину дантовского ада, где тут и там валялись то целые туши мако, синих и лисьих акул, то отдельные куски. Неподалеку стоял тягач с мощным фронтальным погрузчиком. Люди в резиновых сапогах, блестящих от акульей крови и внутренностей, накладывали на погрузчик кучки туш. Кто-то вытащил на всеобщее обозрение акулье сердце, которое еще билось».

Это описание чемпионата по ловле акул, одного из семидесяти, которые каждый год проходят в США. Тут автор не жалеет красок, кладет их крепко и уверенно.

Книгу, по-честному, стоило бы назвать «Уничтожение императоров глубин» или «Холокост акул».

Тема сохранения популяции акул в самом деле ценная, нужная и в русском культурном ландшафте экзотическая. Стоит бегло обрисовать основные сведения, которые излагает автор.

В мире ежегодно убивают от 100 до 300 миллионов акул, это в среднем 500 рыб в минуту. По большей части уничтожение бессмысленное: акулы попадают в сети по добыче тунца. Бывает, акул в сетях запутывается больше, чем тунца.

Масштабы гибели огромны. Исследователи однажды пометили 40 особей мако, чтобы по спутнику отслеживать их передвижение. Треть мако оказались уничтожены в промысловых районах.

С учетом долгого созревания и длительного срока беременности многих видов акул (зачастую по полтора года) ситуация катастрофическая.

Но есть и другие угрозы: добыча ради сквалена для производства помады, спортивная рыбалка и, наконец, попросту живодерство и периодические «акты мести», когда на побережье после нападения акулы на человека устраивают настоящие бойни.

Цифры пугают (автор правильно делает, что повторяет их рефреном в разных главах). За последние четверть века популяция многих акул катастрофически сократилась. У гигантских акул-молотов она упала на 80%, у бронзовых акул-молотов — на 89%. Если в похожей ситуации с китами были приняты природоохранные меры, то у акул до сих пор нет никакой защиты, хотя они имеют на это не меньше прав. В том числе из-за того, что их природные обязанности высшего морского хищника будет некому исполнять, а это чревато деградацией экосистемы и массовым вымиранием. Модель дестабилизации простая: растительноядные обитатели моря начнут массово размножаться, нанося урон растениям и водорослям, подорвут свою кормовую базу и тоже вымрут.

Увлекаясь ужасами, автор много пишет про неконтролируемый лов тунца, одну главу неожиданно полностью посвящает рабству на кораблях. Глава интересная, живо написана, но… при чем здесь акулы?

Понятно, что книга об охране природы была бы обречена пылиться в дальнем уголке книжного магазина, в отличие от книги «про акул». Не удивляет и стремление автора донести мысли о бедственном положении акул, подавая их под соусом изучения «смертоносных суперхищников». Охрана акул, безусловно, важна. Но по прочтении книги чувствуешь себя обманутым.

То, что автор пошел на хитрость из лучших побуждений, ничего не меняет. Варварское отношение к природе действительно надо менять, и даже небольшая книжка вносит вклад в это непростое дело. Но жульничать при этом не годится. А то получается, что покупаешь шоколадку, а внутри у нее, скажем, рыбий жир, причем по весу сильно больше шоколадной оболочки.

Антон Нелихов

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