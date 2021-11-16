Новая бездна научного обмана

Широкое использование различного программного обеспечения для поиска заимствований в текстах за последние годы привело к резкому сокращению масштабов прямого плагиата в академических публикациях. Однако систематический поиск заимствованных рисунков, графиков и таблиц с численными данными до сих пор оставался за рамками технических возможностей.

Лишь летом 2021 года «Диссернету» удалось проиндексировать табличные численные данные в диссертациях и публикациях в научных журналах. В результате на нашу голову свалилась гора любопытнейшей информации, кто у кого, откуда и каким образом утащил последовательные цепочки цифр. Заглянуть в открывшуюся бездну научного обмана оказалось страшно. Одновременно и страшно интересно приступить к исследованию уже знакомого нам явления под новым углом зрения.

На первый взгляд, десятки тысяч научных опусов российских ученых представляют собой своеобразные пазлы, сложенные из букв и цифр. Из букв складывается наукообразный текст, чтобы одурачить доверчивого читателя, а из цифр — множество таблиц, выдаваемых на-гора в виде результатов научного труда. Иногда отдельные детали для одного пазла оказываются заимствованы из другого. Мы уже окончательно выяснили, что чаще других чужие фрагменты текста присваивают себе экономисты, педагоги и юристы. А состоящими из цифр элементами пазла, по предварительным данным, чаще других «обмениваются» медики, биологи и снова экономисты.

При этом методы одурачивания у ученых разных специальностей разные. Проиллюстрировать сказанное выше хочется на примере докторской диссертации по медицине, защищенной в феврале 2012 года. Прямого плагиата в тексте диссертации не обнаруживается. Однако профанация научной деятельности рельефно проступает в табличных данных — так слушатели вузов из чужой диссертации (1999 года) превращаются в операторов под воздействием психологического стресса [1].

Ложь порождает ложь. В 2014 году уже доктор медицинских наук становится консультантом на защите кандидатской диссертации по медицине [2]. В новой диссертации соискателя обнаруживается множество текстовых совпадений с докторской консультанта. Казалось бы, не велик грех. У диссертанта и его консультанта есть общие публикации в научных журналах. Однако и здесь полная профанация научной работы проявилась не через текст, а через таблицы. Заболеваемость операторов (у консультанта) чудесным образом превратилась в увольняемость военнослужащих по контракту (у диссертанта), да еще за совсем другие годы. То есть консультант прекрасно знал, что происходит, — заведомо липовые результаты соискатель окружил собственным наукообразным текстом. Ниже мы убедимся в том, что такие цепочки цифрового обмана у российских ученых не редкость.

Возникает вполне закономерный вопрос. А не проще было придумать все числа или творчески переработать уже имеющиеся чужие результаты? При ответе на этот вопрос важно иметь в виду следующее обстоятельство. Уровень знаний математической статистики у массы российских ученых, включая профессоров и докторов наук, относительно низок, а соответственно, риск допустить непростительную ошибку и опозориться на весь мир чрезвычайно высок.

В ТрВ-Наука публиковался наглядный тому пример [3]. В докторской диссертации «на одной круговой диаграмме приведены следующие величины: процент выживших тлей, процент погибших, количество дней с отрицательными температурами, количество дней со среднесуточной температурой 5 °C и ниже, минимальная температура воздуха, в °C. В результате круг пропорционально разделен на пять сегментов, из которых два — проценты, два — дни и еще один — градусы».

Как видим, даже без навыков работы со статистическими данными автора может подвести элементарная халатность или недостаток умственных способностей. Так, в научной публикации о затратах на выполнение научных изысканий в Российской Федерации численные данные были бездумно заимствованы из чужой диссертации, посвященной пенсионной системе. Поэтому величина прогнозируемых затрат на научные разработки в год составила почти четыре триллиона рублей, что на порядок превышает все ассигнования на гражданскую науку в стране [3a]. Любопытно отметить, что не только авторы и их коллеги по университету, но и редакция научного журнала, опубликовавшего этот бред сумасшедшего, оказались не в состоянии осознать весь комизм сложившейся ситуации. Восстановить справедливость удалось только через суд.

Нельзя обойти вниманием и редкий пример того, как диссероделу, творчески переработавшему данные по производственным фондам предприятий Саратовской области в фонды предприятий Кабардино-Балкарии, не хватило усидчивости или времени, и «переработчик» оставил две последние строки в таблице как есть [3b].

Конечно, не всегда уровень знаний научных работников настолько незначителен, но факт остается фактом — «творческий подход» к представлению результатов научной работы чреват последствиями. Совсем недавно журнал The Lancet опубликовал открытое письмо [4] с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины «Спутник V». Острый глаз специалистов обнаружил в статье неувязки с количеством испытуемых, неправдоподобную однородность результатов по разным возрастным группам и другие детали, на которые поверхностно знакомые со статистикой авторы не обратили внимания. Позже авторы статьи про вакцину сослались на опечатки, но, как говорится, осадочек остался. Отчасти поэтому авторы академических публикаций чаще предпочитают использовать чужие результаты, придавая им новый смысл, чем выдумывать свои — так надежнее. Зарекомендовавшие себя наборы чисел почитают как священную корову и бережно передают из рук в руки.

За примерами далеко ходить не приходится. В 2007 году в Хабаровске делают диссертацию для восьмикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе [5], в которой студенты вуза превращаются в молодых спортсменов, а успешно работающие специалисты — в ветеранов-борцов. Когда в 2011 году очередь подошла делать диссертацию для работника образования, борцы превращаются в школьников [6].

А в диссертации 2012 года, изготовленной для чемпиона России по стрельбе из боевого оружия [7], специалисты, борцы и школьники становятся стрелками различной квалификации. Одна и та же священная корова в четырех ипостасях. Из-за положения ВАК о сроке давности подать заявление о лишении ученой степени можно только на стрелка из боевого оружия… «Диссернет» задумался.

Для полноты картины приведем пример фальсификации результатов исследования в диссертации по биологии [8]. Как в таких случаях часто бывает, вся теоретическая часть и обзор литературы списаны с чужих работ, а в части описания собственного исследования — текст, написанный с чистого листа, который не «берет» никакой «Антиплагиат». Однако полное отсутствие какой-либо научной исследовательской работы выдают с головой фальсификации результатов, приведенных в таблицах. Препараты разные, а тяжелые металлы из организма бычков успешно выводятся с точностью до второго знака после запятой, как в 2000, так и в 2012 году. Интересно, что численные данные по бычкам в диссертации 2012 года оказались позаимствованы из диссертации ректора сельхозакадемии, в которой проходила защита.

Маловероятно, что в диссертационном совете сельхозакадемии никто на это обстоятельство не обратил внимания. Карьера диссертанта складывается на удивление удачно. В 2012-м — кандидатская по биологии, а в 2017-м — уже докторская. А в 2019-м — премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых за разработку современных технологий для нормализации пищеварения сельскохозяйственных животных, повышения качества животноводческой продукции на основе применения биопрепаратов, альтернативных кормовым антибиотикам, и энтеросорбентов для нейтрализации токсинов кормов. Да-да, как раз за ту нейтрализацию токсинов, которая так удачно фальсифицирована еще в кандидатской диссертации.

Всю картину обменивающихся цифровыми элементами пазлов пока описать трудно. Но «Диссернет» постарается делать эту работу систематически и максимально детально. Так что следите за новостями на сайте сообщества dissernet.org. «Ужас будет продолжаться».

Андрей Ростовцев,

сооснователь «Диссернета», автор «Диссерорубки»

1. wiki.dissernet.org/wsave/ZhovnerchukEV2012.html

2. wiki.dissernet.org/wsave/EremitskyIV2014.html

3. trv-science.ru/2013/05/zaraza/

3a. rosvuz.dissernet.org/mCases/123951

3b. wiki.dissernet.org/wsave/GoovaRH2011.html

4. www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00899-0/fulltext

5. wiki.dissernet.org/wsave/LiYuPN2007.html

6. wiki.dissernet.org/wsave/RachkovaTA2011.html

7. wiki.dissernet.org/wsave/AfinogenovTP2012.html

8. wiki.dissernet.org/wsave/KrivonogovaAS2012.html

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