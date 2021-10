Междисциплинарная позиция исследователя и системный инсайт

Междисциплинарные исследования объявлены значимыми институционально — по ним проводятся конкурсы научных фондов. Прежде чем получить такое официальное признание, они с разной степенью успешности проводились в областях взаимодействия разных наук — в том числе, казалось бы, мало связанных друг с другом. Меня как психолога интересует восприятие междисциплинарной исследовательской позиции самими исследователями — и теми, кто ощущает себя междисциплинарщиками, и теми, кто работает в строго одной области и к междисциплинарности относится резко критически. В ответ на реплику, что самое интересное происходит на стыках между науками, один ученый высказался примерно так: «Между стыками растет бурьян» (точный источник я не могу указать — может быть, кто-то из читателей поможет).

А вот что говорит Сергей Нечаев, исследователь, занимающий междисциплинарную позицию, доктор физико-математических наук (Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, директор Лаборатории Понселе, Франция).

«Наверное, если сформулировать в одном слове, в чем моя наиболее сильная сторона, я бы сказал, что в каком-то смысле я переводчик: я знаю кое-что в разделе физики, который относится к теории сложных систем, интересуюсь вопросами, выходящими за рамки моих непосредственных интересов, и, возможно, чувствую некоторые современные тенденции. При этом я также имею представление о том, что происходит в современной математике, в частности в низкоразмерной топологии и теории графов, а также слежу за новыми результатами в геномике, связанными с укладкой ДНК. <…> Из взгляда на объект исследования с разных точек зрения может родиться синтетическое понимание: вы смотрите на один и тот же объект глазами физика, математика и биолога. И если всё это происходит в одном лице, то может родиться некоторое новое качество. Тем не менее, у меня нет однозначного ответа на вопрос, как относиться к междисциплинарности. Довольно часто, как я говорил, это дает новые результаты, но так бывает не всегда. Свежий взгляд — это на самом деле не всегда хорошо. Иногда неофиты тратят время, не зная, что что-то уже открыто в той области, которая их вдруг стала интересовать, и переоткрывают с пеной у рта уже известные вещи. Но всё же чаще междисциплинарность вносит какую-то изюминку, которая вдруг дает новый толчок уже хорошо известной области. Наука становится всё более междисциплинарной, и это позитивная тенденция, но нужно быть осторожным, потому что на этом фоне возникает также и много непрофессиональных работ» [1].

Со своей стороны я могу перечислить некоторые минусы междисциплинарности, с которыми сталкивался сам.

1. Идею не понимает специалист в той области, в которую междисциплинарщик, с точки зрения данного специалиста, проводит необоснованную экспансию. Пример: мне досталось в Сети за мои нетранзитивные шестерни, находящиеся в отношениях «камень, ножницы, бумага», от специалиста по зубчатым передачам, который счел их невозможными [2]. Они не только возможны, но и реализованы в материале, я их использовал в экспериментах на понимание нетранзитивных отношений. Для меня эти конструкции важны не только сами по себе, а и в более широком контексте — обучения физике и математике на так называемых патологиях [3], показа возможностей неожиданных Кондорсе-подобных структур [4] и поддержки философских идей, связанных с нетранзитивностью (дискуссии о нетранзитивности идут и среди философов, а также логиков, экономистов и представителей других дисциплин).

Посылка же критики была примерно такой: ты — психолог, куда ты в механику, да еще в зубчатые передачи… Но я всё ж таки психолог, изучающий мышление и понимание сложности, делающий доклады на международных сборищах по математической психологии и обучению математике, член редсовета журнала Mathematical thinking and learning из первого квартиля (как бы кто к этим квартилям ни относился). Изобретал и собственноручно конструировал вот такие экспериментальные установки — исследовательские игрушки-головоломки для изучения мышления (рис. 1). Нешто это не требует знания механики?

Но в обмене интернет-репликами такую аргументацию против базового «а ты кто такой» не развернешь: будет странно и «много букв». И без этого не все участники обсуждения согласились с критиком.

2. Вариант получше, чем предыдущий, причем он возможен с другими исследователями из той же области, что и монодисциплинарщик-критик. Междисциплинарщик воспринимается как интересный персонаж, трикстер, посредник между научными мирами — со всеми положительными и отрицательными коннотациями слова «трикстер» (культурный герой и ловкач). Ср. с переводчиком по С. Нечаеву — добавлю, что переводчик тоже может восприниматься как фигура неоднозначная: отношение к нему может быть положительно-настороженным.

3. Безотносительно к отношениям: исследователь, занимающий междисциплинарную позицию, может не понимать профессиональных скрытых отсылок и намеков разной важности в текстах, докладах, неформальном общении, поскольку не получил базового образования в той области, в которую вовлекся как междисциплинарщик.

И так далее.

При всем том мне нравится междисциплинарная позиция исследователя. К синтетическому пониманию Сергея Нечаева я добавлю возможность системного, инсайта (популярно об инсайте см. [5]). Вот пример системного инсайта.

