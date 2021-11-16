Факультет Зуева. Начало

Осень 1998 года. Московская высшая школа социальных и экономических наук — тогда еще не Шанинка, а просто — Московская школа. Третий год с момента открытия. Работают факультеты социологии, права и социальной работы, факультет политических наук. Везде — звездный состав, камерная обстановка, малые группы, тьюторские занятия. Всё, о чем мечтал Теодор Шанин, сбылось и работает. Лучшая библиотека: открытый доступ, рабочие места, электронный каталог, с 1996 года все компьютеры подключены к Интернету, с 1997-го у всех сотрудников, преподавателей и студентов есть электронная почта и свой рабочий стол. Год кризиса, но в Московской школе появился новый и необычный факультет — менеджмент в сфере культуры. Новый декан — искусствовед Сергей Зуев, новые преподаватели — музейщики, философы, культурологи, экономисты.

Кредо своего факультета в 1998 году Сергей Эдуардович сформулировал так:

«Правильному использованию того мощнейшего культурного пласта, который существует в этой стране, собственно, и посвящена наша подготовка. Мы можем говорить, что мы занимаемся не просто подготовкой кадров, т. е. подготовкой людей к существующим системам производства. Мы, скорее, работаем на международный рынок труда — не в том смысле, что выпускники немедленно куда-нибудь уедут, а в том смысле, что мы пытаемся соответствовать тем стандартам мировых тенденций постиндустриального гуманитарного развития, которые сейчас приняты во многих странах».

Новая для страны дисциплина: социально-культурное проектирование. Дисциплина, которая спустя годы станет ключевой для многих и многих проектов гуманитарного развития России, упоминалась с начала 1980-х годов. В 1982 году вышла в свет работа о социальном проектировании Ж. Т. Тощенко, А. А. Аитова, Н. И. Лапина 1. В 1998 году в НИИ культуры (позднее — Российский институт культурологии, деятельность которого была прекращена путем присоединения к НИИ природного и культурного наследия) под редакцией Даниила Борисовича Дондурея вышел сборник «Социальное проектирование в сфере культуры: от замысла к реализации» 2.

Авторами сборника стали В. М. Розин, М. Б. Гнедовский, В. Л. Глазычев, О. Г. Севан, А. В. Фадин, И. М. Бакштейн, Г. Г. Дадамян, И. В. Жежко. Статьи сборника, вместе с накопленным опытом значительного количества проектных семинаров и организационно-деятельностных игр и работами преподавателей первого состава (А. Л. Зорин, О. И. Генисаретский, Н. А. Никишин, Т. В. Абанкина, П. Г. Щедровицкий, Д. Богнер, Е. Л. Игнатьева, А. В. Лебедев, Г. А. Никич), стали тем научным каркасом, на котором была выстроена научная и практическая программа факультета.

Программа факультета была абсолютно нова и для партнера Московской школы — Манчестерского университета, где не было ничего похожего, поэтому соответствие высоким международным образовательным стандартам было подтверждено университетом Абердина, который валидировал программу нашего факультета, и первые его выпускники получали вместе с дипломом о профессиональной переподготовке диплом Абердина.

Студенты зачитывали до дыр «Пиратов Эгейского моря» М. К. Петрова и «36 стратагем». В перечне видов учебных работ в Московской школе появились кейс-стади и проекты. Слушателями факультета (не студентами, а именно слушателями, так тогда было принято) были и люди с опытом работы, организаторы выставок, научные сотрудники музеев, и совсем недавно закончившие университеты молодые проектировщики.

Тема менеджмента культуры и работы с наследием в те годы становилась международным мейнстримом, а бурное развитие Интернета натолкнуло Сергея Эдуардовича на мысль о развитии дистанционных форм образования: серия международных семинаров, в которых приняли участие сотрудники Московской школы, позднее привела к запуску первой в России программы дистанционного образования по менеджменту культуры (ее выпускники и по сей день занимают ряд ключевых позиций в российских музеях и работают как творческие предприниматели).

В 2000 году на одном из заседаний сената Московской школы Сергей Эдуардович предложил создать ассоциацию выпускников и, вместе с ней, механизм мотивации: был организован конкурс выпускных проектов, который давал возможность лучшие работы претворить в жизнь.

В 2001 году автор этих строк, работавший в должности руководителя информационного отдела Московской школы, не выдерживает и… поступает на факультет менеджмента в сфере культуры. Это был самый противоречивый год жизни, потому что нигде больше невозможно в течение одного дня побывать в роли слушателя, затем преподавателя, а затем руководителя отдела и по совместительству — системного администратора («Саша, я что-то нажала, и у меня всё пропало!»).

В 2001 году преподаватели факультета помогают коллегам по «музейному цеху» в становлении Ассоциации по документации и информационным технологиям (АДИТ), которая на долгие годы становится одним из лидеров в процессах, которые впоследствии назовут цифровой трансформацией культуры.

В 2002 году Сергей Эдуардович запускает серию проектных семинаров, в результате которых была создана Ассоциация менеджеров культуры — сетевая организация, объединяющая теперь сотни проектировщиков по всей стране. В этом же году группа преподавателей и слушателей Московской школы организует и участвует в крупнейшей региональной ярмарке социально-культурных проектов — «Тольяттинском диалоге». Программа «Культурная столица Поволжья» успешно поддерживает разнообразные творческие инициативы.

В 2003 году в Ижевске выходит курс лекций Сергея Зуева о социально-культурном проектировании 3, сразу становится библиографической редкостью и начинает путешествовать по Сети в многочисленных скан-копиях.

В 2004 году Сергей Эдуардович ведет первый семинар конкурса фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире», конкурса, который дал дорогу десяткам флагманских музейных проектов, ныне известных на весь мир. Пожалуй, самый знаменитый из них — возрождение производства коломенской пастилы, которую пробовали и президент России, и королева Великобритании Елизавета II.

В 2006 году, параллельно с работой в Московской школе, Сергей Эдуардович вместе с В. Л. Глазычевым и группой коллег открывает в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ Центр регионального развития, который сразу же («с ходу», как сказал бы Теодор Шанин) берется за самые трудные задачи.

В 2008 году его факультету исполняется 10 лет. Слушатели, преподаватели и выпускники, вдохновленные текстами М. К. Петрова, собираются по этому поводу на «Карибскую вечеринку».

Могли ли мы предположить тогда, что 10 лет спустя события примут такой оборот? Московская школа пережила неоднократные финансовые кризисы, переезд с привычного многим кампуса на Юго-Западной в Газетный переулок, запуск бакалаврских программ, лишение и восстановление аккредитации, уход в мир иной основателя («ректора-организатора», так говорили в первые годы) школы Теодора Шанина, внезапные и горькие потери любимых преподавателей других факультетов, сотрудников и выпускников…

Хочется верить, что школа переживет и нынешнее страшное. Что, по традиции, в декабре выпускники наденут мантии и получат из рук ректора Московской школы Сергея Зуева свои бакалаврские и магистерские дипломы.

Floreat Scientia Atque Universitas Nostra! Пусть процветает знание и наш университет! Свободу Сергею Зуеву и Кристине Крючковой.

Александр Артамонов,

сотрудник и преподаватель МВШСЭН (1993–2009)

Фото автора

1 Тощенко Ж. Г., Аитов А. А., Лапин Н. И. Социальное проектирование. — М., 1982.

2 Социальное проектирование в сфере культуры: от замысла к реализации. Москва, НИИ культуры, составитель и научный редактор Д. Б. Дондурей, 1988.

3 Зуев С. Э. Социально-культурное проектирование. — Ижевск: ТЦ «Альтернатива», 2003.

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