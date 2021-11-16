Космический Дубай

25–29 октября в Дубае состоялся 72-й Международный астронавтический конгресс (IAC-2021) [1], на который собрались около 4000 делегатов со всего мира, представляющие почти все космические агентства, крупные космические корпорации, небольшие стартапы. В связи с пандемией часть участников следила за мероприятиями онлайн.

Традиционно программа конгресса состояла из трех основных частей: выставки, публичных пленарных выступлений и сессии научно-технических докладов для специалистов. Мероприятия проходили во Всемирном торговом центре Дубая (DWTC).

На выставке можно было посмотреть стенды космических агентств и компаний. Роскосмос и NASA расположились рядом.

Российская госкорпорация по космической деятельности показала посетителям макеты своих актуальных изделий: многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который в июле пристыковался к МКС [2], космический буксир «Зевс» с ядерной энергоустановкой, космодром; а также презентацию художественного фильма «Вызов».

У NASA было два отдельных стенда. Один из них посвящен пилотируемой лунной программе «Артемида», первый запуск по которой планируется в феврале 2022 года — Луну облетит корабль «Орион» без экипажа на борту.

Другой небольшой стенд знакомил посетителей выставки с тем, как автоматические межпланетные станции изучают глубокий космос — на примере миссии к троянским астероидам Юпитера Lucy, которая в октябре стартовала в космос, и автоматической станции Psyche, ее планируется запустить летом 2022 года к металлическому астероиду 16 Психея.

Свою пилотируемую программу, которая вот-вот должна стартовать, межпланетные аппараты и околоземные спутники представила на стенде Индийская организация космических исследований ISRO.

Не менее интересными были стенды частных компаний. Например, корпорация Lockheed Martin представила совместную с компаниями Nanoracks и Voyager Space частную низкоорбитальную станцию Starlab [3].

То, что усилия США направлены на коммерциализацию пилотируемой космонавтики, подтвердила и презентация еще одной частной орбитальной станции Orbital Reef [4], которую планируют создавать компании Blue Origin и Sierra Space.

В пленарной части конгресса нужно отметить выступление глав государственных космических организаций разных стран: США, Китая, России, Канады, Японии и Индии, а также Европейского космического агентства, озвучивших свои приоритеты ближайшего будущего [5].

В научно-технической части конгресса ученые, инженеры и журналисты со всего мира смогли выступить и послушать доклады на широкий спектр тем: космические миссии малых аппаратов, пилотируемая космонавтика, космическая связь и навигация, студенческие проекты.

Объединенные Арабские Эмираты — новый крупный игрок в космической отрасли и первая арабская страна, принимающая у себя Международный астронавтический конгресс. В 2017 году на Астронавтическом конгрессе в Аделаиде (Австралия) была озвучена амбициозная для новичка космическая программа [7]. В 2021 году можно с уверенностью сказать, что объявленные тогда планы стали реальностью. ОАЭ создали отряд астронавтов, и первый из них, Хаззаа Аль-Мансури, уже летал на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз». Сейчас отряд состоит из четырех астронавтов, включая женщину — Нуру аль-Матруш [8]. Эмираты успешно отправили на орбиту вокруг Марса свою автоматическую станцию «Аль-Амаль» [9].

Космическая программа ОАЭ строится в рамках глобального плана «Марс-2117» (создание за сто лет города на Красной планете).

На конгрессе в Дубае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр по передовым технологиям, а также председатель космического агентства ОАЭ Сара аль-Амири подписали соглашение о сотрудничестве между Россией и ОАЭ.

Следующий, 73-й Международный астронавтический конгресс планируется провести в Париже 18–22 сентября 2022 года [10].

Интересно, что космические события в октябре в Дубае не ограничивались IAC. 27 октября на проходящей с осени по весну всемирной выставке Expo-2020 состоялась конференция «Россия: космос». В ее рамках были организованы две деловые сессии: одна из них, «Ландшафт космической индустрии будущего», посвящена частной космонавтике; вторая, «Международная кооперация в области космической деятельности», — сотрудничеству в космосе. Также гостям показали презентацию художественного фильма «Вызов».

На деловой сессии «Ландшафт космической индустрии будущего» участники обсудили перспективы развития космической отрасли и взаимодействие между государствами и частными компаниями в России и в ОАЭ.

Модератором сессии выступила Дарья Чудная, заместитель генерального директора по PR и маркетингу в Success Rockets.

Приглашенными спикерами стали Али Аль Хашими, генеральный директор Yahsat Group; Владислав Иваненко, генеральный директор компании «Спутникс»; Олег Мансуров, основатель компании Success Rockets; Александр Малинин, технический директор Avant Space; Иван Косенков, старший проектный менеджер кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково»; Александр Хохлов, руководитель направления по космическим наноспутникам ГК «Геоскан».

Участники сессии согласились, что частная космонавтика в России жива, но нужны большие усилия, чтобы приблизиться к трендам других стран с активной космической деятельностью.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

Фотографии Алисы Соколовой

1. www.iafastro.org/events/iac/iac-2021/

2. trv-science.ru/2021/08/nauka-trudnyj-put-k-mks/

3. nanoracks.com/starlab/

4. www.orbitalreef.com/

5. tass.ru/opinions/12767397

6. trv-science.ru/2019/02/entuziasty-vpered/

7. trv-science.ru/2017/11/adelaida-kosmoport-2017/

8. www.astronaut.ru/as_uae/text/matrooshi.htm

9. trv-science.ru/2021/02/mars-v-objektive/

10. iac2022.org/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также: