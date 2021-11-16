Лжегрибная книга

Небольшая книга Роберта Хофрихтера называется незатейливо: «Грибы. Обитатели скрытого мира». В ней 30 рассказов про европейские грибы, которые выбраны весьма произвольно. Настораживает уже первая строчка «Введения», где автор обещает рассказать про «самые-самые» грибы. От такого обещания за версту несет дешевыми трюками. И если с формулировкой «самые распространенные» или «самые опасные» еще можно смириться, то обещание историй о самых «любимых», «интересных» и даже самых «пробуждающих эмоции» грибах заставляет волноваться: кто и как определяет статус самого интересного гриба? Нет ответа.

По ходу чтения опасения крепнут и ширятся. Наконец, становится вообще непонятно: про что написана книга. Ее жанр определить невозможно. В ней без разбора свалены в кучу разнородные сведения: воспоминания автора о детстве, кулинарные рецепты, исторические выкладки и анекдоты, ученые сведения о химизме грибов, советы, как резать и сушить грибы, лирические отступления и даже дружеские рекомендации: «Пару грибов-зонтиков можно отнести в подарок друзьям или соседям»… Совет, может, неплохой, но вообще-то другое ждешь от книги с подзаголовком «Обитатели скрытного мира».

Учитывая винегретное содержание, не стоит удивляться, что цельной картины о грибном царстве книга не дает. Она катастрофически поверхностна. В первую очередь потому, что ее автор — не миколог. По образованию Хофрихтер специалист по морской фауне, много занимался вопросами охраны природных ресурсов. Но, как говорится в аннотации, с детства восхищался грибами, а его нынешние интересы (дальше предельно сумбурно) «неразрывно связаны с таинственными нитями, образующими в почве обширнейшие сети» (вероятно, имеется в виду мицелий?).

В 40 лет Хофрихтер открыл у себя талант писателя и стал массово печатать разные книги о природе, а в соцсетях начал рекомендовать себя «писателем». Книги разные: томик про мифы об акулах, энциклопедия об амфибиях, книга о рысях, еще одна про растения, несколько книг об охране природы и о фауне Средиземного моря, одна про тюленей, две про грибы. А последняя и вовсе про исторические корни библейских персонажей, чья аннотация успокаивает богобоязненных читателей: никакого богохульства в историческом взгляде на Христа нет.

При настолько широком кругозоре и поразительной скорости написания книг вряд ли стоит ждать от них чего-то большего, чем беглого обзора. Его и получаем.

Вдобавок, книга написана весьма посредственно, с неуклюжими претензиями на художественность. Невнимание и небрежное отношение к слову порождает нелепости. Их немало, есть вполне анекдотичные. К примеру, мицелий (грибница) назван сетью, которая «связывает всё на свете»… Но ведь «всё на свете» — это и птица в небе, и глубоководная рыба. Читатель, скажи, мы с тобой связаны мицелием?

В избытке пустые фразы. «В коэволюции с другими растениями, грибами и животными ясень развивался на протяжении геологических эпох, он занял принадлежащее ему место в нашей экосистеме и играет в ней важную роль». Хочется добавить: как и любое другое живое существо от бактерии до человека. Такая фраза, пожалуй, уместна в реферате школьника, но в книге взрослого писателя — едва ли.

Иные фразы совсем нельзя понять. Придется поломать голову над словосочетаниями «деловая древесина», «экологический ландшафт» и такой нелепицей: «цикл разрушения начинается в предыдущем году». Заодно познакомиться со скептическими взглядами Хофрихтера на мировую политику и его философскими открытиями: «То, что можно обратить в деньги, будет обращено в деньги»…

Судя по обилию смысловых и стилистических кочек, дело больше в способностях автора, а не переводчика.

Это о минусах книги. Теперь о плюсах. Их мало. Во-первых, интересные иллюстрации. Во-вторых, хорошая бумага.

Что касается текста, из книги, как почти из любой, можно выудить пару-тройку любопытных анекдотов и занимательных историй. С таким же успехом, притом бесплатно, это можно сделать с помощью «Википедии».

Антон Нелихов

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