Я делал интерактивный исследовательский объект-головоломку, который должен был работать следующим образом. Это был своего рода «домик» с горизонтальным рядом из шести затемненных окошек. Напротив каждого окна располагалась кнопка. Когда нажимаешь на кнопки, окна освещаются и в них становятся видны изображения сказочных персонажей. Участнику кажется, что каждой кнопке должно соответствовать какое-то одно окно. На самом деле зависимость другая. При нажатии любой одной кнопки всегда загорается одно левое окно, при нажатии любых двух кнопок, независимо от их расположения, загораются два левых окна, при нажатии любых трех кнопок — три левых окна, и т. д. Участник должен был преодолеть свою установку на связь «одна нажатая кнопка — одно загоревшееся окно», начать осуществлять одновременные нажимы на кнопки в разном количестве и выявить закономерность, которую можно назвать «сложение» (рис. 2а). Результаты эксперимента с участием детей описаны в [6].



Рис. 2. Работа экспериментального объекта-головоломки в режимах:

а — «сложение» (сколько любых кнопок нажмешь, столько окон слева загорится);

б — «номерное соответствие» (сколько любых кнопок нажмешь, такое по счету окно слева загорится);

в — «вычитание» (количество загоревшихся окон справа равно семь минус количество любых нажатых кнопок)



‌

Заканчивая этот объект и доделывая электрическую схему с уже припаянными диодами (знать, что такое диоды, и уметь паять бывает иногда полезно для психолога-междисциплинарщика), я внезапно понял (это и был инсайт, меня «озарило»): если поменять полярность подключения источника питания и вставить в схему несложный переключатель, я получу еще два режима работы объекта и две зависимости, которые будет изучать участник (например, другой экспериментальной серии); две другие математические задачи.

А именно — возник режим, который можно назвать «номерное соответствие»: при нажатии любой одной кнопки загорается первое окно слева, при нажатии любых двух кнопок — второе окно слева, любых трех кнопок — третье окно слева и т. д. А также появился самый сложный режим — «вычитание»: при нажатии любой одной кнопки загораются все шесть окон, при нажатии любых двух кнопок загорается уже меньше окон справа — только пять, при нажатии любых трех кнопок — четыре окна справа, и т. д.

Получилось, что объект может работать в трех режимах: «сложение», «вычитание», «номерное соответствие», а это всё разные мыслительные задачи. Я увидел инженерный ход с переключателем, потому что мыслил и как психолог — разработчик будущей проблемной ситуации.

Представим, что работу по конструированию этого объекта выполнял бы добросовестный инженер по заказу психолога-разработчика. Ему, скорей всего, в голову не пришла бы возможность чуть расширенного технического решения, столь много дающего для психологического эксперимента. А психолог не увидел бы возможность новых режимов, потому что она не «напрашивалась» бы при виде электрической схемы. Нужно было существовать в нескольких позициях одновременно.

Это пример системного инсайта. Такой инсайт «пронизывает» все уровни работы над комплексной проблемой. У меня он был связан с тем, что я находился одновременно в трех позициях (они образовывали единство): а) психолога — разработчика исследовательской проблемной ситуации для будущих участников эксперимента; б) математика (зависимости были математическими, причем нетривиальными для участников); в) инженера, делающего реальный объект.

Субъективно я не могу сказать, что вначале я понял возможность изменения электрической схемы, а потом, хотя и очень быстро, — ее возможности по созданию новых познавательных задач для участника; это произошло одновременно. Но и объективно: а) понимание возможности изменения электрической схемы и б) понимание резко возросших возможностей ее использования в психологическом эксперименте должно было произойти одновременно — как понимание в герменевтическом круге.

Инсайт следующего уровня — формулировка произошедшего как системного инсайта и введение этого понятия в психологию мышления [6].

В целом мой опыт показывает мне, что в сложной деятельности может происходить взаимосвязанная динамика, идущая от размышлений и инсайтов «верхнего уровня», которые связаны с предположением о возможности продвижения в новом, ранее не просматривавшемся направлении проблематики, и от размышлений и инсайтов «нижнего уровня», связанных с изобретением нюансов конструкций. Представляется, что введение при этом понятия комплексного, или системного, инсайта может обладать значительным эвристическим потенциалом.

Это лишь один кейс из практики существования в междисциплинарной позиции.

Я хотел бы пригласить исследователей, занимающих междисциплинарную и трансдисциплинарную позицию (здесь мы не будем делать различие между транс- и междисциплинарностью [7]), высказаться на тему своего отношения к ней — написать об особенностях этой исследовательской позиции, ее преимуществах и возможных недостатках, интересных случаях, связанных с междисциплинарностью, — или что-то другое, о чем нужно рассказать.

От редакции: В свою очередь мы готовы опубликовать самые интересные отзывы на страницах ТрВ-Наука.

Александр Поддьяков, докт. психол. наук, проф. НИУ ВШЭ,

гл. науч. сотр. Института психологии РАН

